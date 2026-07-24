Босгаме компанияси Intel Коре 3 304 процессорли ҳамёнбоп мини-компьютерни тақдим этди

·105·Техно
Босгаме компанияси Intel Коре 3 304 процессорли ҳамёнбоп мини-компьютерни тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва энергия самарадорлиги ортиб бораётган бир пайтда, Босгаме компанияси ўзининг янги E6 ЭКО мини-компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма янги авлод Intel Коре 3 304 (Вилдкат Лаке оиласи) процессори билан жиҳозланган илк моделлардан бири бўлиб, у ҳамёнбоп нархи ва кафтга сиғадиган ўлчамлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ихчам қурилмалар сегментида рақобат кучайиб бораётганини ҳисобга олсак, Босгаме E6 ЭКО модели офис ишлари, ўқиш ва мультимедиа вазифалари учун идеал ечим сифатида кўрилмоқда. Қурилманинг расмий савдолари 15-августдан бошланиши кутилмоқда ва унинг бошланғич нархи тахминан 380 долларни ташкил этади. Бу ҳозирги кундаги қимматбаҳо бутловчи қисмлар бозорида ўзига хос "антикризис" таклифи бўлиши мумкин.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Қурилманинг юраги ҳисобланган Intel Коре 3 304 процессори бешта ядрога эга: битта юқори унумдорликка эга Коугар Кове ядроси ва тўртта энергия тежамкор Даркмонт ядроси. Максимал такт частотаси 4,3 ГГс гача етади. ixbt.com маълумотига кўра, процессорнинг базавий энергия истеъмоли атиги 15 Вни ташкил қилади, бу эса қурилманинг қизиб кетмаслигини ва электр энергиясини тежашини таъминлайди.

График вазифалар учун 2,3 ГГс частотали ўрнатилган Xe3 ядроси жавоб беради. Шунингдек, замонавий тенденцияларга мос равишда процессор 15 TOPS унумдорликка эга нейрон тезлатгич (NPU) билан жиҳозланган. Бу сунъий интеллектга асосланган оддийроқ алгоритмларни тезкор ишлашига ёрдам беради.

Хотира ва уланиш интерфейслари

Босгаме E6 ЭКО қуйидаги техник кўрсаткичлар билан таъминланган:

  • 12 GB тезкор хотира (LPDDR5X стандарти);
  • 512 GB сиғимли SSD PCIe 3.0 NVMe драйвери;
  • Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 сиmsиз алоқа модуллари;
  • Windows 11 операцион тизими олдиндан ўрнатилган.
Қурилманинг ўлчамлари бор-йўғи 129 х 128 х 44 мм бўлиб, у иш столидаги жойни деярли эгалламайди. Совутиш тизими иккита мис иссиқлик трубкаси ва ихчам вентилятордан иборат бўлиб, у оғирроқ вазифаларда барқарор ишлашни кафолатлайди.

Уланиш имкониятларига келсак, мини-ПК HDMI 2.0, ДисплайПорт 1.4 ва USB-C портлари билан жиҳозланган. Маълумот узатиш тезлиги 10 Гбит/с гача етадиган USB-C порти ДисплайПорт Алт Моде ва Повер Деливерй технологияларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчига бир вақтнинг ўзида учта 4K (60 Гс) мониторини улаш имконини беради. Шунингдек, қўшимча хотира учун иккинчи M.2 2242 PCIe 4.0 слоти ҳам мавжуд.

Ўзбекистон бозорида бундай ихчам қурилмалар одатда давлат идоралари, ўқув марказлари ва кичик бизнес вакиллари орасида оммалашган. Босгаме E6 ЭКО ўзининг ихчамлиги ва замонавий портлари билан эски, катта ҳажмли кейсларнинг ўрнини муваффақиятли боса олади.

IntelБосгамеMini-ПКТехнологияВилдкат Лаке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб