АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШнинг Costco савдо тармоғи мижозларидан бири кутилмаган омадга дуч келди: у оддий озиқ-овқат хариди вақтида энг сўнгги русумдаги кучли ўйин компьютерини ўз таннархидан қарийб икки баравар арзон нархда қўлга киритди. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, технология ихлосмандлари ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумида klcp20 тахаллуси билан рўйхатдан ўтган фойдаланувчининг сўзларига кўра, у иБуйПовер брендига тегишли бўлган дисплей (кўргазма) нусхасини тасодифан пайқаб қолган. Дўкон маъмурияти янги моделларга жой бўшатиш мақсадида витринада турган ушбу қурилмани катта чегирма билан сотувга қўйган эди.
Нарх ва техник кўрсаткичларМазкур компьютернинг дастлабки бозор нархи 1900 долларни ташкил этган бўлса, омадли харидор уни атиги 1140 долларга сотиб олишга муваффақ бўлди. ixbt.com нашри хабар беришича, бундай нарх қурилманинг ички қисмлари қийматидан ҳам анча паст ҳисобланади. Компьютернинг техник хусусиятлари эса ҳар қандай замонавий ўйинни энг юқори созламаларда ўйнаш имконини беради.
Қурилма таркибига қуйидаги компонентлар киритилган:
- Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070;
- Оператив хотира: 32 GB DDR5;
- Хотира қурилмаси: 2 TB SSD;
- Совутиш тизими: Суюқлик орқали совутиш тизими (СЖО).
Хариднинг ўзига хос жиҳатлариХаридорнинг таъкидлашича, у фақатгина қувват блокини алмаштиришни режалаштирмоқда. Чунки у тайёр йиғилган (пре-буилт) компьютерлардаги стандарт қувват манбаларининг сифатига шубҳа билан қарайди. Шунга қарамай, умумий жамланманинг нархи барча кутилмалардан ошиб тушган.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай кучли конфигурацияли компьютерлар жуда юқори нархларда баҳоланади. Айниқса, NVIDIA GeForce RTX 5070 каби янги авлод видеокарталари ва Ryzen 7 9800X3D процессорлари алоҳида сотиб олинганда, уларнинг нархи харидор тўлаган умумий суммадан ошиб кетиши мумкин. Бу каби чегирмалар одатда йирик халқаро ритейлерларда мавсумий янгиланишлар вақтида учраб туради.
Ушбу ҳолат технология оламида "омадли харид" сифатида баҳоланмоқда, чунки кўргазма нусхалари кўпинча деярли янги ҳолатда бўлади, лекин дўкон сиёсати туфайли уларни тезроқ сотиб юбориш талаб этилади.
…