Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлди
Fairphone 6+ смартфони 650 евро нархда чиқарилиши режалаштирилмоқда ва у Snapdragon 7s Ген 4 процессори ҳамда 12 гигабайт оператив хотира билан жиҳозланади. Қурилманинг ўлчамлари 157 х 73 х 9,6 миллиметр, вазни 191 грамм бўлиб, модулли орқа панели аввалги моделдагидек қолади. Смартфон 6,31 дюймли, 1116p аниқликдаги, 10 дан 120 Hz гача ўзгарувчан янгиланиш частотасига эга ва Горилла Гласс 7i билан ҳимояланган дисплейга эга бўлади.
НевМобиле нашри тарқатган илк рендерларга кўра, бозордаги энг юқори таъмирланиш даражаси ва узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлаши билан танилган бренд ўзининг навбатдаги қурилмасини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Гарчи кўпчилик тўғридан-тўғри кейинги авлод рақамини кутган бўлса-да, компания Fairphone 6+ моделини чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қурилма ўзидан олдинги версияга нисбатан кичик, аммо муҳим яхшиланишларга эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон ташқи кўриниши бўйича ўтган йили чиққан Fairphone 6 моделидан деярли фарқ қилмайди. Хусусан, турли аксессуарлардан фойдаланиш имконини берувчи машҳур модулли орқа панел ўзгаришсиз қолган. Смартфоннинг ўлчамлари 157 х 73 х 9,6 миллиметрни, вазни эса 191 граммни ташкил этиб, модуллар эски авлод қурилмалари билан ўзаро мос келишига ишора қилмоқда.
Дисплей ва асосий техник ўзгаришларҚурилма 6,31 дюймли экран билан жиҳозланиб, унинг рухсати 1116p ни ташкил қилади. Шунингдек, экран 10 дан 120 Hz гача бўлган ўзгарувчан янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва мустаҳкам Горилла Гласс 7i ҳимоя шишаси билан қопланади. Бу фойдаланувчиларга янада силлиқ тасвир ва ташқи таъсирларга чидамлиликни тақдим этади.
Смартфоннинг ишлаш унумдорлиги сезиларли даражада оширилган. Агар асосий модел Snapdragon 7s Ген 3 процессори билан жиҳозланган бўлса, янги Fairphone 6+ модели янада илғор Snapdragon 7s Ген 4 чипига эга бўлади. Глобал яримўтказгичлар бозоридаги қийинчиликларга қарамай, оператив хотира ҳажми 8 гигабайтдан 12 гигабайтгача оширилган, доимий хотира эса аввалгидек 256 гигабайт даражасида сақлаб қолинган.
Аккумулятор, нарх ва бозор истиқболлариТехник таҳлилларга кўра, 4415 мА/соат сиғимли аккумулятор ҳамда асосий камералар аввалги моделдан ўзгаришсиз қолган. Аслида, янги қурилма фақат янгиланган процессор ва каттароқ оператив хотира ҳажми билан ажралиб туради, холос. Бироқ бу янгиланишлар нархга ҳам ўз таъсирини кўрсатди.
Маълум қилинишича, Fairphone 6 600 евро бошланғич нархда сотувга чиққан бўлса, унинг вориси Fairphone 6+ модели 650 евро нархда баҳоланмоқда. Юқори нарх ва кичик ўзгаришларга қарамДеспите, ушбу туркумдаги смартфонлар ўзининг экологик тозалиги, фойдаланувчи томонидан қисмларга ажратиб таъмирлаш осонлиги ҳамда узоқ йиллар давомида янгиланишлар олиб туриши билан харидорлар эътиборини қозонишда давом этмоқда.
…