Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлди

·26·Техно
Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлди
Қисқача

Fairphone 6+ смартфони 650 евро нархда чиқарилиши режалаштирилмоқда ва у Snapdragon 7s Ген 4 процессори ҳамда 12 гигабайт оператив хотира билан жиҳозланади. Қурилманинг ўлчамлари 157 х 73 х 9,6 миллиметр, вазни 191 грамм бўлиб, модулли орқа панели аввалги моделдагидек қолади. Смартфон 6,31 дюймли, 1116p аниқликдаги, 10 дан 120 Hz гача ўзгарувчан янгиланиш частотасига эга ва Горилла Гласс 7i билан ҳимояланган дисплейга эга бўлади.

НевМобиле нашри тарқатган илк рендерларга кўра, бозордаги энг юқори таъмирланиш даражаси ва узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлаши билан танилган бренд ўзининг навбатдаги қурилмасини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Гарчи кўпчилик тўғридан-тўғри кейинги авлод рақамини кутган бўлса-да, компания Fairphone 6+ моделини чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қурилма ўзидан олдинги версияга нисбатан кичик, аммо муҳим яхшиланишларга эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон ташқи кўриниши бўйича ўтган йили чиққан Fairphone 6 моделидан деярли фарқ қилмайди. Хусусан, турли аксессуарлардан фойдаланиш имконини берувчи машҳур модулли орқа панел ўзгаришсиз қолган. Смартфоннинг ўлчамлари 157 х 73 х 9,6 миллиметрни, вазни эса 191 граммни ташкил этиб, модуллар эски авлод қурилмалари билан ўзаро мос келишига ишора қилмоқда.

Дисплей ва асосий техник ўзгаришлар

Қурилма 6,31 дюймли экран билан жиҳозланиб, унинг рухсати 1116p ни ташкил қилади. Шунингдек, экран 10 дан 120 Hz гача бўлган ўзгарувчан янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва мустаҳкам Горилла Гласс 7i ҳимоя шишаси билан қопланади. Бу фойдаланувчиларга янада силлиқ тасвир ва ташқи таъсирларга чидамлиликни тақдим этади.

Смартфоннинг ишлаш унумдорлиги сезиларли даражада оширилган. Агар асосий модел Snapdragon 7s Ген 3 процессори билан жиҳозланган бўлса, янги Fairphone 6+ модели янада илғор Snapdragon 7s Ген 4 чипига эга бўлади. Глобал яримўтказгичлар бозоридаги қийинчиликларга қарамай, оператив хотира ҳажми 8 гигабайтдан 12 гигабайтгача оширилган, доимий хотира эса аввалгидек 256 гигабайт даражасида сақлаб қолинган.

Аккумулятор, нарх ва бозор истиқболлари

Техник таҳлилларга кўра, 4415 мА/соат сиғимли аккумулятор ҳамда асосий камералар аввалги моделдан ўзгаришсиз қолган. Аслида, янги қурилма фақат янгиланган процессор ва каттароқ оператив хотира ҳажми билан ажралиб туради, холос. Бироқ бу янгиланишлар нархга ҳам ўз таъсирини кўрсатди.

Маълум қилинишича, Fairphone 6 600 евро бошланғич нархда сотувга чиққан бўлса, унинг вориси Fairphone 6+ модели 650 евро нархда баҳоланмоқда. Юқори нарх ва кичик ўзгаришларга қарамДеспите, ушбу туркумдаги смартфонлар ўзининг экологик тозалиги, фойдаланувчи томонидан қисмларга ажратиб таъмирлаш осонлиги ҳамда узоқ йиллар давомида янгиланишлар олиб туриши билан харидорлар эътиборини қозонишда давом этмоқда.

FairphoneСмартфонAndroidSnapdragonТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди