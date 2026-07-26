Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади

·78·Техно
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади

Япония автогиганти ва Хитойнинг GAC компанияси ўртасидаги қўшма корхона — GAC Toyota электромобиллар саноатида инқилобий қадам ташлади. Компания ўзининг янги моделларидаги аккумуляторлар учун мисли кўрилмаган, муддатсиз кафолат дастурини эълон қилди. Бу ташаббус электромобил эгаларининг энг катта хавотири бўлган батарея хизмат муддати ва хавфсизлик масалаларига якуний ечим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги дастур доирасида Платинум 7 (Toyota bZ7 номи билан ҳам машҳур) ва Платинум 3X (Toyota bZ3X) моделларининг эгалари батарея билан боғлиқ муаммолардан тўлиқ ҳимояланади. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи тортувчи батареянинг ёниб кетиши билан боғлиқ барча оқибатларни ўз зиммасига олишни ва ҳатто стандарт кафолат муддати тугаганидан кейин ҳам аккумулятор элементларини бепул алмаштириб беришни вада қилмоқда.

Хавфсизлик ва бепул техник хизмат

GAC Toyota вакилларининг таъкидлашича, ушбу янги сиёсат автомобилсозлик соҳасидаги илк шундай ташаббусдир. Агарда ёнғинга ташқи омиллар (масалан, бошқа объектдаги ёнғиннинг ўтиши) сабаб бўлмаган бўлса, компания ҳодиса ҳолатларидан қатъи назар барча харажатларни қоплайди. Бу кафолат нафақат завод нуқсонларини, балки йўл-транспорт ҳодисаси натижасида батареянинг шикастланиши ёки кузовнинг пастки қисмига етган зарар оқибатидаги ёнғинларни ҳам ўз ичига олади.

Энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, компания автомобил 8 йилдан ортиқ эксплуатация қилинганидан кейин ҳам ишдан чиққан аккумулятор элементларини бепул алмаштириш мажбуриятини олди. Одатда, кўплаб ишлаб чиқарувчилар 8 йил ёки 160 минг километр масофадан сўнг кафолат мажбуриятларини тўхтатади, Toyota эса бу чегарани олиб ташламоқда.

Дастурнинг қамрови ва ноаниқликлар

Мазкур дастур муддатсиз деб эълон қилинган бўлиб, у нафақат келажакдаги харидорларга, балки юқорида тилга олинган моделларни аллақачон сотиб олган мижозларга ҳам тегишли бўлади. Бу қадам Toyota брендининг электромобиллар бозоридаги ишончини оширишга ва Tesla каби рақобатчилар билан курашда устунликка эга бўлишига хизмат қилади.

Бироқ, ҳозирча GAC Toyota янги дастурнинг барча тафсилотларини очиқлагани йўқ. Хусусан, ҳолатни кафолатли деб тан олиш учун қандай мезонлардан фойдаланилиши, экспертизани ким ўтказиши ва ёнғин сабабини аниқлаш тартиби қандай бўлиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota брендининг электромобилларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай кафолат шартлари истеъмолчиларнинг танловига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Гарчи ушбу дастур ҳозирча Хитойдаги қўшма корхона маҳсулотларига тегишли бўлса-да, у глобал миқёсда электромобилларга хизмат кўрсатиш стандартларини ўзгартириб юбориши эҳтимолдан холи эмас.

ToyotaЭлектромобилТехнологияКафолатАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб