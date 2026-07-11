Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашди
Тиббиёт ва юқори технологиялар оламида тарихий воқеа юз берди: Unitree G1 гуманоид роботи инсон танасида ўтказилган мураккаб жарроҳлик амалиётида илк бор ассистент сифатида муваффақиятли иштирок этди. Ушбу тажриба робототехника соҳасидаги улкан қадам бўлиб, келажакда шифохоналарда инсон қиёфасидаги роботлар хизматидан кенг фойдаланиш имкониятини очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сан-Диегодаги Калифорния университети (Университй оф Калифорниа Сан Диего) тадқиқотчилари Unitree G1 роботини ўт пуфагини олиб ташлаш бўйича ўтказилган бир қатор жарроҳлик амалиётларига жалб қилишди. Бу гуманоид роботнинг реал тиббий муолажада иштирок этиши билан боғлиқ дунёдаги биринчи ҳужжатлаштирилган ҳолат сифатида қайд этилди. Синовлар июль ойи бошида университетнинг Адвансед Роботикс анд Контролс Лаб (АРКЛаб) лабораториясида ўтказилган.
Инсон бошқаруви ва робот аниқлигиixbt.com маълумотига кўра, Unitree G1 операцияни мустақил равишда бажармаган. Қурилма ҳаракатларни қайд этувчи датчиклар, оёқ педаллари ва махсус кузатув тизимлари орқали тўлиқ инсон томонидан бошқарилган. Бундай схема жарроҳга ўз ҳаракатларини роботга масофадан узатиш ва бир вақтнинг ўзида роботнинг иккала қўлини ҳам мувофиқлаштириш имконини берди. Масалан, робот бир қўли билан тўқимани ушлаб турган бўлса, иккинчиси билан жарроҳлик кесимини амалга оширган.
Лойиҳа профессор Майкл Йип ҳамда жарроҳлар Чарлес Голдберг ва Преэтам Суреш бошчилигида амалга оширилди. Олимларнинг таъкидлашича, ушбу синовларда робот қарор қабул қилувчи автоном тизим эмас, балки жарроҳ қўлларининг технологик давоми сифатида намоён бўлди. Бу усул шифокорнинг жисмоний имкониятларини кенгайтириб, ҳаракатлар аниқлигини максимал даражага кўтаришга хизмат қилади.
Анъанавий тизимлардан фарқи ва келажак истиқболлариҲозирги вақтда тиббиётда ихтисослашган жарроҳлик роботлари (масалан, Да Винси тизими) қўлланилмоқда, бироқ улар махсус инфратузилма ва мослаштирилган ускуналар талаб қилади. Гуманоид роботларнинг афзаллиги шундаки, улар инсон учун мўлжалланган муҳитда ишлашга мослашган. Келажакда бундай роботлар шифохоналарни қайта жиҳозламасдан, мавжуд операция хоналарида одатий тиббий асбоблар билан ишлаши мумкин бўлади.
Ушбу технологиянинг ривожланиши масофавий жарроҳлик соҳасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бунда юқори малакали мутахассис минглаб километр узоқликда туриб, робот ёрдамида мураккаб операцияларни амалга ошириши мумкин. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, гуманоид роботларнинг операция хоналарида кенг кўламда қўлланилишига ҳали бир неча йил бор.
Технология оммалашиши учун у кўп йиллик клиник синовлардан ўтиши, давлат назорат органларидан рухсат олиши ва хавфсизлигини тўлиқ исботлаши лозим. Шунингдек, робот-жарроҳлар билан ишлаш учун мутахассисларни тайёрлашнинг янги стандартлари ва тиббий суғурта қоидаларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Шунга қарамай, Unitree G1 иштирокидаги тажриба тиббиёт келажаги роботлар билан чамбарчас боғлиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
…