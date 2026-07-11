3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди

·0·Техно
3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди

Хитой Фанлар академияси олимлари электромобиллар саноатида инқилоб ясаши кутилаётган янги турдаги қаттиқ танали литий-металл аккумулятор прототипини тақдим этди. Ушбу ихтиро бир вақтнинг ўзида ҳам юқори энергия зичлиги, ҳам ўта тезкор қувватланиш имкониятини тақдим этиши билан соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги аккумулятор элементи 451,5 В·соат/кг энергия зичлигига эришган. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, қурилма 20C тезлик коэффициенти билан ишлашга қодир. Бу кўрсаткич аккумуляторни атиги уч дақиқа ичида нолдан 100 фоизгача қувватлантириш мумкинлигини англатади. Ҳозирги кунда электромобил эгалари учун энг катта муаммо бўлиб қолаётган узоқ вақт қувват кутиш масаласи ушбу технология ёрдамида ўз ечимини топиши мумкин.

Хавфсизлик ва чидамлилик синовлари

Тадқиқотчилар аккумуляторнинг чидамлилигини ҳам алоҳида таъкидламоқда. Тажрибалар давомида у 700 марта максимал тезликда қувватланиш ва қувватсизланиш сиклидан ўтгандан кейин ҳам ўзининг барқарор хусусиятларини сақлаб қолган. Бу каби кўрсаткичлар қаттиқ танали батареялар учун жуда юқори натижа ҳисобланади.

Хавфсизлик масаласида ҳам янги ишланма анъанавий литий-ионли батареялардан устун эканини исботлади. Поуч селл (пакетли элемент) корпусидаги аккумулятор энг қаттиқ синовлардан бири — мих билан тешиб кўриш (наил пенетратион тест) босқичидан муваффақиятли ўтди. Бундай синов батареянинг қисқа туташувга чидамлилигини кўрсатади ва ёнғин чиқиш хавфи минимал эканини тасдиқлайди.

Саноатдаги ўрни ва келажак истиқболлари

Бугунги кунда жаҳон бозоридаги аксарият электромобиллар, жумладан, АҚШ ва Европа брендлари 150 дан 350 кВ гача бўлган тезкор қувватлаш тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, батареяни сезиларли даражада тўлдириш барибир 20 дан 40 дақиқагача вақт олади. Хитойнинг BYD, КАТЛ ва Ганфенг Литиум каби гигантлари айни пайтда ушбу вақтни қисқартириш устида жиддий изланишлар олиб бормоқда.

Янги технологияни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш йўлида бир қатор тўсиқлар ҳам мавжуд:

  • Оммавий ишлаб чиқариш жараёнининг мураккаблиги ва юқори таннархи;
  • Реал эксплуатация шароитида узоқ муддатли чидамлиликни синовдан ўтказиш зарурати;
  • Давлат тартибга солувчи органларининг хавфсизлик стандартларига мувофиқлик сертификатларини олиш.
Соҳа таҳлилчиларининг фикрича, қаттиқ танали аккумуляторлар бозорга 2026-2028 йиллар оралиғида кенг кириб келиши кутилмоқда. Унгача бўлган даврда эса литий-темир-фосфат (ЛФП) батареялари ўзининг арзонлиги ва ўрганилган технология экани сабабли электромобиллар бозорида асосий етакчи бўлиб қолади. Бироқ Хитой олимларининг ушбу кашфиёти келажакда электромобилларни оддий автомобилларга ёнилғи қуйишдан ҳам тезроқ қувватлантириш имконини беради.

ЭлектромобилАккумуляторТехнологияХитойИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиАСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмадиБугун, 02:56Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиBluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиБугун, 02:53Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги