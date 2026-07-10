Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилида
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашиб бораётган Max миллий мессенжери ўз интерфейсини халқаро тилларга мослаштиришда навбатдаги қадамни ташлади. Дастур ишлаб чиқувчилари мессенжернинг Android платформасидаги талқинига испан тили интерфейсини қўшишганини эълон қилди. Бу янгилик платформанинг нафақат МДҲ ҳудудида, балки Лотин Америкаси ва Европа бозорларида ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мессенжер матбуот хизмати хабарига кўра, фойдаланувчилар иловани сўнгги версиягача янгилаш орқали созламалар бўлимидан испан тилини танлашлари мумкин. Тил ўзгартирилгандан сўнг, барча асосий функциялар — видеоқўнғироқлар, гуруҳлардаги сўровномалар ва махфийлик созламалари тўлиқ испан тилида акс этади. Аввалроқ платформада инглиз тили интерфейси ҳам ишга туширилган эди.
Халқаро қамров ва фойдаланувчилар сониҲозирги вақтда Max мессенжерида рўйхатдан ўтиш дунёнинг 40 та давлати, жумладан, Осиё, Африка, Яқин Шарқ ва Лотин Америкаси мамлакатлари аҳолиси учун очиқ ҳисобланади. Июль ойи ҳолатига кўра, платформанинг хорижий фойдаланувчилари сони 10 миллион нафардан ошиб кетган. Бу кўрсаткич миллий лойиҳанинг глобал миқёсда рақобатбардош эканлигини кўрсатмоқда.
Қизиғи шундаки, мессенжерни юклаб олиш бўйича энг юқори кўрсаткичлар айнан Ўзбекистон, Қозоғистон ва Беларус ҳиссасига тўғри келмоқда. Шунингдек, Арманистон, Озарбайжон, Молдова, Ҳиндистон ва Туркия каби давлатларда ҳам фойдаланувчилар фаоллиги сезиларли даражада юқори экани қайд этилган.
Испан тилининг жорий этилиши тасодиф эмас, чунки Лотин Америкаси давлатлари мессенжер учун стратегик аҳамиятга эга бўлган янги бозор ҳисобланади. Мазкур ҳудудда испан тили асосий мулоқот воситаси бўлгани сабабли, маҳаллий фойдаланувчилар учун қулай муҳит яратиш мақсад қилинган. Бу эса Max мессенжерининг Telegram ёки WhatsApp каби глобал гигантлар билан рақобатда ўз аудиториясини кенгайтиришига ёрдам беради.
Мутахассисларнинг фикрича, миллий мессенжернинг бундай тез суръатларда ривожланиши ва кўп тилли интерфейсга ўтиши унинг техник имкониятлари кенглигидан далолат беради. Келгусида бошқа оммабоп тилларнинг қўшилиши ва функционал имкониятларнинг янада бойитилиши кутилмоқда.
…