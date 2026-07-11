Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотлар

·19·Техно
Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотлар

Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасидаги муносабатлар кескинлашди. iPhone ишлаб чиқарувчиси сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва шартнома мажбуриятларини бузишда айблаб, Калифорния шимолий округи судига даъво аризаси киритди. Ушбу можаро марказида Apple компаниясининг собиқ юқори лавозимли мулозимлари томонидан махфий маълумотларнинг ноқонуний ўзлаштирилиши ётибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple даъвосига кўра, OpenAI раҳбарияти, хусусан, ҳозирда ушбу компанияда аппарат таъминоти бўйича директор (Чиеф Ҳардваре Оффисер) лавозимида ишлаётган Танг Тан ўғирлик жараёнига бевосита бошчилик қилган. Тан Apple компаниясида 24 йил давомида фаолият юритиб, iPhone ва Apple Watch дизайни бўйича вице-президент лавозимигача кўтарилган эди. У OpenAI сафига қўшилгач, янги ходимларни ёллашда Apple компаниясининг ҳали эълон қилинмаган лойиҳалари кодли номларидан фойдаланганликда айбланмоқда.

Кадрлар ўғирланиши ва махфий аппарат воситалари

Суд ҳужжатларида келтирилишича, Танг Тан ишга даъвогарлардан суҳбатга Apple қурилмаларининг бутловчи қисмларини олиб келишни сўраган ва ишдан кетаётган ходимларга компания хавфсизлик тизимини қандай четлаб ўтиш бўйича кўрсатмалар берган. Бу каби ҳаракатлар Apple учун стратегик аҳамиятга эга бўлган интеллектуал мулкнинг рақиб қўлига ўтиб кетишига сабаб бўлгани таъкидланмоқда.

Шунингдек, даъво аризасида Apple компаниясининг собиқ муҳандиси Чанг Лиу ҳам тилга олинган. У OpenAI компаниясига ишга ўтгач, ўзига бириктирилган хизмат ноутбугини қайтармасдан, ундан махфий техник ҳужжатларни юклаб олишда фойдаланган. Ушбу ҳужжатлар орасида Apple компаниясининг ҳали оммага тақдим этилмаган технологиялари, муҳандислик тақдимотлари ва лойиҳа спецификациялари мавжуд бўлган.

Смартфонлар бозоридаги янги рақобат

Ушбу зиддият OpenAI ўзининг илк аппарат маҳсулотини ишлаб чиқишга киришган бир пайтда юзага келмоқда. Таҳлилчи Минг-Чи Kuo маълумотларига кўра, OpenAI анъанавий иловалар ўрнига сунъий интеллект агентларига таянадиган инқилобий смартфон яратишни режалаштирган. Агар бу амалга ошса, OpenAI бевосита iPhone маҳсулотининг асосий рақобатчисига айланиши мумкин.

Вазиятни янада қизиқарли қиладиган жиҳат шундаки, OpenAI ўтган йили Apple компаниясининг афсонавий дизайнери Жонй Иве томонидан асос солинган "ио" стартапини 6,5 миллиард долларга сотиб олган эди. Гарчи Жонй Иве шахсан айбланувчи сифатида кўрсатилмаган бўлса-да, унинг стартапи суд ҳужжатларида қайд этилган. Бу OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бўйича амбициялари нақадар жиддий эканидан далолат беради.

Apple вакилларининг сўзларига кўра, улар жорий йилнинг феврал ойида OpenAI раҳбариятига ўз хавотирларини баён қилиб хат юборган, бироқ ҳеч қандай жавоб олишмаган. ixbt.com хабарига кўра, ушбу суд жараёни нафақат икки компания ўртасидаги муносабатларга, балки бутун Силикон водийсидаги кадрлар алмашинуви ва корпоратив хавфсизлик стандартларига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

AppleOpenAIСудТехнологияiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиТунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиБугун, 00:22AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51Hugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаHugging Face раҳбари: Компаниялар сунъий интеллектни ижарага олишдан воз кечмоқдаКеча, 23:26Хитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиХитойда 5730 йил хизмат қиладиган янги авлод ядровий батареяси яратилдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги