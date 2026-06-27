Тошкентда ROBOTIS гуманоид роботлар заводини қурмоқда

·0·Техно
Тошкентда ROBOTIS гуманоид роботлар заводини қурмоқда

Тошкент шаҳридаги «Янги Авлод» саноат зонасида Кореянинг ROBOTIS компаниясига тегишли инновацион завод қурилиши бошланди. Лойиҳа «Ўзэлтехсаноат» уюшмаси ташаббуси билан амалга оширилмоқда.

Янги корхонада сунъий интеллект технологиялари билан жиҳозланган инсонсимон роботлар ва улар учун зарур бутловчи қисмлар ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. Бу Ўзбекистонда гуманоид роботлар тайёрлашга ихтисослашган биринчи ишлаб чиқариш майдони бўлиши кутилмоқда.

Лойиҳанинг умумий қиймати қарийб 100 миллион долларни ташкил этади. Замонавий ишлаб чиқариш мажмуаси 10 гектар ҳудудда жойлашади.

Завод ишга тушгач, 2 мингдан ортиқ мутахассисни иш билан таъминлаш режалаштирилган. Шунингдек, мамлакатда робототехника бўйича маҳаллий муҳандислик базаси ва юқори технологияли ишлаб чиқариш йўналиши шакллантирилади.

Бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев мазкур лойиҳа сунъий интеллект технологияларини Ўзбекистон саноатига жорий этишда муҳим қадам бўлишини айтди.

Лойиҳани амалга ошириш бўйича келишув ўтган йилнинг декабрь ойида Жанубий Кореяда имзоланган. Маълумотга кўра, Жанубий Корея Ўзбекистоннинг асосий технологик ҳамкорларидан бири бўлиб, мамлакат иқтисодиётига киритган инвестицияларининг умумий ҳажми 8 миллиард доллардан ошган.

ROBOTISТошкентЯнги АвлодЖамшид ХўжаевЎзэлтехсаноатЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаСватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаБугун, 17:27OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонOnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонБугун, 16:51Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиКремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиБугун, 16:20Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди