Когнитион компанияси Поке стартапини сотиб олди: Сунъий интеллект энди дўстга айланади

·38·Техно
Когнитион компанияси Поке стартапини сотиб олди: Сунъий интеллект энди дўстга айланади

Сунъий интеллект оламида навбатдаги йирик келишув амалга оширилди: дунёдаги биринчи AI-дастурчи ҳисобланган Девин лойиҳаси асосчиси Когнитион компанияси Поке стартапини ўз таркибига қўшиб олди. Ушбу хариднинг қиймати очиқланмаган бўлса-да, TechCrunch нашрининг маълумотларига кўра, битим 100 миллион доллардан ортиқроқ (тўққиз хонали сонлар) баҳоланган. Бу қадам сунъий интеллектнинг нафақат техник имкониятлари, балки унинг фойдаланувчи билан мулоқот қилиш услуби ва "шахсияти" ҳам рақобатбардош устунликка айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Поке — фойдаланувчилар билан оддий дўстдек мулоқот қиладиган, матнли хабарлар орқали ишлайдиган ақлли ёрдамчидир. Калифорниянинг Те Интерактион Компани корхонаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу сервис ўзининг самимий тили, ҳазил-мутойибага бой жавоблари ва ҳатто кўча жаргонларидан фойдалана олиши билан ажралиб туради. Эндиликда ушбу мулоқот модели Девин дастурчи-агенти таркибига интеграция қилинади.

Дастурчи эмас, ҳамкасб

Когнитион асосчиларининг фикрича, сунъий интеллект шунчаки қуруқ буйруқларни бажарувчи восита бўлиб қолмаслиги керак. Компания Девин фойдаланувчилари ўзларини худди ҳақиқий ҳамкасби билан ишлаётгандек ҳис қилишларини истайди. Поке асосчиларидан бири Марвин вон Ҳагеннинг таъкидлашича, одамлар роботлар билан эмас, балки шахсияти бор, ҳазилни тушунадиган мутахассислар билан ишлашни афзал кўришади.

Поке ёрдамчиси 2024-йилнинг март ойида ишга туширилган бўлиб, у iMessage, СМС, Telegram ва WhatsApp каби платформалар орқали хизмат кўрсатади. Фойдаланувчилар ундан саёҳатларни режалаштириш, соғлиқни сақлаш, молия ва таълим каби турли соҳаларда маслаҳат олишади. Айниқса, электрон почта хабарларини бошқариш ва эслатмалар ўрнатиш каби унумдорликка оид вазифалар энг оммабоп йўналишлар бўлиб қолмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, сўнгги уч ой ичида Поке фойдаланувчилари платформада 100 миллиондан ортиқ хабар алмашишган. Шунга қарамай, юз минглаб фойдаланувчиларга эга сервисни сақлаб туриш ва унинг ҳисоблаш қувватларини молиялаштириш анча қимматга тушаётган эди. Когнитион билан бирлашиш стартапга янада кучли инфратузилма ва тезкор ишлаш имконини беради.

Янги давр стратегияси

Мазкур келишувнинг яна бир қизиқарли жиҳати шундаки, Когнитион асосчилари Скотт Ву ва Вальден Ян аввалроқ Поке лойиҳасига шахсий инвестор сифатида сармоя киритишган эди. Эндиликда улар ушбу технологияни ўзларининг асосий маҳсулотига тўлиқ татбиқ этишни мақсад қилишган. Бу сунъий интеллект бозорида янги тенденцияни — алгоритмлар аниқлигидан кўра, ҳиссий мулоқот даражаси муҳимроқ бўладиган даврни бошлаб бериши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Telegram каби мессенжерлар орқали ишлайдиган бундай AI-ёрдамчилар кундалик юмушларни енгиллаштиришда жуда қулай. Девин каби мураккаб тизимларнинг "инсонийлашиши" эса келажакда дастурий таъминот яратиш жараёнини янада қизиқарли ва осон кечишига хизмат қилади.

КогнитионДевинПокеСунъий ИнтеллектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб