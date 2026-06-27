Тошкентда ROBOTIS гуманоид роботлар заводини қурмоқда
Тошкент шаҳридаги «Янги Авлод» саноат зонасида Кореянинг ROBOTIS компаниясига тегишли инновацион завод қурилиши бошланди. Лойиҳа «Ўзэлтехсаноат» уюшмаси ташаббуси билан амалга оширилмоқда.
Янги корхонада сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган инсонсимон роботлар ва улар учун зарур бутловчи қисмлар ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Бу Ўзбекистонда гуманоид роботлар тайёрлашга ихтисослашган биринчи ишлаб чиқариш майдони бўлиши кутилмоқда.
Лойиҳанинг умумий қиймати қарийб 100 миллион долларни ташкил этади. Замонавий ишлаб чиқариш мажмуаси 10 гектар ҳудудда жойлашади.
Завод ишга тушгач, 2 мингдан ортиқ мутахассисни иш билан таъминлаш режалаштирилган. Шунингдек, мамлакатда робототехника бўйича маҳаллий муҳандислик базаси ва юқори технологияли ишлаб чиқариш йўналиши шакллантирилади.
Бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев мазкур лойиҳа сунъий интеллект технологияларини Ўзбекистон саноатига жорий этишда муҳим қадам бўлишини айтди.
Лойиҳани амалга ошириш бўйича келишув ўтган йилнинг декабрь ойида Жанубий Кореяда имзоланган. Маълумотга кўра, Жанубий Корея Ўзбекистоннинг асосий технологик ҳамкорларидан бири бўлиб, мамлакат иқтисодиётига киритган инвестицияларининг умумий ҳажми 8 миллиард доллардан ошган.
…