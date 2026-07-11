АСРокк компаниясининг махсус ҳимоя тизими ҳам GeForce RTX 5090 эришининг олдини ололмади
NVIDIA компаниясининг энг кучли видеокартаси бўлмиш GeForce RTX 5090 билан боғлиқ муаммолар давом этмоқда. Тармоқда ушбу график процессорнинг қувват улагичи эриб кетиши билан боғлиқ навбатдаги ҳолат тафсилотлари эълон қилинди. Бу сафар вазият шунчаки техник носозлик эмас, балки махсус хавфсизлик тизимининг самарасизлиги билан диққатни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчи МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК видеокартасини АСРокк PG1000-ПСФ қувват манбаига тўғридан-тўғри 12V-2x6 кабели орқали улаган. Тизим бир неча ҳафта давомида барқарор ишлаган бўлса-да, кутилмаганда компьютер ишида узилишлар кузатила бошлаган. Текширув натижасида қувват улагичи ва кабелнинг бир қисми эриб кетгани аниқланди.
ТемпГуард технологияси нега ёрдам бермади?Ушбу ҳолатнинг энг ғалати жиҳати шундаки, АСРокк қувват манбаи ТемпГуард деб номланувчи махсус ҳарорат мониторинги тизими билан жиҳозланган эди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу технология улагичдаги ҳароратни доимий назорат қилиши ва хавфли даражага етганда қувватни автоматик равишда узиб қўйиши керак эди. Бироқ, амалда ҳимоя тизими ишламаган.
Эгасининг сўзларига кўра, компьютер улагичлар эришни бошлаганидан кейин ҳам ишлашда давом этган. Фақат фойдаланувчининг ўзи жисмоний шикастланишни пайқаб, тизимни қўлда ўчирган. Бу эса замонавий видеокарталар учун ишлаб чиқилган янги ҳимоя механизмлари ҳам ҳар доим ҳам кутилган натижани бермаслигини кўрсатмоқда.
Текширувлар давомида нафақат видеокартага уланадиган кабел учи, балки қувват манбаи корпусидаги порт ҳам жиддий зарар кўргани маълум бўлди. Қувват манбаи ишлаб чиқарувчиси аллақачон қурилмани лаборатория текшируви учун қайтариб олган. Ҳозирча носозликнинг аниқ сабаби — кабелнинг сифатсизлиги ёки ҳимоя тизимидаги хатолик экани номаълум бўлиб қолмоқда.
Қизиғи шундаки, ушбу фойдаланувчи учун бу иккинчи шундай ҳолатдир. Бундан аввал у GeForce RTX 5090 Фоундерс Эдитион ва Corsair SF1000 қувват манбаи комбинациясида ҳам айнан шундай эриш муаммосига дуч келган эди. Ҳар икки ҳолатда ҳам асосий зарар видеокартага эмас, балки қувват манбаи ва уловчи кабелларга етган.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва геймерлар учун бу муҳим огоҳлантиришдир. GeForce RTX 5090 каби юқори қувват талаб қиладиган қурилмалардан фойдаланишда ҳатто энг замонавий ҳимоя тизимларига ҳам тўлиқ ишониб қолмаслик, кабелларнинг маҳкам ўрнашганини ва ҳарорат ҳолатини мунтазам текшириб туриш тавсия этилади.
…