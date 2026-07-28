Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетди

·41·Техно
Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетди

Сунъий интеллект хизматлари хавфсизлиги ва фойдаланувчилар махфийлиги яна бир бор жиддий муҳокама марказига чиқди. 404 Медиа нашри ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари тарқатган маълумотларга кўра, Claude нейротармоғидаги оммавий суҳбатлар ҳамда фойдаланувчилар томонидан яратилган Артифактс мини-иловаларининг номаълум қисми Google қидирув тизимида очиқ индекслангани аниқланди. Ушбу ҳолат шахсий маълумотлар хавфсизлиги борасида жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муаммо хизматнинг «шаре чат» (суҳбатни улашиш) функцияси билан боғлиқ бўлиб чиқди. Ушбу имконият фойдаланувчиларга махсус ҳавола орқали ўз лойиҳалари ёки суҳбатларини бошқалар билан бўлишиш имконини беради. Гарчи интерфейсда ҳаволага эга бўлган ҳар бир киши уни кўриши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш ёзилган бўлса-да, кўпчилик бу маълумотлар бутун интернет учун очиқ бўлиб қолиши ва қидирув тизимларига чиқиб кетишини тасаввур қилмаган.

Махфий маълумотларнинг ошкор бўлиши

TechCrunch ва Футурисм нашрлари ўтказган кузатувлар шуни кўрсатдики, қидирув тизимида индексланган саҳифалар орасида жуда нозик ва махфий контентлар ҳам бўлган. Хусусан, ҳақиқий беморнинг батафсил тиббий ҳисоботи, беморлар исмлари кўрсатилган клиник синов натижалари, бошланғич синф ўқувчиларининг исм ва телефон рақамлари аниқланган. Шунингдек, компанияларнинг фақат ички фойдаланиш учун мўлжалланган ҳужжатлари ҳам оммага кўриниб қолгани маълум бўлди.

Бундан ташқари, экспозицияга учраган Артифактс ҳужжатлари қаторида турли дастурлаш кодлари, иш юзасидан қайдлар ҳамда сунъий интеллект генерация қилган эротик мазмундаги матнлар ҳам борлиги аниқланган. Фортуне нашрининг хабар беришича, шундай суҳбатларнинг бирида Claude компаниянинг ўз қоидаларига зид равишда аниқ эротик контент яратгани акс этган бўлиб, бу Anthropic сиёсатини бузади.

Компанияларнинг муносабати ва муаммонинг ҳал этилиши

Anthropic вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида, бу каби ҳаволалар фақатгина фойдаланувчилар уларни форумлар ёки ижтимоий тармоқлар каби қидирув тизимлари кўра оладиган жойларга ўзлари жойлаштиргандагина қидирув натижаларига чиқишини билдирди. Компания вакили Ами Ротерманнинг сўзларига кўра, улар чат каталоглари ёки сайт хариталарини Google каби қидирув тизимлари билан бўлишмайди, бироқ фойдаланувчи маълумотни оммага улашса, у учинчи томон хизматлари томонидан архивланиши мумкин.

Google вакили Нед Адриансе эса ўз навбатида қидирув тизими веб-саҳифаларнинг оммабоплигини назорат қилмаслигини, қидирув тизимлари сайт эгалари белгилаган кўрсатмаларга доимо амал қилишини таъкидлади. Шанба куни Reddit фойдаланувчиси томонидан аниқланган ва душанба куни кенг ёритилган ушбу носозлик тезкорлик билан бартараф этилди. Душанба кунидан бошлаб амалга оширилган синов қидирувлари ҳеч қандай натижа бермади, бу эса муаммо муваффақиятли бартараф этилганини кўрсатади.

ClaudeGoogleAnthropicСунъий интеллектМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб