Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этди

·17·Авто
Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этди
Қисқача

Британиянинг Jaguar бренди тўрт ўриндиқли Тйпе 01 электр гран-турисмо автомобилининг салонини илк бор камуфляжсиз намойиш этди. Интерер Тйпе 00 консепсиясидан илҳомланган бўлиб, кабинанинг бутун узунлиги бўйлаб чўзилган марказий тизма салонни тўрт алоҳида қисмга ажратади. Тйпе 01 паст ўтириш позицияси, йирик рақамли ахборот экрани ва яширин технологиялари билан ажралиб туради.

Британиянинг машҳур Jaguar бренди ўзининг мутлақо янги тўрт ўриндиқли Тйпе 01 электр гран-турисмо автомобилининг интерер дизайнини жамоатчиликка ошкор қилди. Октябр ойида бўлиб ўтадиган тўлиқ тақдимот олдидан эълон қилинган бу суратлар компаниянинг тўлиқ электрлаштирилган ҳашаматли бренд сифатида қайта туғилиш даврини бошлаб бериши билан аҳамиятлидир. Autocar нашри хабар беришича, аввалроқ ушбу моделнинг прототиплари синов пайтида бир неча бор кўрилган бўлса-да, салон кўриниши илк бор камуфляжесиз ҳолда намойиш этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги электромобил интерери ўзига хос баҳсли Тйпе 00 концепциясидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, компания вакиллари буни «серияли ишлаб чиқаришга кўчирилган концепт-кар» деб таърифламоқда. Автомобил салонининг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу олд ва орқа ўриндиқлар оралиғида кабинанинг бутун узунлиги бўйлаб чўзилган улкан «марказий тизма» ҳисобланади. Jaguar ушбу деталларни ўзига хос санъат асари сифатида баҳолаб, у салонни ҳар бирининг ўз ўриндиғига эга бўлган тўрт алоҳида қисмга ажратишини таъкидлаган.

Яширин технологиялар ва минимализм

Эълон қилинган тасвирлар Тйпе 01 паст ва қия том чизиғига, шунингдек, панорамали ойнага эга эканлигини тасдиқлайди. Ҳайдовчининг ўтириш позицияси паст қилиб ишланган бўлиб, бошқарув панели кераксиз деталлардан холи. Ҳайдовчи рўпарасида йирик рақамли ахборот экрани жойлашган, бироқ иситиш ва мультимедиа тизимларини бошқариш учун марказий тизмага ўрнатилган кичик сенсорли консолдан бошқа анъанавий тугмалар мавжуд эмас.

Компания бу ечимни автомобил архитектурасига бевосита интеграция қилинган «талабга кўра яширин технология» деб атамоқда. Шунингдек, ҳайдовчи ва олдинги йўловчи зоналари ўртасида ўзига хос аниқ чегара мавжуд. Капотнинг юқори қисмида ҳам интерердаги нақшлар такрорланиши ташқи ва ички дизайннинг ўзаро уйғунлигини таъминлашга хизмат қилади.

Анъанавий ойналардан воз кечиш

Моделнинг яна бир муҳим конструктив ўзгариши анъанавий орқа ойнанинг йўқлигидир. Polestar 4 электромобили каби, Тйпе 01 ҳам орқа ойнасиз ишлаб чиқарилади ва унинг ўрнини рақамли орқа кўриниш камераси эгаллайди. Бироқ одатдагидан фарқли ўлароқ, камера тасвири тушириладиган экран олд ойнанинг қуйи қисмида, ён ойналар баландлигига мос равишда жойлаштирилган.

Кабина безатиш ишларида травертин тоши ва ҳунармандчилик тўқимачилигининг бой фактураларидан фойдаланилган. Марказий тизма ва эшикларнинг юқори қисмидаги жез рангли безаклар, шунингдек, эшикларга бўртма тарзда туширилган Jaguar леапер логотипи автомобилнинг юқори даражадаги премиум мақомини яна бир бор таъкидлаб туради.

JaguarЭлектромобилАвтоЯнгиликларГранТурисмоПремиалАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаАион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаБугун, 05:22ЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгиладиЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгиладиКеча, 23:22Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиFord Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиКеча, 21:25Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиЭлектромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиКеча, 17:28McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиКеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади