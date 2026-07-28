Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетди
Сунъий интеллект хизматлари хавфсизлиги ва фойдаланувчилар махфийлиги яна бир бор жиддий муҳокама марказига чиқди. 404 Медиа нашри ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари тарқатган маълумотларга кўра, Claude нейротармоғидаги оммавий суҳбатлар ҳамда фойдаланувчилар томонидан яратилган Артифактс мини-иловаларининг номаълум қисми Google қидирув тизимида очиқ индекслангани аниқланди. Ушбу ҳолат шахсий маълумотлар хавфсизлиги борасида жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Муаммо хизматнинг «шаре чат» (суҳбатни улашиш) функцияси билан боғлиқ бўлиб чиқди. Ушбу имконият фойдаланувчиларга махсус ҳавола орқали ўз лойиҳалари ёки суҳбатларини бошқалар билан бўлишиш имконини беради. Гарчи интерфейсда ҳаволага эга бўлган ҳар бир киши уни кўриши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш ёзилган бўлса-да, кўпчилик бу маълумотлар бутун интернет учун очиқ бўлиб қолиши ва қидирув тизимларига чиқиб кетишини тасаввур қилмаган.
Махфий маълумотларнинг ошкор бўлишиTechCrunch ва Футурисм нашрлари ўтказган кузатувлар шуни кўрсатдики, қидирув тизимида индексланган саҳифалар орасида жуда нозик ва махфий контентлар ҳам бўлган. Хусусан, ҳақиқий беморнинг батафсил тиббий ҳисоботи, беморлар исмлари кўрсатилган клиник синов натижалари, бошланғич синф ўқувчиларининг исм ва телефон рақамлари аниқланган. Шунингдек, компанияларнинг фақат ички фойдаланиш учун мўлжалланган ҳужжатлари ҳам оммага кўриниб қолгани маълум бўлди.
Бундан ташқари, экспозицияга учраган Артифактс ҳужжатлари қаторида турли дастурлаш кодлари, иш юзасидан қайдлар ҳамда сунъий интеллект генерация қилган эротик мазмундаги матнлар ҳам борлиги аниқланган. Фортуне нашрининг хабар беришича, шундай суҳбатларнинг бирида Claude компаниянинг ўз қоидаларига зид равишда аниқ эротик контент яратгани акс этган бўлиб, бу Anthropic сиёсатини бузади.
Компанияларнинг муносабати ва муаммонинг ҳал этилишиAnthropic вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида, бу каби ҳаволалар фақатгина фойдаланувчилар уларни форумлар ёки ижтимоий тармоқлар каби қидирув тизимлари кўра оладиган жойларга ўзлари жойлаштиргандагина қидирув натижаларига чиқишини билдирди. Компания вакили Ами Ротерманнинг сўзларига кўра, улар чат каталоглари ёки сайт хариталарини Google каби қидирув тизимлари билан бўлишмайди, бироқ фойдаланувчи маълумотни оммага улашса, у учинчи томон хизматлари томонидан архивланиши мумкин.
Google вакили Нед Адриансе эса ўз навбатида қидирув тизими веб-саҳифаларнинг оммабоплигини назорат қилмаслигини, қидирув тизимлари сайт эгалари белгилаган кўрсатмаларга доимо амал қилишини таъкидлади. Шанба куни Reddit фойдаланувчиси томонидан аниқланган ва душанба куни кенг ёритилган ушбу носозлик тезкорлик билан бартараф этилди. Душанба кунидан бошлаб амалга оширилган синов қидирувлари ҳеч қандай натижа бермади, бу эса муаммо муваффақиятли бартараф этилганини кўрсатади.
…