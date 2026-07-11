3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди
Хитой Фанлар академияси олимлари электромобиллар саноатида инқилоб ясаши кутилаётган янги турдаги қаттиқ танали литий-металл аккумулятор прототипини тақдим этди. Ушбу ихтиро бир вақтнинг ўзида ҳам юқори энергия зичлиги, ҳам ўта тезкор қувватланиш имкониятини тақдим этиши билан соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги аккумулятор элементи 451,5 В·соат/кг энергия зичлигига эришган. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, қурилма 20C тезлик коэффициенти билан ишлашга қодир. Бу кўрсаткич аккумуляторни атиги уч дақиқа ичида нолдан 100 фоизгача қувватлантириш мумкинлигини англатади. Ҳозирги кунда электромобил эгалари учун энг катта муаммо бўлиб қолаётган узоқ вақт қувват кутиш масаласи ушбу технология ёрдамида ўз ечимини топиши мумкин.
Хавфсизлик ва чидамлилик синовлариТадқиқотчилар аккумуляторнинг чидамлилигини ҳам алоҳида таъкидламоқда. Тажрибалар давомида у 700 марта максимал тезликда қувватланиш ва қувватсизланиш сиклидан ўтгандан кейин ҳам ўзининг барқарор хусусиятларини сақлаб қолган. Бу каби кўрсаткичлар қаттиқ танали батареялар учун жуда юқори натижа ҳисобланади.
Хавфсизлик масаласида ҳам янги ишланма анъанавий литий-ионли батареялардан устун эканини исботлади. Поуч селл (пакетли элемент) корпусидаги аккумулятор энг қаттиқ синовлардан бири — мих билан тешиб кўриш (наил пенетратион тест) босқичидан муваффақиятли ўтди. Бундай синов батареянинг қисқа туташувга чидамлилигини кўрсатади ва ёнғин чиқиш хавфи минимал эканини тасдиқлайди.
Саноатдаги ўрни ва келажак истиқболлариБугунги кунда жаҳон бозоридаги аксарият электромобиллар, жумладан, АҚШ ва Европа брендлари 150 дан 350 кВ гача бўлган тезкор қувватлаш тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, батареяни сезиларли даражада тўлдириш барибир 20 дан 40 дақиқагача вақт олади. Хитойнинг BYD, КАТЛ ва Ганфенг Литиум каби гигантлари айни пайтда ушбу вақтни қисқартириш устида жиддий изланишлар олиб бормоқда.
Янги технологияни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш йўлида бир қатор тўсиқлар ҳам мавжуд:
- Оммавий ишлаб чиқариш жараёнининг мураккаблиги ва юқори таннархи;
- Реал эксплуатация шароитида узоқ муддатли чидамлиликни синовдан ўтказиш зарурати;
- Давлат тартибга солувчи органларининг хавфсизлик стандартларига мувофиқлик сертификатларини олиш.
…