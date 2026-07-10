Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилида

·30·Техно
Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилида

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашиб бораётган Max миллий мессенжери ўз интерфейсини халқаро тилларга мослаштиришда навбатдаги қадамни ташлади. Дастур ишлаб чиқувчилари мессенжернинг Android платформасидаги талқинига испан тили интерфейсини қўшишганини эълон қилди. Бу янгилик платформанинг нафақат МДҲ ҳудудида, балки Лотин Америкаси ва Европа бозорларида ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мессенжер матбуот хизмати хабарига кўра, фойдаланувчилар иловани сўнгги версиягача янгилаш орқали созламалар бўлимидан испан тилини танлашлари мумкин. Тил ўзгартирилгандан сўнг, барча асосий функциялар — видеоқўнғироқлар, гуруҳлардаги сўровномалар ва махфийлик созламалари тўлиқ испан тилида акс этади. Аввалроқ платформада инглиз тили интерфейси ҳам ишга туширилган эди.

Халқаро қамров ва фойдаланувчилар сони

Ҳозирги вақтда Max мессенжерида рўйхатдан ўтиш дунёнинг 40 та давлати, жумладан, Осиё, Африка, Яқин Шарқ ва Лотин Америкаси мамлакатлари аҳолиси учун очиқ ҳисобланади. Июль ойи ҳолатига кўра, платформанинг хорижий фойдаланувчилари сони 10 миллион нафардан ошиб кетган. Бу кўрсаткич миллий лойиҳанинг глобал миқёсда рақобатбардош эканлигини кўрсатмоқда.

Қизиғи шундаки, мессенжерни юклаб олиш бўйича энг юқори кўрсаткичлар айнан Ўзбекистон, Қозоғистон ва Беларус ҳиссасига тўғри келмоқда. Шунингдек, Арманистон, Озарбайжон, Молдова, Ҳиндистон ва Туркия каби давлатларда ҳам фойдаланувчилар фаоллиги сезиларли даражада юқори экани қайд этилган.

Испан тилининг жорий этилиши тасодиф эмас, чунки Лотин Америкаси давлатлари мессенжер учун стратегик аҳамиятга эга бўлган янги бозор ҳисобланади. Мазкур ҳудудда испан тили асосий мулоқот воситаси бўлгани сабабли, маҳаллий фойдаланувчилар учун қулай муҳит яратиш мақсад қилинган. Бу эса Max мессенжерининг Telegram ёки WhatsApp каби глобал гигантлар билан рақобатда ўз аудиториясини кенгайтиришига ёрдам беради.

Мутахассисларнинг фикрича, миллий мессенжернинг бундай тез суръатларда ривожланиши ва кўп тилли интерфейсга ўтиши унинг техник имкониятлари кенглигидан далолат беради. Келгусида бошқа оммабоп тилларнинг қўшилиши ва функционал имкониятларнинг янада бойитилиши кутилмоқда.

Max МессенжериТехнологияAndroidМобил ИловаМиллий Лойиҳа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиКоинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиБугун, 16:30SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинБугун, 14:58Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги