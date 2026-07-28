Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришди
Стриминг бозори иштирокчилари асосан қўшилиш ва сотиб олиш битимларига эътибор қаратаётган бир пайтда, НБКУниверсал компанияси бошқача стратегияни танлаб, YouTube билан кенг кўламли ҳамкорликни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар имзолаган кўп йиллик глобал стратегик келишувга асосан, Пеакокк стриминг хизматининг Премиум пакети АҚШдаги YouTube Премиум обуначилари учун 2027 йил бошидан бошлаб тақдим этила бошлайди. Мазкур қадам томошабинларга платформадан чиқмаган ҳолда севимли кўрсатувлар ва спорт трансляцияларидан баҳраманд бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги келишувга кўра, миллионлаб фойдаланувчилар Пеакокк платформасининг тўлиқ контентлар коллекциясига эга бўлишади. Унга NFL ва NBA спорт мусобақалари, машҳур “Сатурдай Нигҳт Ливе” ва “Лове Исланд УСА” шоулари, “Лав & Ордер: СВУ” сериали ҳамда Браво телеканалининг Те Реал Ҳоусевивес франшизаси каби рейтингли лойиҳалар киради. Барча контент YouTube тажрибасига тўғридан-тўғри интеграция қилиниб, томошабинларга қидирув ва томоша қилиш жараёнини янада қулайлаштиради.
Стриминг хизматлари бозори ва тарқатиш стратегиясиМазкур ҳамкорлик YouTube учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг обуна хизматини янада жозибадор қилади ва платформани ягона йирик стриминг марказига айлантириш стратегиясини қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда истеъмолчиларнинг вақтини фаол равишда эгаллаб келаётган YouTube ва TikTok каби платформалар билан рақобат шароитида медиа гигантлари ўсиш учун янги йўлларни изламоқда. Бозордаги бошқа йирик компаниялар йирик қўшилишлар орқали ўзгаришларга интилаётган бир пайтда, Пеакокк кенг тарқатиш ва мавжуд аудитория олдига бориш йўлини танлади.
Ҳозирги кунда Пеакокк ўз контентини томошабинлар аллақачон фойдаланиб келаётган платформаларга жойлаштириш сиёсатини изчил давом эттирмоқда. Хусусан, компания аввалроқ Amazon ҳамда Apple билан ҳамкорлик ўрнатган эди. YouTube билан имзоланган глобал битим эса Пеакокк учун бу борадаги энг йирик қадам бўлиб хизмат қилади. Ушбу янгилик компания ўзининг илк чораклик фойдасига эришгани ҳақидаги хабарлар ортидан амалга оширилмоқда.
Халқаро бозор ва обуна имкониятлариТаъкидлаш жоизки, мазкур стратегик шериклик фақат АҚШ бозори билан чекланиб қолмайди. НБКУниверсал компаниясининг халқаро стриминг хизматлари ҳисобланган Универсал+ ва Ҳаю ҳам айрим танланган бозорларда YouTube Премиум орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Бу эса хизматнинг глобал миқёсдаги қамровини сезиларли даражада кенгайтиради.
Шунингдек, жорий ёз охиридан бошлаб Пеакокк Премиум хизматини YouTube Приметиме Чаннелс орқали алоҳида қўшимча обуна сифатида ҳам расман расмийлаштириш мумкин бўлади. Ҳозирда Пеакокк Премиум ойлик 10.99 доллар нархланувчи рекламали режимда ишлайди, Пеакокк Премиум Plus пакети эса июн ойи охиридан буён YouTube Приметиме Чаннелс орқали фойдаланувчиларга тақдим этиб келинмоқда.
…