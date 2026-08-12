Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этди
Британиянинг Jaguar бренди тўрт ўриндиқли Тйпе 01 электр гран-турисмо автомобилининг салонини илк бор камуфляжсиз намойиш этди. Интерер Тйпе 00 консепсиясидан илҳомланган бўлиб, кабинанинг бутун узунлиги бўйлаб чўзилган марказий тизма салонни тўрт алоҳида қисмга ажратади. Тйпе 01 паст ўтириш позицияси, йирик рақамли ахборот экрани ва яширин технологиялари билан ажралиб туради.
Британиянинг машҳур Jaguar бренди ўзининг мутлақо янги тўрт ўриндиқли Тйпе 01 электр гран-турисмо автомобилининг интерер дизайнини жамоатчиликка ошкор қилди. Октябр ойида бўлиб ўтадиган тўлиқ тақдимот олдидан эълон қилинган бу суратлар компаниянинг тўлиқ электрлаштирилган ҳашаматли бренд сифатида қайта туғилиш даврини бошлаб бериши билан аҳамиятлидир. Autocar нашри хабар беришича, аввалроқ ушбу моделнинг прототиплари синов пайтида бир неча бор кўрилган бўлса-да, салон кўриниши илк бор камуфляжесиз ҳолда намойиш этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги электромобил интерери ўзига хос баҳсли Тйпе 00 концепциясидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, компания вакиллари буни «серияли ишлаб чиқаришга кўчирилган концепт-кар» деб таърифламоқда. Автомобил салонининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу олд ва орқа ўриндиқлар оралиғида кабинанинг бутун узунлиги бўйлаб чўзилган улкан «марказий тизма» ҳисобланади. Jaguar ушбу деталларни ўзига хос санъат асари сифатида баҳолаб, у салонни ҳар бирининг ўз ўриндиғига эга бўлган тўрт алоҳида қисмга ажратишини таъкидлаган.
Яширин технологиялар ва минимализмЭълон қилинган тасвирлар Тйпе 01 паст ва қия том чизиғига, шунингдек, панорамали ойнага эга эканлигини тасдиқлайди. Ҳайдовчининг ўтириш позицияси паст қилиб ишланган бўлиб, бошқарув панели кераксиз деталлардан холи. Ҳайдовчи рўпарасида йирик рақамли ахборот экрани жойлашган, бироқ иситиш ва мультимедиа тизимларини бошқариш учун марказий тизмага ўрнатилган кичик сенсорли консолдан бошқа анъанавий тугмалар мавжуд эмас.
Компания бу ечимни автомобил архитектурасига бевосита интеграция қилинган «талабга кўра яширин технология» деб атамоқда. Шунингдек, ҳайдовчи ва олдинги йўловчи зоналари ўртасида ўзига хос аниқ чегара мавжуд. Капотнинг юқори қисмида ҳам интерердаги нақшлар такрорланиши ташқи ва ички дизайннинг ўзаро уйғунлигини таъминлашга хизмат қилади.
Анъанавий ойналардан воз кечишМоделнинг яна бир муҳим конструктив ўзгариши анъанавий орқа ойнанинг йўқлигидир. Polestar 4 электромобили каби, Тйпе 01 ҳам орқа ойнасиз ишлаб чиқарилади ва унинг ўрнини рақамли орқа кўриниш камераси эгаллайди. Бироқ одатдагидан фарқли ўлароқ, камера тасвири тушириладиган экран олд ойнанинг қуйи қисмида, ён ойналар баландлигига мос равишда жойлаштирилган.
Кабина безатиш ишларида травертин тоши ва ҳунармандчилик тўқимачилигининг бой фактураларидан фойдаланилган. Марказий тизма ва эшикларнинг юқори қисмидаги жез рангли безаклар, шунингдек, эшикларга бўртма тарзда туширилган Jaguar леапер логотипи автомобилнинг юқори даражадаги премиум мақомини яна бир бор таъкидлаб туради.
…