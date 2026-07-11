АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмади

·0·Техно
АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмади

NVIDIA компаниясининг энг кучли видеокартаси бўлмиш GeForce RTX 5090 билан боғлиқ муаммолар давом этмоқда. Тармоқда ушбу график процессорнинг қувват улагичи эриб кетиши билан боғлиқ навбатдаги ҳолат тафсилотлари эълон қилинди. Бу сафар вазият шунчаки техник носозлик эмас, балки махсус хавфсизлик тизимининг самарасизлиги билан диққатни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК видеокартасини АСРокк PG1000-ПСФ қувват манбаига тўғридан-тўғри 12V-2x6 кабели орқали улаган. Тизим бир неча ҳафта давомида барқарор ишлаган бўлса-да, кутилмаганда компьютер ишида узилишлар кузатила бошлаган. Текширув натижасида қувват улагичи ва кабелнинг бир қисми эриб кетгани аниқланди.

ТемпГуард технологияси нега ёрдам бермади?

Ушбу ҳолатнинг энг ғалати жиҳати шундаки, АСРокк қувват манбаи ТемпГуард деб номланувчи махсус ҳарорат мониторинги тизими билан жиҳозланган эди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу технология улагичдаги ҳароратни доимий назорат қилиши ва хавфли даражага етганда қувватни автоматик равишда узиб қўйиши керак эди. Бироқ, амалда ҳимоя тизими ишламаган.

Эгасининг сўзларига кўра, компьютер улагичлар эришни бошлаганидан кейин ҳам ишлашда давом этган. Фақат фойдаланувчининг ўзи жисмоний шикастланишни пайқаб, тизимни қўлда ўчирган. Бу эса замонавий видеокарталар учун ишлаб чиқилган янги ҳимоя механизмлари ҳам ҳар доим ҳам кутилган натижани бермаслигини кўрсатмоқда.

Текширувлар давомида нафақат видеокартага уланадиган кабел учи, балки қувват манбаи корпусидаги порт ҳам жиддий зарар кўргани маълум бўлди. Қувват манбаи ишлаб чиқарувчиси аллақачон қурилмани лаборатория текшируви учун қайтариб олган. Ҳозирча носозликнинг аниқ сабаби — кабелнинг сифатсизлиги ёки ҳимоя тизимидаги хатолик экани номаълум бўлиб қолмоқда.

Қизиғи шундаки, ушбу фойдаланувчи учун бу иккинчи шундай ҳолатдир. Бундан аввал у GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион ва Corsair SF1000 қувват манбаи комбинациясида ҳам айнан шундай эриш муаммосига дуч келган эди. Ҳар икки ҳолатда ҳам асосий зарар видеокартага эмас, балки қувват манбаи ва уловчи кабелларга етган.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва геймерлар учун бу муҳим огоҳлантиришдир. GeForce RTX 5090 каби юқори қувват талаб қиладиган қурилмалардан фойдаланишда ҳатто энг замонавий ҳимоя тизимларига ҳам тўлиқ ишониб қолмаслик, кабелларнинг маҳкам ўрнашганини ва ҳарорат ҳолатини мунтазам текшириб туриш тавсия этилади.

NVIDIAGeForce RTX 5090АСРоккТехнологияВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиBluesky ижтимоий тармоғига янги доимий раҳбар тайинландиБугун, 02:53Европа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаЕвропа Иттифоқи шахсий ёзишмаларни сканерлаш бўйича қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдаБугун, 02:30Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Саноат жосуслиги ва махфий маълумотларБугун, 01:54Коинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаКоинотдаги маълумотлар марказлари: Экологлар орбитал лойиҳаларни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 00:50Тунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиТунги қуёш: АҚШ олимлар эътирозига қарамай фазовий кўзгу лойиҳасини маъқулладиБугун, 00:22AMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришAMD янги Zen 6 архитектурасини тақдим этади: Сервер процессорларида инқилобий ўзгаришКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги