Стартаплар оламида ёшлик шижоати: 20 ёшга етмаган асосчилар қандай муваффақиятга эришмоқда?

·41·Техно
Стартаплар оламида ёшлик шижоати: 20 ёшга етмаган асосчилар қандай муваффақиятга эришмоқда?

Бугунги кунда технология оламида муваффақиятга эришиш учун ўн йиллик тажриба ёки нуфузли университет дипломига эга бўлиш шарт эмас. Сунъий интеллект (AI) воситаларининг ривожланиши ёш тадбиркорларга ўз ғояларини рекорд даражадаги қисқа муддатларда амалга ошириш имконини бермоқда. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ҳозирги авлод вакиллари 20 ёшга тўлмасиданоқ миллионлаб доллар инвестиция жалб қилиб, глобал бозорга чиқишга улгурмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қозоғистонлик 19 ёшли Арлан Рахметжанов бу борадаги энг ёрқин мисоллардан бири. У 15 ёшида дастурлашни ўрганишни бошлаган ва ўзининг биринчи лойиҳаси учун LinkedIn орқали инвесторлар билан боғланиб, 17 ёшида илк сармоясини қўлга киритган. Бугунги кунда унинг Нозомио стартапи AI агентлари учун махсус API индексини яратиш билан шуғулланади ва лойиҳа аллақачон 6 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Рахметжановнинг фикрича, ёш асосчилар орасида "ё ғалаба, ё мағлубият" тамойили ҳукмрон.

Тажриба ўрнини эгаллаётган шижоат

Илгари Силикон водийси инвесторлари ёш асосчилардан камида Google, Apple ёки Meta каби гигант компанияларда ишлаган бўлишни ёки тажрибали шерик билан келишни талаб қилар эди. Бироқ AI воситалари бу тўсиқларни олиб ташлади. Эндиликда инвесторлар номзоднинг дипломига эмас, балки унинг GitHub платформасидаги фаоллиги, очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳалардаги иштироки ва замонавий технологияларни қанчалик тез ўзлаштира олишига эътибор қаратмоқда.

Яна бир ёш тадбиркор Пранжали Авасти 19 ёшида Слашй стартапига асос солди. У ўз ғоясини амалга ошириш учун нафақат мактабни, балки нуфузли Георгиа Теч университетини ҳам ташлаб кетди. Авастининг таъкидлашича, бир неча йил аввал инвесторлар унинг ёшига шубҳа билан қарашган бўлса, ҳозирда 18-19 ёшли ёшларнинг йирик лойиҳаларни бошқариши одатий ҳолга айланиб бормоқда.

Вермилион венчур фонди ҳамкори Ашлей Смитнинг сўзларига кўра, ёш тадбиркорларнинг устунлиги уларнинг қўрқувдан холи эканлиги ва тиниmsиз эксперимент қилишга тайёрлигидадир. Унинг портфелидаги компанияларнинг салмоқли қисми 30 ёшгача бўлган ёшлар томонидан бошқарилади. "Уларда тажриба етишмаслиги мумкин, лекин бу бўшлиқни улар ҳайратланарли даражадаги ғайрат билан тўлдиришади", дейди эксперт.

Катта сармоя ва масъулият босими

Бироқ бундай эрта муваффақиятнинг ўзига яраша қийинчиликлари ҳам бор. Бозор энди ёш тадбиркорларга узоқ вақт ўрганиш ва хато қилиш имконини бермаяпти. Миллионлаб доллар сармоя олган ёш асосчилар бир неча йил эмас, балки бир неча ой ичида сезиларли ўсиш кўрсаткичларини намойиш этишлари шарт. Ҳар бир нотўғри қадам ижтимоий тармоқларда оммавий равишда муҳокама қилиниши эса психологик босимни янада оширади.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бу тенденция бегона эмас. Арлан Рахметжанов каби қўшни давлат вакилларининг муваффақияти минтақадаги ёш дастурчилар учун ўзига хос мотивация бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда қуйидаги омиллар ёшларнинг IT соҳасида тезроқ юксалишига ёрдам бермоқда:

  • AI воситалари ёрдамида код ёзиш жараёнининг тезлашиши;
  • Онлайн акселераторлар ва пре-сеед фондларининг кўпайиши;
  • Глобал ҳамжамият ва очиқ кодли кутубхоналарнинг очиқлиги;
  • Масофавий ишлаш ва халқаро инвесторлар билан бевосита мулоқот қилиш имконияти.
Хулоса қилиб айтганда, технологиялар оламида ёш энди тўсиқ эмас, балки афзалликка айланмоқда. Аммо бу йўлни танлаган ёшлар нафақат техник билимга, балки улкан масъулият ва бозорнинг шафқатсиз талабларига ҳам тайёр бўлишлари лозим.

ТехнологияСтартапСунъий ИнтеллектСиликон ВодийсиIT-Тадбиркорлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб