Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинланди

·0·Техно
Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинланди

Сўнгги пайтларда Х (собиқ Twitter) платформасига асосий муқобил сифатида кўрилаётган Bluesky ижтимоий тармоғида муҳим раҳбарият ўзгариши юз берди. Шу йилнинг март ойидан буён компанияга вақтинча раҳбарлик қилиб келаётган Тони Счнеидер эндиликда расман доимий бош ижрочи директор (CEO) лавозимини эгаллади. Бу тайинлов платформа ўзининг ривожланиш стратегиясини қайта кўриб чиқаётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тони Счнеидер технология оламида катта тажрибага эга шахс ҳисобланади. У ВордПресс ва Tumblr каби йирик лойиҳалар ортида турган Аутоматтик компаниясининг асосчи-директори сифатида танилган. Шунингдек, у Bluesky инвесторларидан бири бўлган Труе Вентурес венчур компаниясининг ҳамкори ҳамдир. Счнеидернинг сўзларига кўра, тўрт ойлик вақтинча фаолиятдан сўнг у платформанинг миссиясига тўлиқ ишонган ва ўз лавозимида қолишга қарор қилган.

Эслатиб ўтамиз, Bluesky лойиҳасининг узоқ йиллик раҳбари Жай Грабер март ойида ўз лавозимини тарк этиб, инновациялар бўйича директор лавозимига ўтган эди. Грабер даврида платформа фойдаланувчилари сони 43 миллионга етди ва АТ Протокол деб номланувчи марказлашмаган технология сезиларли даражада кенгайтирилди. Эндиликда Счнеидер ушбу пойдевор устида янги функцияларни қуришни мақсад қилган.

Янги стратегия: Кичик жамоалар ва махфийлик

Тони Счнеидер ўзининг шахсий блогида келажакдаги режалар ҳақида тўхталар экан, асосий эътиборни "кичикроқ майдонлар ва ёпиқ жамоалар" яратишга қаратишини таъкидлади. Унинг фикрича, айнан шундай ёндашув инновацияларнинг навбатдаги тўлқинини ва фойдаланувчилар ўсишини таъминлайди. Бу очиқ ва глобал лентадан кўра, қизиқишларга асосланган хавфсизроқ муҳитга интилишни англатади.

Bluesky тарихи бевосита Twitter билан боғлиқ. Дастлаб Twitter таркибида кичик лойиҳа сифатида бошланган платформа, кейинчалик мустақил тузилмага айланди. Айниқса, Elon Musk Twitter бошқарувини қўлга олиб, уни Х деб қайта номлаганидан сўнг, Bluesky ўзгаришлардан норози бўлган фойдаланувчилар учун асосий бошпана вазифасини ўтади.

Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, платформа фойдаланувчиларни сақлаб қолишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Доналд Трумпнинг АҚШ президентлик сайловларидаги ғалабасидан сўнг платформада фаоллик кескин ошган бўлса-да, кейинчалик ўсиш суръати пасайгани кузатилди. Айрим экспертлар платформанинг келажаги борасида шубҳа билдираётган бир пайтда, янги раҳбарнинг тайинланиши Bluesky учун ҳаёт-мамот масаласи бўлиши мумкин.

Счнеидернинг олдида турган асосий вазифа — Bluesky ижтимоий тармоғини шунчаки "Х нинг нусхаси" эмас, балки ўзига хос қадриятларга эга мустақил бренд сифатида шакллантиришдир. У ўз мурожаатини "Биз ҳали бу ҳикоянинг энг бошидамиз", деган сўзлар билан якунлаган.

BlueskyТони СчнеидерИжтимоий ТармоқТехнологияElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиАСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиБугун, 02:56Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиТунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиБугун, 00:22AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги