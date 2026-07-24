Стартаплар оламида ёшлик шижоати: 20 ёшга етмаган асосчилар қандай муваффақиятга эришмоқда?
Бугунги кунда технология оламида муваффақиятга эришиш учун ўн йиллик тажриба ёки нуфузли университет дипломига эга бўлиш шарт эмас. Сунъий интеллект (AI) воситаларининг ривожланиши ёш тадбиркорларга ўз ғояларини рекорд даражадаги қисқа муддатларда амалга ошириш имконини бермоқда. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ҳозирги авлод вакиллари 20 ёшга тўлмасиданоқ миллионлаб доллар инвестиция жалб қилиб, глобал бозорга чиқишга улгурмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қозоғистонлик 19 ёшли Арлан Рахметжанов бу борадаги энг ёрқин мисоллардан бири. У 15 ёшида дастурлашни ўрганишни бошлаган ва ўзининг биринчи лойиҳаси учун LinkedIn орқали инвесторлар билан боғланиб, 17 ёшида илк сармоясини қўлга киритган. Бугунги кунда унинг Нозомио стартапи AI агентлари учун махсус API индексини яратиш билан шуғулланади ва лойиҳа аллақачон 6 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Рахметжановнинг фикрича, ёш асосчилар орасида "ё ғалаба, ё мағлубият" тамойили ҳукмрон.
Тажриба ўрнини эгаллаётган шижоатИлгари Силикон водийси инвесторлари ёш асосчилардан камида Google, Apple ёки Meta каби гигант компанияларда ишлаган бўлишни ёки тажрибали шерик билан келишни талаб қилар эди. Бироқ AI воситалари бу тўсиқларни олиб ташлади. Эндиликда инвесторлар номзоднинг дипломига эмас, балки унинг GitHub платформасидаги фаоллиги, очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳалардаги иштироки ва замонавий технологияларни қанчалик тез ўзлаштира олишига эътибор қаратмоқда.
Яна бир ёш тадбиркор Пранжали Авасти 19 ёшида Слашй стартапига асос солди. У ўз ғоясини амалга ошириш учун нафақат мактабни, балки нуфузли Георгиа Теч университетини ҳам ташлаб кетди. Авастининг таъкидлашича, бир неча йил аввал инвесторлар унинг ёшига шубҳа билан қарашган бўлса, ҳозирда 18-19 ёшли ёшларнинг йирик лойиҳаларни бошқариши одатий ҳолга айланиб бормоқда.
Вермилион венчур фонди ҳамкори Ашлей Смитнинг сўзларига кўра, ёш тадбиркорларнинг устунлиги уларнинг қўрқувдан холи эканлиги ва тиниmsиз эксперимент қилишга тайёрлигидадир. Унинг портфелидаги компанияларнинг салмоқли қисми 30 ёшгача бўлган ёшлар томонидан бошқарилади. "Уларда тажриба етишмаслиги мумкин, лекин бу бўшлиқни улар ҳайратланарли даражадаги ғайрат билан тўлдиришади", дейди эксперт.
Катта сармоя ва масъулият босимиБироқ бундай эрта муваффақиятнинг ўзига яраша қийинчиликлари ҳам бор. Бозор энди ёш тадбиркорларга узоқ вақт ўрганиш ва хато қилиш имконини бермаяпти. Миллионлаб доллар сармоя олган ёш асосчилар бир неча йил эмас, балки бир неча ой ичида сезиларли ўсиш кўрсаткичларини намойиш этишлари шарт. Ҳар бир нотўғри қадам ижтимоий тармоқларда оммавий равишда муҳокама қилиниши эса психологик босимни янада оширади.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бу тенденция бегона эмас. Арлан Рахметжанов каби қўшни давлат вакилларининг муваффақияти минтақадаги ёш дастурчилар учун ўзига хос мотивация бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда қуйидаги омиллар ёшларнинг IT соҳасида тезроқ юксалишига ёрдам бермоқда:
- AI воситалари ёрдамида код ёзиш жараёнининг тезлашиши;
- Онлайн акселераторлар ва пре-сеед фондларининг кўпайиши;
- Глобал ҳамжамият ва очиқ кодли кутубхоналарнинг очиқлиги;
- Масофавий ишлаш ва халқаро инвесторлар билан бевосита мулоқот қилиш имконияти.
…