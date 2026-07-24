Мудофаа технологиялари гиганти Anduril қиймати 100 миллиард долларга етиши кутилмоқда

·50·Техно
Мудофаа технологиялари гиганти Anduril қиймати 100 миллиард долларга етиши кутилмоқда

АҚШнинг мудофаа технологиялари соҳасидаги энг йирик стартапларидан бири бўлган Anduril компанияси янги инвестиция босқичи арафасида турибди. Reuters агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, мазкур молиялаштириш кампанияси компания бозор қийматини қарийб 100 миллиард долларга етказиши мумкин. Бу ўтган йилги кўрсаткичлардан деярли уч баробар кўп демакдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания жорий йилнинг май ойида 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилган ва ўшанда унинг капиталлашуви 61 миллиард долларни ташкил этган эди. Янги режа икки босқичли жараённи кўзда тутади: биринчи босқичда жорий нархларда маблағ йиғилса, иккинчи босқичда инвесторлар янада юқори баҳода улуш сотиб олишади. Ҳар икки транш йил якунига қадар ёпилиши кутилмоқда.

Замонавий уруш услубининг ўзгариши ва талабнинг ортиши

Anduril ва шунга ўхшаш ҳарбий технологик стартапларнинг бундай шиддатли ўсиши бежиз эмас. Дунёда, хусусан, Яқин Шарқ ва Шарқий Европадаги қуролли можаролар дронлар, автоном тизимлар ва сунъий интеллектнинг (AI) замонавий жанг майдонидаги ролини тубдан ўзгартирди. Анъанавий қимматбаҳо техникалардан кўра, арзонроқ ва осон алмаштириладиган "ақлли" тизимларга бўлган талаб кескин ошган.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида мудофаа технологиялари секторига киритилган венчур инвестициялар ҳажми икки баробарга ошиб, 12 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу бутун 2025-йил давомида соҳа стартаплари жалб қилган 10 миллиард долларлик кўрсаткичдан анча юқори. Anduril ҳозирда АҚШ Мудофаа вазирлиги, Ҳарбий-ҳаво кучлари, НАТО, шунингдек, Буюк Британия, Нидерландия ва Полша каби давлатлар билан йирик шартномаларга эга.

Арзон ва самарали қуроллар даври

Соҳадаги янги тенденция — "аттритабле" яни йўқотилиши унчалик катта зарар келтирмайдиган, оммавий ишлаб чиқариладиган арзон техникаларга ўтишдир. Шиелд AI ва Ҳелсинг каби бошқа компаниялар ҳам ушбу йўналишда юз миллионлаб долларлик инвестицияларни жалб қилмоқда. Масалан, Мач Индустриес раҳбари Итан Торнтоннинг таъкидлашича, Украина можароси автоном дронларнинг анъанавий қиммат қуроллардан самаралироқ эканини исботлади.

Anduril ўзининг ишлаб чиқариш занжирини мустаҳкамлаш мақсадида ракета двигателлари учун қаттиқ ёқилғи ишлаб чиқариш қувватларини ҳам кенгайтирмоқда. Pentagon ушбу саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаб, логистик муаммоларни бартараф этиш учун компанияга молиявий кўмак бермоқда. Компания даромадлари ҳам ўсишда давом этмоқда: 2025-йилда тушум ўтган йилга нисбатан икки баробар ортиб, 2,2 миллиард долларни ташкил этган.

Anduril инвесторлари орасида дунёга машҳур Триве Капитал, Andreessen Horowitz ва Фоундерс Фунд каби фондлар бор. Шунингдек, АҚШ вице-президенти ЖД Вансе ҳам компаниянинг дастлабки инвесторларидан бири ҳисобланади. Ҳозирча Anduril вакиллари янги инвестиция босқичи бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортишган.

AndurilМудофааТехнологияИнвестицияДронлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб