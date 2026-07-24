Когнитион компанияси Поке стартапини сотиб олди: Сунъий интеллект энди дўстга айланади
Сунъий интеллект оламида навбатдаги йирик келишув амалга оширилди: дунёдаги биринчи AI-дастурчи ҳисобланган Девин лойиҳаси асосчиси Когнитион компанияси Поке стартапини ўз таркибига қўшиб олди. Ушбу хариднинг қиймати очиқланмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг маълумотларига кўра, битим 100 миллион доллардан ортиқроқ (тўққиз хонали сонлар) баҳоланган. Бу қадам сунъий интеллектнинг нафақат техник имкониятлари, балки унинг фойдаланувчи билан мулоқот қилиш услуби ва "шахсияти" ҳам рақобатбардош устунликка айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Поке — фойдаланувчилар билан оддий дўстдек мулоқот қиладиган, матнли хабарлар орқали ишлайдиган ақлли ёрдамчидир. Калифорниянинг Те Интерактион Компани корхонаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу сервис ўзининг самимий тили, ҳазил-мутойибага бой жавоблари ва ҳатто кўча жаргонларидан фойдалана олиши билан ажралиб туради. Эндиликда ушбу мулоқот модели Девин дастурчи-агенти таркибига интеграция қилинади.
Дастурчи эмас, ҳамкасбКогнитион асосчиларининг фикрича, сунъий интеллект шунчаки қуруқ буйруқларни бажарувчи восита бўлиб қолмаслиги керак. Компания Девин фойдаланувчилари ўзларини худди ҳақиқий ҳамкасби билан ишлаётгандек ҳис қилишларини истайди. Поке асосчиларидан бири Марвин вон Ҳагеннинг таъкидлашича, одамлар роботлар билан эмас, балки шахсияти бор, ҳазилни тушунадиган мутахассислар билан ишлашни афзал кўришади.
Поке ёрдамчиси 2024-йилнинг март ойида ишга туширилган бўлиб, у iMessage, СМС, Telegram ва WhatsApp каби платформалар орқали хизмат кўрсатади. Фойдаланувчилар ундан саёҳатларни режалаштириш, соғлиқни сақлаш, молия ва таълим каби турли соҳаларда маслаҳат олишади. Айниқса, электрон почта хабарларини бошқариш ва эслатмалар ўрнатиш каби унумдорликка оид вазифалар энг оммабоп йўналишлар бўлиб қолмоқда.
Статистик маълумотларга кўра, сўнгги уч ой ичида Поке фойдаланувчилари платформада 100 миллиондан ортиқ хабар алмашишган. Шунга қарамай, юз минглаб фойдаланувчиларга эга сервисни сақлаб туриш ва унинг ҳисоблаш қувватларини молиялаштириш анча қимматга тушаётган эди. Когнитион билан бирлашиш стартапга янада кучли инфратузилма ва тезкор ишлаш имконини беради.
Янги давр стратегиясиМазкур келишувнинг яна бир қизиқарли жиҳати шундаки, Когнитион асосчилари Скотт Ву ва Вальден Ян аввалроқ Поке лойиҳасига шахсий инвестор сифатида сармоя киритишган эди. Эндиликда улар ушбу технологияни ўзларининг асосий маҳсулотига тўлиқ татбиқ этишни мақсад қилишган. Бу сунъий интеллект бозорида янги тенденцияни — алгоритмлар аниқлигидан кўра, ҳиссий мулоқот даражаси муҳимроқ бўладиган даврни бошлаб бериши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Telegram каби мессенжерлар орқали ишлайдиган бундай AI-ёрдамчилар кундалик юмушларни енгиллаштиришда жуда қулай. Девин каби мураккаб тизимларнинг "инсонийлашиши" эса келажакда дастурий таъминот яратиш жараёнини янада қизиқарли ва осон кечишига хизмат қилади.
…