Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайди

·87·Спорт
Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайди

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Лос-Анжелесдаги «Инглвуд» стадионида ўтган учрашувда испанияликлар биринчи бўлимда ҳисобни очди, якуний гол эса ўйин охирида урилди.

30-дақиқада Фабиан Руис Испанияни олдинга олиб чиқди. 41-дақиқада Шарл де Кетеларе Белгиянинг жавоб голини киритди. 88-дақиқада Микел Мерино гол уриб, Испанияга кейинги босқич йўлланмасини тақдим этди.

Статистикада Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа 18 та зарба берди, шулардан 8 таси дарвоза томон йўналди. Белгия 5 та зарба амалга оширди ва 2 таси аниқ бўлди.

Тўп назоратида Испания 68 фоиз, Белгия 32 фоиз натижа қайд этди. Паслар сони 663:295 кўринишида Испания фойдасига бўлди. Узатмалар аниқлиги ҳам испанияликларда юқорироқ, 91 фоиз. Белгияда бу кўрсаткич 81 фоизни ташкил қилди.

Учрашувда Испания 13 марта, Белгия 18 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа 2 тадан сариқ карточка олди. Қизил карточка қайд этилмади. Офсайдлар 3:1, бурчак тўплари 5:1 кўринишида Испания фойдасига бўлди.

Шу тариқа, Испания кейинги босқичда Францияга қарши майдонга тушади. Белгия эса чорак финалда мусобақадаги иштирокини якунлади.

ИспанияБелгияФранцияФабиан РуисМикель МериноШарль де Кетеларе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингИспания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:00«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқдаКеча, 23:26Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиИспания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиКеча, 23:21Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиИспания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:18Испания ва Белгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Белгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди