АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди

·1·Техно
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди

АҚШнинг Costco савдо тармоғи мижозларидан бири кутилмаган омадга дуч келди: у оддий озиқ-овқат хариди вақтида энг сўнгги русумдаги кучли ўйин компьютерини ўз таннархидан қарийб икки баравар арзон нархда қўлга киритди. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, технология ихлосмандлари ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумида klcp20 тахаллуси билан рўйхатдан ўтган фойдаланувчининг сўзларига кўра, у иБуйПовер брендига тегишли бўлган дисплей (кўргазма) нусхасини тасодифан пайқаб қолган. Дўкон маъмурияти янги моделларга жой бўшатиш мақсадида витринада турган ушбу қурилмани катта чегирма билан сотувга қўйган эди.

Нарх ва техник кўрсаткичлар

Мазкур компьютернинг дастлабки бозор нархи 1900 долларни ташкил этган бўлса, омадли харидор уни атиги 1140 долларга сотиб олишга муваффақ бўлди. ixbt.com нашри хабар беришича, бундай нарх қурилманинг ички қисмлари қийматидан ҳам анча паст ҳисобланади. Компьютернинг техник хусусиятлари эса ҳар қандай замонавий ўйинни энг юқори созламаларда ўйнаш имконини беради.

Қурилма таркибига қуйидаги компонентлар киритилган:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070;
  • Оператив хотира: 32 GB DDR5;
  • Хотира қурилмаси: 2 TB SSD;
  • Совутиш тизими: Суюқлик орқали совутиш тизими (СЖО).
Бундан ташқари, комплект таркибида ўйин клавиатураси, сичқонча ва лицензияланган Windows 11 операцион тизими ҳам мавжуд бўлган. Бундай конфигурация бугунги кунда геймерлар ва видео монтаж усталари учун энг идеал вариантлардан бири ҳисобланади.

Хариднинг ўзига хос жиҳатлари

Харидорнинг таъкидлашича, у фақатгина қувват блокини алмаштиришни режалаштирмоқда. Чунки у тайёр йиғилган (пре-буилт) компьютерлардаги стандарт қувват манбаларининг сифатига шубҳа билан қарайди. Шунга қарамай, умумий жамланманинг нархи барча кутилмалардан ошиб тушган.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай кучли конфигурацияли компьютерлар жуда юқори нархларда баҳоланади. Айниқса, NVIDIA GeForce RTX 5070 каби янги авлод видеокарталари ва Ryzen 7 9800X3D процессорлари алоҳида сотиб олинганда, уларнинг нархи харидор тўлаган умумий суммадан ошиб кетиши мумкин. Бу каби чегирмалар одатда йирик халқаро ритейлерларда мавсумий янгиланишлар вақтида учраб туради.

Ушбу ҳолат технология оламида "омадли харид" сифатида баҳоланмоқда, чунки кўргазма нусхалари кўпинча деярли янги ҳолатда бўлади, лекин дўкон сиёсати туфайли уларни тезроқ сотиб юбориш талаб этилади.

ТехнологияКомпьютерNVIDIARyzenЧегирма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда