Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқда

·0·Техно
Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқда

АҚШда фаолият юритувчи бир қатор экологик ва илмий ташкилотлар Федерал алоқа комиссиясидан (ФКК) орбитал маълумотлар марказларини (дата-сентер) яратиш бўйича аризаларни кўриб чиқишни вақтинча тўхтатишни талаб қилди. Эартжустисе нотижорат ташкилоти орқали йўлланган мурожаатда коинотга улкан сунъий йўлдош туркумларини учиришдан олдин уларнинг атроф-муҳитга таъсирини комплекс баҳолаш зарурлиги таъкидланган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай лойиҳалар Ер атмосфераси ва стратосферасига тузатиб бўлмайдиган зарар етказиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экологлар коалицияси 1969-йилда қабул қилинган Атроф-муҳит сиёсати тўғрисидаги миллий қонунга (НEПА) таянмоқда. Ушбу қонун федерал идоралардан ҳар қандай йирик лойиҳа бўйича қарор қабул қилишдан аввал унинг табиатга таъсирини ўрганишни талаб қилади. Ҳозирда коинотда ҳисоблаш қувватларини жойлаштиришни кўзда тутувчи бир нечта лойиҳалар мавжуд бўлиб, уларнинг умумий таъсири озон қатлами, тунги осмон сифати ва стратосферанинг кимёвий таркибига салбий таъсир кўрсатиши хавотирга сабаб бўлмоқда.

Коинотдаги мега-лойиҳалар ва уларнинг кўлами

Орбитал маълумотлар марказлари лойиҳалари ҳисоблаш қувватларини бевосита очиқ коинотга кўчиришни назарда тутади. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бу сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши туфайли Ер юзидаги маълумотлар марказларига тушаётган юкламани камайтиради. Ер устидаги марказлар жуда кўп миқдорда электр энергияси, сув ва катта майдонларни талаб қилади, коинотда эса бу муаммолар ўз-ўзидан ҳал этилиши айтилмоқда.

Бироқ, экологик ташкилотлар ушбу лойиҳаларнинг кўлами аввалги сунъий йўлдош туркумларидан бир неча баробар катта эканлигини қайд этмоқда. Масалан, SpaceX компанияси бир миллионгача орбитал маълумотлар марказларини яратиш режаларини тақдим этган. Шунингдек, Орбитал, Старклоуд, Blue Origin ва Ковбой Спасе каби компаниялар биргаликда яна 260 мингга яқин сунъий йўлдошни учиришни кўриб чиқмоқда.

Эартжустисе катта ҳуқуқшуноси Ян Хасселман берган маълумотга кўра, ФКК ушбу мурожаатга оқилона муддатларда жавоб бериши шарт. Агар комиссия экологик қонунчилик талабларини бажармасдан лицензиялар беришни бошласа, масала суд тартибида кўриб чиқилиши мумкин. Ҳозирча ФКК ушбу мурожаат юзасидан расмий изоҳ бермади.

Рақобат ва тартибга солиш муаммолари

Ҳозирда орбитал лойиҳалар бўйича тартибга солувчи орган икки томонлама босим остида қолган. Бир томондан экологлар хавфсизликни талаб қилаётган бўлса, иккинчи томондан технологик компаниялар ва соҳа ташкилотлари аризаларни кўриб чиқишни тезлаштиришни сўрамоқда. Бунга коинот соҳасидаги глобал рақобатнинг кучайиши, хусусан, Хитойнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги сабаб қилиб кўрсатилмоқда.

Шунга қарамай, ФКК сўнгги вақтларда сунъий йўлдош операторларига нисбатан айрим талабларни қатъийлаштирди. Масалан, паст орбитали аппаратлар ўз миссиясини якунлагач, уларни орбитадан чиқариш муддати 25 йилдан 5 йилга қисқартирилди. Бу коинот чиқиндилари муаммосини қисман бўлса-да юmsҳатишга хизмат қилади.

Экологлар томонидан илгари сурилган талаблар қуйидаги асосий йўналишларни қамраб олади:

  • Атмосферанинг юқори қатламларидаги кимёвий ўзгаришларни ўрганиш;
  • Ёруғлик ифлосланиши ва юлдузли осмонни кузатиш имкониятини сақлаб қолиш;
  • Кўп сонли сунъий йўлдошларнинг умумий (кумулятив) таъсирини баҳолаш;
  • Коинот чиқиндилари ва уларнинг Ерга қайтиб тушиш хавфини таҳлил қилиш.

КоинотSpaceXЭкологияСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиТунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиБугун, 00:22AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаКеча, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиКеча, 23:24Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКеча, 23:00HypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаHypeрТехтинг: Интернетни ижтимоий тармоқ каби варақлаш имконини берувчи янги иловаКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги