100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди
Финляндиянинг Донут Лаб стартапи атрофида йирик можаро келиб чиқди. Аввалроқ инқилобий қаттиқ жисмли (солид-стате) батарея яратганини эълон қилган компаниянинг маҳсулоти аслида оддий литий-ионли аккумулятор эканлиги маълум бўлди. Мазкур фирибгарликни Зирот YouTube-канали муаллифи Раян Инис Ҳюз фош қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Суриштирув давомида аккумулятор технологиялари соҳасидаги 20 дан ортиқ мустақил мутахассислар, жумладан, нуфузли университетлар ва илмий марказлар экспертлари жалб қилинди. Донут Лаб СEС 2026 кўргазмасида энергия зичлиги 400 В·соат/кг бўлган, 5 дақиқада қувватланадиган ва 100 минг сиклга чидайдиган батареяларни серияли ишлаб чиқаришни бошлаганини даъво қилиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.
Ушбу шов-шувли баёнотлар ортидан стартапнинг бозор қиймати 1,25 миллиард долларга баҳоланди ва у 1300 дан ортиқ хусусий инвесторлардан 25 миллион доллар сармоя жалб қилди. Бироқ, компаниянинг собиқ ҳамкорлари ва операцион директорлари СEС 2026 кўргазмасида тақдим этилган характеристикалар ҳақиқатга мос келмаслигини очиқчасига билдиришди.
Лаборатория тадқиқотлари вазиятни янада оғирлаштирди. Экспертларнинг хулосасига кўра, ўрганилган намуна юқори никелли оддий литий-ионли элемент хусусиятларини кўрсатган. Кучланиш эгри чизиқлари ва қувватланиш жараёнидаги физик ўзгаришлар айнан шундан далолат беради. Амалдаги энергия зичлиги эса вада қилинган 400 В·соат/кг ўрнига атиги 298 В·соат/кг экани аниқланди.
Ҳозирда Финляндиянинг молия ва ҳуқуқ-тартибот идоралари Донут Лаб компаниясининг фаолияти юзасидан текширув бошлаган. Стартап раҳбарияти инвесторларни чалғитиш ва технологик кўрсаткичларни сохталаштиришда айбланмоқда.
…