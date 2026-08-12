Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлди

·20·Техно
Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлди
Қисқача

Чуви компаниясининг Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги УниБоок ноутбуки учун эълон қилинган 100 фоизли сРGB ранг қамрови амалда атиги 60 фоиз атрофида экани аниқланди. НотебоокЧекк мутахассислари қурилмани синовдан ўтказиб, унинг ИПС матрицаси ишлаб чиқарувчи кўрсатганидан анча паст сифатга эга эканини маълум қилди.

Хитойнинг машҳур техника ишлаб чиқарувчиси Чуви яна бир бор харидорларга нотўғри маълумот тақдим этганликда айблинди. Бу галги ҳолат аввалги процессорларни алмаштириш каби ўта кескин тус олмаган бўлса-да, қурилманинг техник тавсифлари ва ҳақиқий имкониятлари мос келмаслиги мутахассислар эътирозига сабаб бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, гап янги УниБоок модели ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей борасидаги тафовутлар

НотебоокЧекк нашри мутахассислари Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги УниБоок мобил компьютерини синовдан ўтказишди. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 100 фоизли сРGB ранг қамровига эга ИПС экран ўрнатилганини эълон қилган эди. Бироқ лаборатория синовлари шуни кўрсатдики, аслида фойдаланиладиган матрица сифати анча паст бўлиб, атиги 60 фоиз атрофидаги ранг қамровини таъминлайди холос.

Гарчи бюджет классидаги ноутбук учун бу ўта фожиали камчилик бўлмаса-да, компаниянинг харидорларга ёлғон маълумот бергани жиддий эътирозларга сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, техник хусусиятларни атайлаб бўрттириб кўрсатиш истеъмолчилар ҳуқуқларини бузади ва бренд обрўсига путур етказади.

УниБоок ноутбукининг асосий имкониятлари

Аниқланган камчиликдан ташқари, мазкур компьютер ўзига хос техник параметрларга эга. Хусусан:

  • Қурилма беш ядроли Intel Коре 3 304 процессори билан жиҳозланган.
  • Оператив хотира ҳажми 8 GB ни ташкил этади.
  • Ноутбукнинг нархи атиги 450 АҚШ долларига тенг.
  • Модел юқори автономлик даражаси билан ажралиб туради.
Умуман олганда, ушбу мобил компьютер ўзининг камтарона унумдорлигига мос нархга эга. Бироқ процессор имкониятлари ва тезкор хотира ҳажми чеклангани уни оғир вазифалар учун мўлжалланмаганлигини кўрсатади.

Юзага келган вазият юзасидан НотебоокЧекк тақдим этган маълумотларга кўра, ишлаб чиқарувчи ўз расмий тавсифларига ўзгартириш киритишга ҳаракат қилган. Шунга қарамай, расмий веб-сайтда бу борадаги аниқ ва тўлиқ маълумотлар ҳозирча етишмайди. Экспертлар харидорларга бюджет туркумидаги гаджетларни харид қилишдан олдин мустақил шарҳлар ва тест натижалари билан танишиб чиқишни тавсия этишмоқда.

ЧувиУниБоокНоутбукIntelТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди