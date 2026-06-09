100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди

·0·Техно
100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди

Финляндиянинг Донут Лаб стартапи атрофида йирик можаро келиб чиқди. Аввалроқ инқилобий қаттиқ жисмли (солид-стате) батарея яратганини эълон қилган компаниянинг маҳсулоти аслида оддий литий-ионли аккумулятор эканлиги маълум бўлди. Мазкур фирибгарликни Зирот YouTube-канали муаллифи Раян Инис Ҳюз фош қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Суриштирув давомида аккумулятор технологиялари соҳасидаги 20 дан ортиқ мустақил мутахассислар, жумладан, нуфузли университетлар ва илмий марказлар экспертлари жалб қилинди. Донут Лаб СEС 2026 кўргазмасида энергия зичлиги 400 В·соат/кг бўлган, 5 дақиқада қувватланадиган ва 100 минг сиклга чидайдиган батареяларни серияли ишлаб чиқаришни бошлаганини даъво қилиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.

Ушбу шов-шувли баёнотлар ортидан стартапнинг бозор қиймати 1,25 миллиард долларга баҳоланди ва у 1300 дан ортиқ хусусий инвесторлардан 25 миллион доллар сармоя жалб қилди. Бироқ, компаниянинг собиқ ҳамкорлари ва операцион директорлари СEС 2026 кўргазмасида тақдим этилган характеристикалар ҳақиқатга мос келмаслигини очиқчасига билдиришди.

Лаборатория тадқиқотлари вазиятни янада оғирлаштирди. Экспертларнинг хулосасига кўра, ўрганилган намуна юқори никелли оддий литий-ионли элемент хусусиятларини кўрсатган. Кучланиш эгри чизиқлари ва қувватланиш жараёнидаги физик ўзгаришлар айнан шундан далолат беради. Амалдаги энергия зичлиги эса вада қилинган 400 В·соат/кг ўрнига атиги 298 В·соат/кг экани аниқланди.

Ҳозирда Финляндиянинг молия ва ҳуқуқ-тартибот идоралари Донут Лаб компаниясининг фаолияти юзасидан текширув бошлаган. Стартап раҳбарияти инвесторларни чалғитиш ва технологик кўрсаткичларни сохталаштиришда айбланмоқда.

Донут ЛабАккумуляторТехнологияСтартапСкандал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиАисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиБугун, 15:53Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиiOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолдиБугун, 15:22Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиYandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиБугун, 15:21Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус