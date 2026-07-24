Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди

·54·Ўзбекистон
Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди

2026 йилнинг дастлабки олти ойида 35 401 нафар чет эл фуқароси даволаниш мақсадида Ўзбекистонга келди. Хорижлик беморларнинг ярмидан кўпи Тожикистон фуқаролари ҳиссасига тўғри келмоқда.

Миллий статистика қўмитаси маълумотлари қўшни давлатлар аҳолиси Ўзбекистондаги тиббий хизматларга энг кўп мурожаат қилаётганини кўрсатди.

Тожикистон биринчи ўринда

Январь–июнь ойларида Тожикистондан 19 096 нафар фуқаро даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

Бу умумий кўрсаткичнинг қарийб 54 фоизи дегани. Яъни даволаниш учун келган ҳар икки хорижликдан камида бири Тожикистон фуқароси бўлган.

Иккинчи ўринда Қирғизистон қайд этилди. Ушбу давлатдан олти ой давомида 9 552 нафар бемор келган.

Қозоғистондан 4,5 мингдан зиёд фуқаро келди

Қозоғистон даволаниш мақсадида келган хорижликлар сони бўйича учинчи ўринни эгаллади. Қўшни давлатдан 4 582 нафар фуқаро Ўзбекистонга ташриф буюрган.

Шу тариқа, Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистон фуқаролари умумий оқимнинг қарийб 94 фоизини ташкил этган.

Давлатлар бўйича кўрсаткичлар

Давлат

Фуқаролар сони

Тожикистон

19 096 нафар

Қирғизистон

9 552 нафар

Қозоғистон

4 582 нафар

Афғонистон

1 280 нафар

Россия

772 нафар

Бошқа давлатлар

119 нафар

Жами

35 401 нафар

Афғонистондан 1 280 нафар, Россиядан эса 772 нафар фуқаро даволаниш учун Ўзбекистонга келган. Бошқа давлатлар ҳиссасига жами 119 нафар ташриф буюрувчи тўғри келди.

Асосий оқим қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келди

Статистика даволаниш мақсадидаги ташрифларнинг асосий қисми Марказий Осиё давлатларидан эканини кўрсатмоқда.

Бунга географик яқинлик, қатнов имкониятлари ва беморларнинг Ўзбекистондаги тиббий муассасаларни танлаши каби омиллар таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ қўмита маълумотида хорижликлар қайси даволаш йўналишларидан фойдалангани очиқланмаган.

Тиббий хизматларга хорижий талаб ортиб бормоқда

Олти ойда 35 мингдан зиёд хорижликнинг даволаниш учун келиши Ўзбекистон тиббий хизматларига минтақада талаб мавжудлигини кўрсатади.

Хорижлик беморлар учун хизмат сифати, нархларнинг шаффофлиги, таржима хизмати ва қулай логистика йўлга қўйилиши бу йўналишнинг кейинги ривожланишида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистонда қайси тиббий йўналиш хорижлик беморлар орасида энг талабгир? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонТожикистонҚирғизистонҚозоғистонАфғонистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24.07, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди