Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

·151·Спорт
Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ўйиндан кейин футболчиларнинг баҳолари ҳам эълон қилинди. Испания сафида энг юқори баҳо Пау Кубарсига берилди. У 8,4 балл олди.

Испанияда Ламин Ямал 8,0, Родри 7,9, Фабиан Руис 7,8 балл билан юқори баҳоланди. Дарвозабон Давид Райя 7,3 балл олди.

Испания футболчилари баҳолари:

• Давид Райя — 7,3
• Марк Кукурелья — 6,8
• Эмерик Ляпорт — 7,0
• Пау Кубарси — 8,4
• Педро Порро — 7,4
• Фабиан Руис — 7,8
• Родри — 7,9
• Дани Ольмо — 7,5
• Микель Оярсабаль — 6,6
• Алекс Баэна — 6,9
• Ламин Ямал — 8,0

Захирадан майдонга тушган испанияликлар баҳолари:

• Ферран Торрес — 6,6
• Педри — 7,0
• Нико Уильямс — 6,5
• Микель Мерино — баҳо кўрсатилмаган

Белгия сафида энг юқори баҳолар Кевин Де Брюйне, Жереми Доку, Томас Менье ва Тибо Куртуага берилди. Улар 6,8–6,9 оралиғида баҳоланди. Жамоанинг гол муаллифи Шарль де Кетеларе 6,8 балл олди.

Белгия футболчилари баҳолари:

• Тибо Куртуа — 6,9
• Максим де Кейпер — 6,0
• Артур Теате — 6,8
• Вут Фас — 5,7
• Тимоти Кастань — 6,4
• Артур Вермерен — 5,9
• Кевин Де Брюйне — 6,8
• Чарльз де Кетеларе — 6,8
• Леандро Троссард — 5,7
• Жереми Доку — 6,8
• Луис Опенда — 6,1

Захирадан майдонга тушган белгияликлар баҳолари:

• Аксель Витсель — 6,0
• Ромелу Лукаку — 6,0
• Алексис Сейс — 6,2
• Грегори Ламменс — 5,4
• Алексис Салемакерс — баҳо кўрсатилмаган

Умумий баҳоларга қараганда, Испанияда марказий чизиқ ва ҳимоя вакиллари юқори натижа қайд этди. Белгияда эса ҳужумкор футболчилар нисбатан барқарор баҳоланди, аммо жамоа якунда мағлубиятдан қутула олмади.

ИспанияБелгияПау КубарсиЛамин ЯмалРодриКевин Де Брюйне
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиИспания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайдиБугун, 02:01Испания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингИспания ва Белгия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 00:00«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқда«Барселона» 40 миллионлик футболчини арзонроққа олмоқдаКеча, 23:26Испания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиИспания — Белгия баҳси олдидан суперкомпьютер кутилмаган рақамларни бердиКеча, 23:21Испания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиИспания — Белгия ўйини олдидан асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:18Испания ва Белгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиИспания ва Белгия чорак финал олдидан асосий таркибларни эълон қилдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди