Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ўйиндан кейин футболчиларнинг баҳолари ҳам эълон қилинди. Испания сафида энг юқори баҳо Пау Кубарсига берилди. У 8,4 балл олди.
Испанияда Ламин Ямал 8,0, Родри 7,9, Фабиан Руис 7,8 балл билан юқори баҳоланди. Дарвозабон Давид Райя 7,3 балл олди.
Испания футболчилари баҳолари:
• Давид Райя — 7,3
• Марк Кукурелья — 6,8
• Эмерик Ляпорт — 7,0
• Пау Кубарси — 8,4
• Педро Порро — 7,4
• Фабиан Руис — 7,8
• Родри — 7,9
• Дани Ольмо — 7,5
• Микель Оярсабаль — 6,6
• Алекс Баэна — 6,9
• Ламин Ямал — 8,0
Захирадан майдонга тушган испанияликлар баҳолари:
• Ферран Торрес — 6,6
• Педри — 7,0
• Нико Уильямс — 6,5
• Микель Мерино — баҳо кўрсатилмаган
Белгия сафида энг юқори баҳолар Кевин Де Брюйне, Жереми Доку, Томас Менье ва Тибо Куртуага берилди. Улар 6,8–6,9 оралиғида баҳоланди. Жамоанинг гол муаллифи Шарль де Кетеларе 6,8 балл олди.
Белгия футболчилари баҳолари:
• Тибо Куртуа — 6,9
• Максим де Кейпер — 6,0
• Артур Теате — 6,8
• Вут Фас — 5,7
• Тимоти Кастань — 6,4
• Артур Вермерен — 5,9
• Кевин Де Брюйне — 6,8
• Чарльз де Кетеларе — 6,8
• Леандро Троссард — 5,7
• Жереми Доку — 6,8
• Луис Опенда — 6,1
Захирадан майдонга тушган белгияликлар баҳолари:
• Аксель Витсель — 6,0
• Ромелу Лукаку — 6,0
• Алексис Сейс — 6,2
• Грегори Ламменс — 5,4
• Алексис Салемакерс — баҳо кўрсатилмаган
Умумий баҳоларга қараганда, Испанияда марказий чизиқ ва ҳимоя вакиллари юқори натижа қайд этди. Белгияда эса ҳужумкор футболчилар нисбатан барқарор баҳоланди, аммо жамоа якунда мағлубиятдан қутула олмади.
…