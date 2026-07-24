Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди
Хитойнинг Geely автомобил гиганти ўзининг янги флагман йўлтанламаси — Galaxy Баттлешип 700 моделини расман намойиш қилди. Ушбу автомобил ўзининг агрессив дизайни, улкан ўлчамлари ва гибрид тизимининг мислсиз қуввати билан жаҳон бозорида Land Cruiser 300 ва Tank 500 каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy Баттлешип 700 ташқи кўринишидан классик рамали йўлтанламасларни эслатади: бурчакли кузов шакллари, вертикал радиатор панжараси ва орқа эшикка ўрнатилган захира ғилдираги унинг жиддий характеридан далолат беради. Автомобилнинг олд қисмида Авакенинг Лион оф те Эаст деб номланган радиатор панжараси ва Эе оф те Ҳеавенс светодиодли оптикаси жойлашган. Шунингдек, том қисмида автопилот тизими учун хизмат қилувчи лидар ўрнатилган.
Техник кўрсаткичлар ва ўлчамларЯнги модел тўлиқ ўлчамли йўлтанламаслар тоифасига киради. Унинг узунлиги 5085 мм, кенглиги 1999 мм, баландлиги эса 1925 мм гача етади. Ғилдираклар базаси 2900 мм ни ташкил этади, бу эса Land Cruiser 300 кўрсаткичидан 50 мм га кўпроқдир. Ixbt.com маълумотига кўра, машинанинг клиренци 233 мм га тенг бўлиб, у 30 даражали кириш ва 31 даражали чиқиш бурчакларига эга, бу эса оғир йўлсизлик шароитларида ҳаракатланиш имконини беради.
Автомобил интерери замонавий технологиялар ва классик эргономика уйғунлигида яратилган. Салонда катта марказий дисплей, уч симли рул ва трансмиссия режимларини бошқариш учун авиация штурвали кўринишидаги ўзига хос селектор мавжуд. Йўловчилар қулайлиги учун 18,5 литрли ўрнатилган музлаткич ва йўлсизликда ёрдам берувчи юздан ортиқ махсус функциялар кўзда тутилган.
Гибрид тизим ва қувватGalaxy Баттлешип 700 моделининг асосий устунлиги унинг куч агрегатидадир. Автомобил учта электромотор ва бензинли двигател асосида ишлайдиган гибрид тизим билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 1129 от кучини ташкил этади, бу эса уни ўз синфидаги энг кучли серияли гибрид йўлтанламаслардан бирига айлантиради. Тўлиқ узатмали (AWD) тизим барча версияларда стандарт равишда таклиф этилади.
Машинага КАТЛ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган 47,14 кВ·соат сиғимли литий-темир-фосфатли батарея ўрнатилган. Ушбу аккумулятор ёрдамида автомобил фақат электр энергиясининг ўзида 165 км дан 185 км гача масофани босиб ўта олади. Бу кўрсаткич шаҳар ичида бензин сарфламасдан ҳаракатланиш учун етарлидир.
Ҳозирча янги моделнинг нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, Хитой бозорида расмий савдолар жорий йилнинг охирига қадар бошланиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида Geely брендининг моделлари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу флагман йўлтанламас келажакда маҳаллий автомобил ишқибозлари эътиборини тортиши тайин.
…