Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари устида иш бошлади. Гарчи қурилмаларнинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлса-да, инсайдерлар Galaxy S27 туркумига оид қизиқарли маълумотларни тарқатишни бошлади. Ушбу янги авлод смартфонлари компания ичида алоҳида аҳамиятга эга лойиҳа сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Германиянинг нуфузли ВинФутуре нашри хабарига кўра, Samsung муҳандислари Galaxy S27 лойиҳасини «Нехт Миракле» ёки «Нев Миракле» (Янги мўъжиза) деб номлашган. Бу ном компаниянинг бўлажак флагманлардан умиди жуда катта эканлигидан далолат беради. Ҳужжатларда қурилмалар NM1, NM2, NM3 ва NM4 индекслари остида қайд этилган бўлиб, бу серияда кутилмаган ўзгариш бўлишини англатади.
Тўртта модел ва янги Pro версиясиОлинган маълумотларга кўра, Samsung анъанавий учта модел (базавий, Plus ва Ultra) ўрнига энди тўртта флагманни тақдим этиши мумкин. Рўйхатда Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ва Galaxy S27 Ultra билан бир қаторда Galaxy S27 Pro модели ҳам пайдо бўлган. Бу стратегия компаниянинг премиум сегментдаги танлов имкониятини кенгайтириш ниятида эканлигини кўрсатади.
Линейканинг энг юқори поғонасидан жой оладиган Galaxy S27 Ultra модели тўртта камерадан иборат тизимни сақлаб қолади. Тахминларга кўра, унинг телеобъективларидан бири 50 мегапикселли сенсор ва 5 каррали оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятига эга бўлади. Шунингдек, ультра кенг бурчакли камера учун 50 мегапикселли янги Sony IMX855 сенсори танланган.
Камера имкониятларидаги инқилобЯнги Galaxy S27 Pro модели ҳам техник жиҳатдан анча кучли бўлиши кутилмоқда. Унга ҳам Sony IMX855 сенсори ва 50 мегапикселли телеобъектив ўрнатилиши айтилмоқда. Энг қизиқарли янгиликлардан бири — бу смартфонларнинг олд камераси билан боғлиқ. Маълумотларга кўра, юқори моделлар Samsung томонидан ишлаб чиқилган 16 мегапикселли, автофокус функциясига эга фронтал камера билан жиҳозланади.
Бундан ташқари, Galaxy S27 Pro моделининг олд камерасида оптик тасвир барқарорлаштиргичи (ОИС) пайдо бўлиши мумкин. Бу хусусият селфи ва видеоқўнғироқлар сифатини янги босқичга олиб чиқади. Базавий Galaxy S27 ва S27 Plus моделлари эса қуйидаги янгиланишларга эга бўлиши кутилмоқда:
- 50 мегапикселли асосий сенсор (ОИС билан);
- 12 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера;
- Янги авлод телеобъективи (характеристикалари ҳозирча сир тутилмоқда).
…