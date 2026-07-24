АҚШда смартфондаги маълумотларни махсус парол билан ўчириб ташлаган шахс судланмоқда

·65·Техно
АҚШда смартфондаги маълумотларни махсус парол билан ўчириб ташлаган шахс судланмоқда

АҚШ Адлия вазирлиги мамлакат тарихида илк бор чегарадаги текширув вақтида смартфондаги маълумотларни масофавий ёки автоматик тарзда йўқ қилишга мўлжалланган паролдан фойдаланган шахсга нисбатан жиноий иш очди. Атланта шаҳрида истиқомат қилувчи Самуел Туникк ўз қурилмасини божхона ходимларига топширишдан аввал, ундаги барча файлларни бутунлай ўчириб юборувчи кодни киритганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ҳолат технология ва ҳуқуқшунослик оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Те Гуардиан нашрининг хабар беришича, бу АҚШ федерал прокуратураси томонидан "дуресс пассворд" (мажбурий вазият пароли) деб аталувчи функциядан фойдаланганлик учун шахсни жавобгарликка тортиш билан боғлиқ биринчи маълум ҳолатдир. Мазкур функция қурилма эгаси хавф остида қолганда ёки босим остида паролни айтишга мажбур бўлганда, тизимни блоклаш ўрнига барча маълумотларни дарҳол ўчириб ташлашга хизмат қилади.

GrapheneOS ва махфийлик масаласи

Самуел Туникк ўзининг Google Pixel смартфонида стандарт Android ўрнига махфийликка йўналтирилган GrapheneOS операцион тизимидан фойдаланган. Ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчига икки хил парол ўрнатиш имконини беради: бири одатий кириш учун, иккинчиси эса фавқулодда ҳолатларда маълумотларни йўқ қилиш учун. Айбланувчининг адвокатлари қурилмада айнан шу дастурий таъминот бўлганини тасдиқлашган.

Воқеа 2025-йилнинг январ ойида Атланта халқаро аэропортида содир бўлган. Туникк хориждан қайтаётганида божхона ва чегара назорати ходимлари уни қўшимча текширувга олиб киришган. Расмийлар унинг смартфонини текширишни талаб қилганида, киритилган парол қурилмадаги барча рақамли контентни ўчириб юборган. Прокуратура буни далилларни қасддан йўқ қилиш ва терговга тўсқинлик қилиш деб баҳоламоқда.

Конституциявий ҳуқуқлар ва чегара назорати

Мазкур иш АҚШда фуқароларнинг чегара ҳудудларидаги ҳуқуқлари борасидаги эски баҳсларни яна кун тартибига чиқарди. АҚШ ҳукумати узоқ вақтдан бери чегара назорат пунктлари мамлакат ҳудуди ҳисобланмаслигини ва у ерда смартфонларни ордер (суд рухсати)сиз текшириш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлаб келади. Бироқ ҳимоя томони бу ҳаракатни ноқонуний деб ҳисобламоқда.

Туниккнинг адвокатлари судга киритган аризасида қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишган:

  • Мижознинг адвокат билан боғланиш ҳуқуқи чеклангани ва унга қонуний ҳуқуқлари тушунтирилмагани;
  • Смартфонни олиб қўйиш учун етарли асослар бўлмагани;
  • Ҳукуматнинг текширув баҳонаси (болалар эксплуатациясига оид материалларни қидириш) асоссиз эканлиги.

Ҳимоячиларнинг фикрича, аслида Туникк ўзининг экологик ҳаракатлардаги фаоллиги сабабли ҳукуматнинг нишонига тушган. У Атлантада ҳуқуқ-тартибот идоралари учун қурилаётган йирик ўқув маркази — "Коп Ситй" лойиҳасига қарши чиқаётган гуруҳ аъзоси бўлган. Шу сабабли, адвокатлар смартфондан олинган (ёки ўчирилган) ҳар қандай маълумотни далил сифатида қабул қилмасликни талаб қилмоқдалар.

Ушбу суд жараёни келажакда шахсий маълумотлар дахлсизлиги ва давлат хавфсизлиги ўртасидаги мувозанатни белгилаб берувчи муҳим прецедентга айланиши кутилмоқда. Агар Туникк айбдор деб топилса, бу дастурий таъминот орқали маълумотларни ҳимоя қилишнинг ушбу усули АҚШда ноқонуний деб топилиши мумкин.

АҚШСмартфонМахфийликGrapheneOSБожхона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб