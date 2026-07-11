Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашди

·21·Техно
Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашди

Тиббиёт ва юқори технологиялар оламида тарихий воқеа юз берди: Unitree G1 гуманоид роботи инсон танасида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиётида илк бор ассистент сифатида муваффақиятли иштирок этди. Ушбу тажриба робототехника соҳасидаги улкан қадам бўлиб, келажакда шифохоналарда инсон қиёфасидаги роботлар хизматидан кенг фойдаланиш имкониятини очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сан-Диегодаги Калифорния университети (Университй оф Калифорниа Сан Диего) тадқиқотчилари Unitree G1 роботини ўт пуфагини олиб ташлаш бўйича ўтказилган бир қатор жарроҳлик амалиётларига жалб қилишди. Бу гуманоид роботнинг реал тиббий муолажада иштирок этиши билан боғлиқ дунёдаги биринчи ҳужжатлаштирилган ҳолат сифатида қайд этилди. Синовлар июль ойи бошида университетнинг Адвансед Роботикс анд Контролс Лаб (АРКЛаб) лабораториясида ўтказилган.

Инсон бошқаруви ва робот аниқлиги

ixbt.com маълумотига кўра, Unitree G1 операцияни мустақил равишда бажармаган. Қурилма ҳаракатларни қайд этувчи датчиклар, оёқ педаллари ва махсус кузатув тизимлари орқали тўлиқ инсон томонидан бошқарилган. Бундай схема жарроҳга ўз ҳаракатларини роботга масофадан узатиш ва бир вақтнинг ўзида роботнинг иккала қўлини ҳам мувофиқлаштириш имконини берди. Масалан, робот бир қўли билан тўқимани ушлаб турган бўлса, иккинчиси билан жарроҳлик кесимини амалга оширган.

Лойиҳа профессор Майкл Йип ҳамда жарроҳлар Чарлес Голдберг ва Преэтам Суреш бошчилигида амалга оширилди. Олимларнинг таъкидлашича, ушбу синовларда робот қарор қабул қилувчи автоном тизим эмас, балки жарроҳ қўлларининг технологик давоми сифатида намоён бўлди. Бу усул шифокорнинг жисмоний имкониятларини кенгайтириб, ҳаракатлар аниқлигини максимал даражага кўтаришга хизмат қилади.

Анъанавий тизимлардан фарқи ва келажак истиқболлари

Ҳозирги вақтда тиббиётда ихтисослашган жарроҳлик роботлари (масалан, Да Винси тизими) қўлланилмоқда, бироқ улар махсус инфратузилма ва мослаштирилган ускуналар талаб қилади. Гуманоид роботларнинг афзаллиги шундаки, улар инсон учун мўлжалланган муҳитда ишлашга мослашган. Келажакда бундай роботлар шифохоналарни қайта жиҳозламасдан, мавжуд операция хоналарида одатий тиббий асбоблар билан ишлаши мумкин бўлади.

Ушбу технологиянинг ривожланиши масофавий жарроҳлик соҳасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бунда юқори малакали мутахассис минглаб километр узоқликда туриб, робот ёрдамида мураккаб операцияларни амалга ошириши мумкин. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, гуманоид роботларнинг операция хоналарида кенг кўламда қўлланилишига ҳали бир неча йил бор.

Технология оммалашиши учун у кўп йиллик клиник синовлардан ўтиши, давлат назорат органларидан рухсат олиши ва хавфсизлигини тўлиқ исботлаши лозим. Шунингдек, робот-жарроҳлар билан ишлаш учун мутахассисларни тайёрлашнинг янги стандартлари ва тиббий суғурта қоидаларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Шунга қарамай, Unitree G1 иштирокидаги тажриба тиббиёт келажаги роботлар билан чамбарчас боғлиқлигини яна бир бор тасдиқлади.

РобототехникаUnitree G1ТиббиётТехнологияЖарроҳлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиАСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиБугун, 02:56Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиBluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиБугун, 02:53Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги