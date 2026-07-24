Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда

·906·Техно
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари устида иш бошлади. Гарчи қурилмаларнинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлса-да, инсайдерлар Galaxy S27 туркумига оид қизиқарли маълумотларни тарқатишни бошлади. Ушбу янги авлод смартфонлари компания ичида алоҳида аҳамиятга эга лойиҳа сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Германиянинг нуфузли ВинФутуре нашри хабарига кўра, Samsung муҳандислари Galaxy S27 лойиҳасини «Нехт Миракле» ёки «Нев Миракле» (Янги мўъжиза) деб номлашган. Бу ном компаниянинг бўлажак флагманлардан умиди жуда катта эканлигидан далолат беради. Ҳужжатларда қурилмалар NM1, NM2, NM3 ва NM4 индекслари остида қайд этилган бўлиб, бу серияда кутилмаган ўзгариш бўлишини англатади.

Тўртта модел ва янги Pro версияси

Олинган маълумотларга кўра, Samsung анъанавий учта модел (базавий, Plus ва Ultra) ўрнига энди тўртта флагманни тақдим этиши мумкин. Рўйхатда Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ва Galaxy S27 Ultra билан бир қаторда Galaxy S27 Pro модели ҳам пайдо бўлган. Бу стратегия компаниянинг премиум сегментдаги танлов имкониятини кенгайтириш ниятида эканлигини кўрсатади.

Линейканинг энг юқори поғонасидан жой оладиган Galaxy S27 Ultra модели тўртта камерадан иборат тизимни сақлаб қолади. Тахминларга кўра, унинг телеобъективларидан бири 50 мегапикселли сенсор ва 5 каррали оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятига эга бўлади. Шунингдек, ультра кенг бурчакли камера учун 50 мегапикселли янги Sony IMX855 сенсори танланган.

Камера имкониятларидаги инқилоб

Янги Galaxy S27 Pro модели ҳам техник жиҳатдан анча кучли бўлиши кутилмоқда. Унга ҳам Sony IMX855 сенсори ва 50 мегапикселли телеобъектив ўрнатилиши айтилмоқда. Энг қизиқарли янгиликлардан бири — бу смартфонларнинг олд камераси билан боғлиқ. Маълумотларга кўра, юқори моделлар Samsung томонидан ишлаб чиқилган 16 мегапикселли, автофокус функциясига эга фронтал камера билан жиҳозланади.

Бундан ташқари, Galaxy S27 Pro моделининг олд камерасида оптик тасвир барқарорлаштиргичи (ОИС) пайдо бўлиши мумкин. Бу хусусият селфи ва видеоқўнғироқлар сифатини янги босқичга олиб чиқади. Базавий Galaxy S27 ва S27 Plus моделлари эса қуйидаги янгиланишларга эга бўлиши кутилмоқда:

  • 50 мегапикселли асосий сенсор (ОИС билан);
  • 12 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера;
  • Янги авлод телеобъективи (характеристикалари ҳозирча сир тутилмоқда).
Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари доимо юқори талабга эга бўлиб келган. Galaxy S27 сериясининг «Янги мўъжиза» сифатида таърифланиши, айниқса камера тизимидаги жиддий ўзгаришлар, маҳаллий мобилография ишқибозлари учун муҳим янгиликдир. Ҳозирча бу маълумотлар расмий тасдиқланмаган бўлса-да, Samsung ўзининг флагман линейкасини тубдан янгилашга тайёрланаётгани аниқ.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб