Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлди
Чуви компаниясининг Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги УниБоок ноутбуки учун эълон қилинган 100 фоизли сРGB ранг қамрови амалда атиги 60 фоиз атрофида экани аниқланди. НотебоокЧекк мутахассислари қурилмани синовдан ўтказиб, унинг ИПС матрицаси ишлаб чиқарувчи кўрсатганидан анча паст сифатга эга эканини маълум қилди.
Хитойнинг машҳур техника ишлаб чиқарувчиси Чуви яна бир бор харидорларга нотўғри маълумот тақдим этганликда айблинди. Бу галги ҳолат аввалги процессорларни алмаштириш каби ўта кескин тус олмаган бўлса-да, қурилманинг техник тавсифлари ва ҳақиқий имкониятлари мос келмаслиги мутахассислар эътирозига сабаб бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, гап янги УниБоок модели ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей борасидаги тафовутларНотебоокЧекк нашри мутахассислари Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги УниБоок мобил компьютерини синовдан ўтказишди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 100 фоизли сРGB ранг қамровига эга ИПС экран ўрнатилганини эълон қилган эди. Бироқ лаборатория синовлари шуни кўрсатдики, аслида фойдаланиладиган матрица сифати анча паст бўлиб, атиги 60 фоиз атрофидаги ранг қамровини таъминлайди холос.
Гарчи бюджет классидаги ноутбук учун бу ўта фожиали камчилик бўлмаса-да, компаниянинг харидорларга ёлғон маълумот бергани жиддий эътирозларга сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, техник хусусиятларни атайлаб бўрттириб кўрсатиш истеъмолчилар ҳуқуқларини бузади ва бренд обрўсига путур етказади.
УниБоок ноутбукининг асосий имкониятлариАниқланган камчиликдан ташқари, мазкур компьютер ўзига хос техник параметрларга эга. Хусусан:
- Қурилма беш ядроли Intel Коре 3 304 процессори билан жиҳозланган.
- Оператив хотира ҳажми 8 GB ни ташкил этади.
- Ноутбукнинг нархи атиги 450 АҚШ долларига тенг.
- Модел юқори автономлик даражаси билан ажралиб туради.
Юзага келган вазият юзасидан НотебоокЧекк тақдим этган маълумотларга кўра, ишлаб чиқарувчи ўз расмий тавсифларига ўзгартириш киритишга ҳаракат қилган. Шунга қарамай, расмий веб-сайтда бу борадаги аниқ ва тўлиқ маълумотлар ҳозирча етишмайди. Экспертлар харидорларга бюджет туркумидаги гаджетларни харид қилишдан олдин мустақил шарҳлар ва тест натижалари билан танишиб чиқишни тавсия этишмоқда.
…