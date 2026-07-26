Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Япония автогиганти ва Хитойнинг GAC компанияси ўртасидаги қўшма корхона — GAC Toyota электромобиллар саноатида инқилобий қадам ташлади. Компания ўзининг янги моделларидаги аккумуляторлар учун мисли кўрилмаган, муддатсиз кафолат дастурини эълон қилди. Бу ташаббус электромобил эгаларининг энг катта хавотири бўлган батарея хизмат муддати ва хавфсизлик масалаларига якуний ечим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги дастур доирасида Платинум 7 (Toyota bZ7 номи билан ҳам машҳур) ва Платинум 3X (Toyota bZ3X) моделларининг эгалари батарея билан боғлиқ муаммолардан тўлиқ ҳимояланади. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи тортувчи батареянинг ёниб кетиши билан боғлиқ барча оқибатларни ўз зиммасига олишни ва ҳатто стандарт кафолат муддати тугаганидан кейин ҳам аккумулятор элементларини бепул алмаштириб беришни вада қилмоқда.
Хавфсизлик ва бепул техник хизматGAC Toyota вакилларининг таъкидлашича, ушбу янги сиёсат автомобилсозлик соҳасидаги илк шундай ташаббусдир. Агарда ёнғинга ташқи омиллар (масалан, бошқа объектдаги ёнғиннинг ўтиши) сабаб бўлмаган бўлса, компания ҳодиса ҳолатларидан қатъи назар барча харажатларни қоплайди. Бу кафолат нафақат завод нуқсонларини, балки йўл-транспорт ҳодисаси натижасида батареянинг шикастланиши ёки кузовнинг пастки қисмига етган зарар оқибатидаги ёнғинларни ҳам ўз ичига олади.
Энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, компания автомобил 8 йилдан ортиқ эксплуатация қилинганидан кейин ҳам ишдан чиққан аккумулятор элементларини бепул алмаштириш мажбуриятини олди. Одатда, кўплаб ишлаб чиқарувчилар 8 йил ёки 160 минг километр масофадан сўнг кафолат мажбуриятларини тўхтатади, Toyota эса бу чегарани олиб ташламоқда.
Дастурнинг қамрови ва ноаниқликларМазкур дастур муддатсиз деб эълон қилинган бўлиб, у нафақат келажакдаги харидорларга, балки юқорида тилга олинган моделларни аллақачон сотиб олган мижозларга ҳам тегишли бўлади. Бу қадам Toyota брендининг электромобиллар бозоридаги ишончини оширишга ва Tesla каби рақобатчилар билан курашда устунликка эга бўлишига хизмат қилади.
Бироқ, ҳозирча GAC Toyota янги дастурнинг барча тафсилотларини очиқлагани йўқ. Хусусан, ҳолатни кафолатли деб тан олиш учун қандай мезонлардан фойдаланилиши, экспертизани ким ўтказиши ва ёнғин сабабини аниқлаш тартиби қандай бўлиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Toyota брендининг электромобилларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай кафолат шартлари истеъмолчиларнинг танловига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Гарчи ушбу дастур ҳозирча Хитойдаги қўшма корхона маҳсулотларига тегишли бўлса-да, у глобал миқёсда электромобилларга хизмат кўрсатиш стандартларини ўзгартириб юбориши эҳтимолдан холи эмас.
…