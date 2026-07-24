Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди

·67·Авто
Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди

Хитойнинг Geely автомобил гиганти ўзининг янги флагман йўлтанламаси — Galaxy Баттлешип 700 моделини расман намойиш қилди. Ушбу автомобил ўзининг агрессив дизайни, улкан ўлчамлари ва гибрид тизимининг мислсиз қуввати билан жаҳон бозорида Land Cruiser 300 ва Tank 500 каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy Баттлешип 700 ташқи кўринишидан классик рамали йўлтанламасларни эслатади: бурчакли кузов шакллари, вертикал радиатор панжараси ва орқа эшикка ўрнатилган захира ғилдираги унинг жиддий характеридан далолат беради. Автомобилнинг олд қисмида Авакенинг Лион оф те Эаст деб номланган радиатор панжараси ва Эе оф те Ҳеавенс светодиодли оптикаси жойлашган. Шунингдек, том қисмида автопилот тизими учун хизмат қилувчи лидар ўрнатилган.

Техник кўрсаткичлар ва ўлчамлар

Янги модел тўлиқ ўлчамли йўлтанламаслар тоифасига киради. Унинг узунлиги 5085 мм, кенглиги 1999 мм, баландлиги эса 1925 мм гача етади. Ғилдираклар базаси 2900 мм ни ташкил этади, бу эса Land Cruiser 300 кўрсаткичидан 50 мм га кўпроқдир. Ixbt.com маълумотига кўра, машинанинг клиренци 233 мм га тенг бўлиб, у 30 даражали кириш ва 31 даражали чиқиш бурчакларига эга, бу эса оғир йўлсизлик шароитларида ҳаракатланиш имконини беради.

Автомобил интерери замонавий технологиялар ва классик эргономика уйғунлигида яратилган. Салонда катта марказий дисплей, уч симли рул ва трансмиссия режимларини бошқариш учун авиация штурвали кўринишидаги ўзига хос селектор мавжуд. Йўловчилар қулайлиги учун 18,5 литрли ўрнатилган музлаткич ва йўлсизликда ёрдам берувчи юздан ортиқ махсус функциялар кўзда тутилган.

Гибрид тизим ва қувват

Galaxy Баттлешип 700 моделининг асосий устунлиги унинг куч агрегатидадир. Автомобил учта электромотор ва бензинли двигател асосида ишлайдиган гибрид тизим билан жиҳозланган. Тизимнинг умумий қуввати 1129 от кучини ташкил этади, бу эса уни ўз синфидаги энг кучли серияли гибрид йўлтанламаслардан бирига айлантиради. Тўлиқ узатмали (AWD) тизим барча версияларда стандарт равишда таклиф этилади.

Машинага КАТЛ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган 47,14 кВ·соат сиғимли литий-темир-фосфатли батарея ўрнатилган. Ушбу аккумулятор ёрдамида автомобил фақат электр энергиясининг ўзида 165 км дан 185 км гача масофани босиб ўта олади. Бу кўрсаткич шаҳар ичида бензин сарфламасдан ҳаракатланиш учун етарлидир.

Ҳозирча янги моделнинг нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, Хитой бозорида расмий савдолар жорий йилнинг охирига қадар бошланиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида Geely брендининг моделлари машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу флагман йўлтанламас келажакда маҳаллий автомобил ишқибозлари эътиборини тортиши тайин.

GeelyGalaxy Баттлешип 700ЙўлтанламасАвтоХитой Автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан