Босгаме компанияси Intel Коре 3 304 процессорли ҳамёнбоп мини-компьютерни тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва энергия самарадорлиги ортиб бораётган бир пайтда, Босгаме компанияси ўзининг янги E6 ЭКО мини-компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма янги авлод Intel Коре 3 304 (Вилдкат Лаке оиласи) процессори билан жиҳозланган илк моделлардан бири бўлиб, у ҳамёнбоп нархи ва кафтга сиғадиган ўлчамлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ихчам қурилмалар сегментида рақобат кучайиб бораётганини ҳисобга олсак, Босгаме E6 ЭКО модели офис ишлари, ўқиш ва мультимедиа вазифалари учун идеал ечим сифатида кўрилмоқда. Қурилманинг расмий савдолари 15-августдан бошланиши кутилмоқда ва унинг бошланғич нархи тахминан 380 долларни ташкил этади. Бу ҳозирги кундаги қимматбаҳо бутловчи қисмлар бозорида ўзига хос "антикризис" таклифи бўлиши мумкин.
Техник имкониятлар ва самарадорликҚурилманинг юраги ҳисобланган Intel Коре 3 304 процессори бешта ядрога эга: битта юқори унумдорликка эга Коугар Кове ядроси ва тўртта энергия тежамкор Даркмонт ядроси. Максимал такт частотаси 4,3 ГГс гача етади. ixbt.com маълумотига кўра, процессорнинг базавий энергия истеъмоли атиги 15 Вни ташкил қилади, бу эса қурилманинг қизиб кетмаслигини ва электр энергиясини тежашини таъминлайди.
График вазифалар учун 2,3 ГГс частотали ўрнатилган Xe3 ядроси жавоб беради. Шунингдек, замонавий тенденцияларга мос равишда процессор 15 TOPS унумдорликка эга нейрон тезлатгич (NPU) билан жиҳозланган. Бу сунъий интеллектга асосланган оддийроқ алгоритмларни тезкор ишлашига ёрдам беради.
Хотира ва уланиш интерфейслариБосгаме E6 ЭКО қуйидаги техник кўрсаткичлар билан таъминланган:
- 12 GB тезкор хотира (LPDDR5X стандарти);
- 512 GB сиғимли SSD PCIe 3.0 NVMe драйвери;
- Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 сиmsиз алоқа модуллари;
- Windows 11 операцион тизими олдиндан ўрнатилган.
Уланиш имкониятларига келсак, мини-ПК HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 ва USB-C портлари билан жиҳозланган. Маълумот узатиш тезлиги 10 Гбит/с гача етадиган USB-C порти ДисплайПорт Алт Моде ва Повер Деливерй технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчига бир вақтнинг ўзида учта 4K (60 Гс) мониторини улаш имконини беради. Шунингдек, қўшимча хотира учун иккинчи M.2 2242 PCIe 4.0 слоти ҳам мавжуд.
Ўзбекистон бозорида бундай ихчам қурилмалар одатда давлат идоралари, ўқув марказлари ва кичик бизнес вакиллари орасида оммалашган. Босгаме E6 ЭКО ўзининг ихчамлиги ва замонавий портлари билан эски, катта ҳажмли кейсларнинг ўрнини муваффақиятли боса олади.
…