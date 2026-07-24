Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди
2026 йилнинг дастлабки олти ойида 35 401 нафар чет эл фуқароси даволаниш мақсадида Ўзбекистонга келди. Хорижлик беморларнинг ярмидан кўпи Тожикистон фуқаролари ҳиссасига тўғри келмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотлари қўшни давлатлар аҳолиси Ўзбекистондаги тиббий хизматларга энг кўп мурожаат қилаётганини кўрсатди.
Тожикистон биринчи ўринда
Январь–июнь ойларида Тожикистондан 19 096 нафар фуқаро даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу умумий кўрсаткичнинг қарийб 54 фоизи дегани. Яъни даволаниш учун келган ҳар икки хорижликдан камида бири Тожикистон фуқароси бўлган.
Иккинчи ўринда Қирғизистон қайд этилди. Ушбу давлатдан олти ой давомида 9 552 нафар бемор келган.
Қозоғистондан 4,5 мингдан зиёд фуқаро келди
Қозоғистон даволаниш мақсадида келган хорижликлар сони бўйича учинчи ўринни эгаллади. Қўшни давлатдан 4 582 нафар фуқаро Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Шу тариқа, Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистон фуқаролари умумий оқимнинг қарийб 94 фоизини ташкил этган.
Давлатлар бўйича кўрсаткичлар
Давлат
Фуқаролар сони
Тожикистон
19 096 нафар
Қирғизистон
9 552 нафар
Қозоғистон
4 582 нафар
Афғонистон
1 280 нафар
Россия
772 нафар
Бошқа давлатлар
119 нафар
Жами
35 401 нафар
Афғонистондан 1 280 нафар, Россиядан эса 772 нафар фуқаро даволаниш учун Ўзбекистонга келган. Бошқа давлатлар ҳиссасига жами 119 нафар ташриф буюрувчи тўғри келди.
Асосий оқим қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келди
Статистика даволаниш мақсадидаги ташрифларнинг асосий қисми Марказий Осиё давлатларидан эканини кўрсатмоқда.
Бунга географик яқинлик, қатнов имкониятлари ва беморларнинг Ўзбекистондаги тиббий муассасаларни танлаши каби омиллар таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ қўмита маълумотида хорижликлар қайси даволаш йўналишларидан фойдалангани очиқланмаган.
Тиббий хизматларга хорижий талаб ортиб бормоқда
Олти ойда 35 мингдан зиёд хорижликнинг даволаниш учун келиши Ўзбекистон тиббий хизматларига минтақада талаб мавжудлигини кўрсатади.
Хорижлик беморлар учун хизмат сифати, нархларнинг шаффофлиги, таржима хизмати ва қулай логистика йўлга қўйилиши бу йўналишнинг кейинги ривожланишида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистонда қайси тиббий йўналиш хорижлик беморлар орасида энг талабгир? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…