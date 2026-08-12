Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирди

·68·Спорт
Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирди
Қисқача

«Пахтакор» Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Элит ОЧЛ гуруҳ босқичига йўлланма олди. Бош мураббий Эмилиано Карас жамоа ўйинини юқори баҳолаб, Суперлигадаги ҳар бир рақиб «Пахтакор»га қарши 200% куч билан майдонга тушишини таъкидлади.

Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичи доирасида Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» клубини 3:0 ҳисобида тор-мор этган «Пахтакор» Элит ОЧЛ гуруҳ босқичига йўлланмани қўлга киритди. Ушбу ёрқин ва муҳим ғалабадан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида «шерлар» бош мураббийи Эмилиано Карас ҳамда учрашувнинг энг яхши футболчиси, дубл муаллифи Достонбек Ҳамдамов иштирок этиб, журналистларнинг саволларига атрофлича жавоб беришди.

Эмилиано Карас: «Суперлигада рақиблар бизга қарши 200 фоиз куч билан ўйнашади»

Тошкент клуби устози жамоанинг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилганини таъкидлаб, Суперлигадаги натижалар ва футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди:

«Ҳиссиётлар жуда ижобий. Бугун ўйинни тўлиқ назорат қилдик. Албатта, янада кўпроқ гол уришни истагандик, лекин энг муҳими — ўз дарвозамиздан гол ўтказиб юбормадик ва етарлича хавфли вазиятлар яратдик. Бутун жамоа майдонда ўзини жуда яхши намойиш этди. Мухлисларимизга алоҳида раҳмат айтаман», — деди мураббий.

Журналистларнинг «Пахтакор» нега ички чемпионатда бундай ёрқин ўйин кўрсата олмаётгани ҳақидаги саволига Карас шундай жавоб қайтарди:

«Биз ҳам айнан шу масала ҳақида кўп ўйлаяпмиз ва йигитларнинг руҳий ҳолати устида узлуксиз ишлаяпмиз. Футболчилар майдонга тушганда ўйиндан роҳатланишлари керак. Мавсум давомида кўплаб очколарни бой бердик. Умид қиламанки, бугунги йирик ғалаба жамоага янада кўпроқ ишонч бағишлайди. Ҳар бир футболчи ўз максимумини кўрсатиши шарт. Энди кейинги баҳсларга эътибор қаратамиз. Унутмаслик керакки, Суперлигадаги ҳар бир рақиб «Пахтакор»га қарши 200% куч ва иштиёқ билан майдонга тушади. Мақсадимиз эса ягона — ҳар бир ўйинда ғалаба қозониш».

Достонбек Ҳамдамов: Фаолиятидаги «пасайиш», Каннаваронинг ишончи ва янги легионер ҳақида

Учрашувда дублга эришган ва ўйиннинг энг яхши футболчиси деб топилган Достонбек Ҳамдамов терма жамоадаги фаолияти ва спорт формаси ҳақидаги танқидий саволларга очиқ жавоб берди:

— Терма жамоага қайтгунингизга қадар фаолиятингизда пасайиш кузатилаётгандек эди. ЖЧ саралашидан сўнг ёрқин ўйин кўрсатяпсиз. Бунда Фабио Каннаваронинг меҳнати қанчалик катта?

— Мен фаолиятимда пасайиш бўлди деган фикрга унчалик қўшилмайман. Машғулотларда ҳар доим жамоамга ёрдам бериш учун бор кучимни бераман. Маълум маънода, майдондаги ўйин услубим аввалги мураббийларнинг тактикасига мос тушмагандир. Каннаваро эса менга ишонди ва терма жамоага чақирди. Мен бу ишончни оқлашга ҳаракат қилдим. Ҳатто ўтган мавсумларда маълум даражада пасайиш бўлган тақдирда ҳам, бу якунда мен учун фойдали тажриба бўлди.

— Янги ҳужумчи Айман Ҳуссайннинг бугунги спорт формасини қандай баҳолайсиз?

— Айманнинг ўзи ҳам ҳали энг оптимал формада эмаслигини очиқ тан олди. У бугун 75 дақиқа майдонда ҳаракат қилди ва фойдали ўйин кўрсатди. Ҳозирда таркибимизда иккита кучли ҳужумчи бор. Айман ҳар бир ўйин сайин спорт формасини тиклаб боради деб умид қиламан. У шу пайтгача индивидуал тарзда шуғулланиб келганди, лекин якка тартибдаги машғулот билан расмий ўйин амалиётининг фарқи жуда катта.

— «Пахтакор» жорий мавсумда рақибларини 3:0 ҳисобида мағлуб этмаганди. Рақиб бунчалик ожизмиди?

— Рақиб ҳақида салбий фикр билдириш нотўғри. «Ал Ҳусайн» ҳали ўз чемпионатини бошламагани ва таркибга 9 та янги футболчи қўшилгани уларнинг зарарига ишлади. Лекин энг муҳими — бизнинг йигитлар бугун майдонда шунчаки «парвоз» қилишди!

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ПахтакорДостонбек ҲамдамовЭмилиано КарасКаннавароАл-Ҳусайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олдиБугун, 05:58Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиБугун, 02:30Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди