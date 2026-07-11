Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотлар
Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасидаги муносабатлар кескинлашди. iPhone ишлаб чиқарувчиси сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва шартнома мажбуриятларини бузишда айблаб, Калифорния шимолий округи судига даъво аризаси киритди. Ушбу можаро марказида Apple компаниясининг собиқ юқори лавозимли мулозимлари томонидан махфий маълумотларнинг ноқонуний ўзлаштирилиши ётибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple даъвосига кўра, OpenAI раҳбарияти, хусусан, ҳозирда ушбу компанияда аппарат таъминоти бўйича директор (Чиеф Ҳардваре Оффисер) лавозимида ишлаётган Танг Тан ўғирлик жараёнига бевосита бошчилик қилган. Тан Apple компаниясида 24 йил давомида фаолият юритиб, iPhone ва Apple Watch дизайни бўйича вице-президент лавозимигача кўтарилган эди. У OpenAI сафига қўшилгач, янги ходимларни ёллашда Apple компаниясининг ҳали эълон қилинмаган лойиҳалари кодли номларидан фойдаланганликда айбланмоқда.
Кадрлар ўғирланиши ва махфий аппарат воситалариСуд ҳужжатларида келтирилишича, Танг Тан ишга даъвогарлардан суҳбатга Apple қурилмаларининг бутловчи қисмларини олиб келишни сўраган ва ишдан кетаётган ходимларга компания хавфсизлик тизимини қандай четлаб ўтиш бўйича кўрсатмалар берган. Бу каби ҳаракатлар Apple учун стратегик аҳамиятга эга бўлган интеллектуал мулкнинг рақиб қўлига ўтиб кетишига сабаб бўлгани таъкидланмоқда.
Шунингдек, даъво аризасида Apple компаниясининг собиқ муҳандиси Чанг Лиу ҳам тилга олинган. У OpenAI компаниясига ишга ўтгач, ўзига бириктирилган хизмат ноутбугини қайтармасдан, ундан махфий техник ҳужжатларни юклаб олишда фойдаланган. Ушбу ҳужжатлар орасида Apple компаниясининг ҳали оммага тақдим этилмаган технологиялари, муҳандислик тақдимотлари ва лойиҳа спецификациялари мавжуд бўлган.
Смартфонлар бозоридаги янги рақобатУшбу зиддият OpenAI ўзининг илк аппарат маҳсулотини ишлаб чиқишга киришган бир пайтда юзага келмоқда. Таҳлилчи Минг-Чи Kuo маълумотларига кўра, OpenAI анъанавий иловалар ўрнига сунъий интеллект агентларига таянадиган инқилобий смартфон яратишни режалаштирган. Агар бу амалга ошса, OpenAI бевосита iPhone маҳсулотининг асосий рақобатчисига айланиши мумкин.
Вазиятни янада қизиқарли қиладиган жиҳат шундаки, OpenAI ўтган йили Apple компаниясининг афсонавий дизайнери Жонй Иве томонидан асос солинган "ио" стартапини 6,5 миллиард долларга сотиб олган эди. Гарчи Жонй Иве шахсан айбланувчи сифатида кўрсатилмаган бўлса-да, унинг стартапи суд ҳужжатларида қайд этилган. Бу OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бўйича амбициялари нақадар жиддий эканидан далолат беради.
Apple вакилларининг сўзларига кўра, улар жорий йилнинг феврал ойида OpenAI раҳбариятига ўз хавотирларини баён қилиб хат юборган, бироқ ҳеч қандай жавоб олишмаган. ixbt.com хабарига кўра, ушбу суд жараёни нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва корпоратив хавфсизлик стандартларига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…