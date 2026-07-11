АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилди

·10·Авто
АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилди

АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) автоном бошқарув тизимларини ишлаб чиқувчи компанияларни ҳайдовчисиз автомобилларнинг фавқулодда вазиятларда ўзини тутиши билан боғлиқ жиддий муаммоларни бартараф этиш ҳақида огоҳлантирди. Регуляторнинг таъкидлашича, ақлли тизимлар кўпинча полиция, ўт ўчирувчилар ва тез ёрдам хизматларининг ишига тўсқинлик қилмоқда, бу эса инсонлар ҳаётини хавф остига қўйиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НҲТСА раҳбари Жонатан Моррисон соҳа вакилларига йўллаган мактубида ҳайдовчисиз машиналарнинг хатти-ҳаракатларида хавотирли қонуният аниқланганини маълум қилди. Ixbt.com маълумотларига кўра, автоном транспорт воситалари воқеа жойларидаги огоҳлантирувчи белгиларга, жумладан, милтилловчи чироқлар, йўл конуслари, сигнал машъаллари, ҳатто тутун ва оловга ҳам етарлича реакция билдирмаяпти.

Фавқулодда хизматлар учун тўсиқ

Регулятор томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, ҳайдовчисиз автомобиллар фаол фавқулодда ҳодисалар содир бўлаётган ҳудудларга кириб бормоқда ва махсус техникаларнинг йўлини тўсиб қўймоқда. Моррисоннинг фикрича, бундай вазиятларни аниқлай олмаслик ва уларга тўғри жавоб қайтармаслик тизимнинг функционал етишмовчилиги ҳисобланади. Бу эса автоном транспортнинг оммалашиши йўлидаги энг катта тўсиқлардан биридир.

Ҳозирда НҲТСА ва АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) Ваймо компаниясига тегишли автомобиллар билан боғлиқ бир қанча ҳодисаларни алоҳида ўрганмоқда. Хусусан, Техасда ҳайдовчисиз машиналарнинг тўхтаб турган ва огоҳлантириш чироқлари ёқилган мактаб автобуслари ёнидан қоидабузарлик билан ўтиб кетиш ҳолатлари қайд этилган. Шунингдек, Далласда Ваймо автомобили ёнаётган бинога кетаётган ўт ўчириш машинасини тўсиб қўйгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Яна бир мудҳиш воқеа Калифорниянинг Санта-Моника шаҳрида юз берди. Текширув маълумотларига кўра, Ваймо ҳайдовчисиз автомобили мактаб зонасида тўққиз ёшли қизчани уриб юборган. Қизча йўл четида нотўғри тўхтаб турган машина ортидан тўсатдан югуриб чиққан, бироқ автоном тизим хавфни вақтида баҳолай олмаган. Бу каби ҳолатлар технологиянинг ҳали мукаммал эмаслигидан далолат беради.

Келажакдаги чоралар

НҲТСА ушбу муаммоларни муҳокама қилиш учун ой охиригача барча йирик ишлаб чиқувчилар билан учрашувлар ўтказишни режалаштирмоқда. Регуляторнинг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:
  • Фавқулодда хизматлар ходимларининг ишораларини аниқ таниш;
  • Махсус техникаларга сўзсиз йўл бериш алгоритмларини такомиллаштириш;
  • Йўлдаги ностандарт тўсиқлар (тутун, олов, сигнал чироқлари)га нисбатан хавфсиз реакция билдириш;
  • Аҳоли гавжум ва мактаб зоналари ҳудудида эҳтиёткорликни ошириш.

Ушбу огоҳлантириш автоном транспорт ривожидаги муҳим босқични англатади. Тизимлар нафақат оддий шароитларда машина бошқариши, балки инсон омили ва фавқулодда вазиятлар аралашган мураккаб муҳитда ҳам хавфсиз ҳаракатланиши шарт. Акс ҳолда, ҳайдовчисиз технологияларнинг кенг кўламда жорий этилиши жамоатчилик томонидан қаттиқ қаршиликка учраши мумкин.

Ўзбекистон каби автоном транспорт технологиялари кириб келаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу тажриба муҳим аҳамиятга эга. Келажакда ақлли шаҳар инфратузилмасини яратишда ҳайдовчисиз машиналарнинг тез ёрдам ва ёнғин хавфсизлиги хизматлари билан ўзаро алоқасини тартибга солувчи ҳуқуқий ва техник базани шакллантириш лозим бўлади.

Автоном ТранспортНҲТСАВаймоХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиБугун, 01:22«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этдиКеча, 22:11Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликКеча, 18:26Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаКеча, 15:24Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаКеча, 08:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувКеча, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?