Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинланди
Сўнгги пайтларда Х (собиқ Twitter) платформасига асосий муқобил сифатида кўрилаётган Bluesky ижтимоий тармоғида муҳим раҳбарият ўзгариши юз берди. Шу йилнинг март ойидан буён компанияга вақтинча раҳбарлик қилиб келаётган Тони Счнеидер эндиликда расман доимий бош ижрочи директор (CEO) лавозимини эгаллади. Бу тайинлов платформа ўзининг ривожланиш стратегиясини қайта кўриб чиқаётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тони Счнеидер технология оламида катта тажрибага эга шахс ҳисобланади. У ВордПресс ва Tumblr каби йирик лойиҳалар ортида турган Аутоматтик компаниясининг асосчи-директори сифатида танилган. Шунингдек, у Bluesky инвесторларидан бири бўлган Труе Вентурес венчур компаниясининг ҳамкори ҳамдир. Счнеидернинг сўзларига кўра, тўрт ойлик вақтинча фаолиятдан сўнг у платформанинг миссиясига тўлиқ ишонган ва ўз лавозимида қолишга қарор қилган.
Эслатиб ўтамиз, Bluesky лойиҳасининг узоқ йиллик раҳбари Жай Грабер март ойида ўз лавозимини тарк этиб, инновациялар бўйича директор лавозимига ўтган эди. Грабер даврида платформа фойдаланувчилари сони 43 миллионга етди ва АТ Протокол деб номланувчи марказлашмаган технология сезиларли даражада кенгайтирилди. Эндиликда Счнеидер ушбу пойдевор устида янги функцияларни қуришни мақсад қилган.
Янги стратегия: Кичик жамоалар ва махфийликТони Счнеидер ўзининг шахсий блогида келажакдаги режалар ҳақида тўхталар экан, асосий эътиборни "кичикроқ майдонлар ва ёпиқ жамоалар" яратишга қаратишини таъкидлади. Унинг фикрича, айнан шундай ёндашув инновацияларнинг навбатдаги тўлқинини ва фойдаланувчилар ўсишини таъминлайди. Бу очиқ ва глобал лентадан кўра, қизиқишларга асосланган хавфсизроқ муҳитга интилишни англатади.
Bluesky тарихи бевосита Twitter билан боғлиқ. Дастлаб Twitter таркибида кичик лойиҳа сифатида бошланган платформа, кейинчалик мустақил тузилмага айланди. Айниқса, Elon Musk Twitter бошқарувини қўлга олиб, уни Х деб қайта номлаганидан сўнг, Bluesky ўзгаришлардан норози бўлган фойдаланувчилар учун асосий бошпана вазифасини ўтади.
Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, платформа фойдаланувчиларни сақлаб қолишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Доналд Трумпнинг АҚШ президентлик сайловларидаги ғалабасидан сўнг платформада фаоллик кескин ошган бўлса-да, кейинчалик ўсиш суръати пасайгани кузатилди. Айрим экспертлар платформанинг келажаги борасида шубҳа билдираётган бир пайтда, янги раҳбарнинг тайинланиши Bluesky учун ҳаёт-мамот масаласи бўлиши мумкин.
Счнеидернинг олдида турган асосий вазифа — Bluesky ижтимоий тармоғини шунчаки "Х нинг нусхаси" эмас, балки ўзига хос қадриятларга эга мустақил бренд сифатида шакллантиришдир. У ўз мурожаатини "Биз ҳали бу ҳикоянинг энг бошидамиз", деган сўзлар билан якунлаган.
…