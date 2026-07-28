Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришди

·36·Техно
Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришди

Стриминг бозори иштирокчилари асосан қўшилиш ва сотиб олиш битимларига эътибор қаратаётган бир пайтда, НБКУниверсал компанияси бошқача стратегияни танлаб, YouTube билан кенг кўламли ҳамкорликни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар имзолаган кўп йиллик глобал стратегик келишувга асосан, Пеакокк стриминг хизматининг Премиум пакети АҚШдаги YouTube Премиум обуначилари учун 2027 йил бошидан бошлаб тақдим этила бошлайди. Мазкур қадам томошабинларга платформадан чиқмаган ҳолда севимли кўрсатувлар ва спорт трансляцияларидан баҳраманд бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги келишувга кўра, миллионлаб фойдаланувчилар Пеакокк платформасининг тўлиқ контентлар коллекциясига эга бўлишади. Унга NFL ва NBA спорт мусобақалари, машҳур “Сатурдай Нигҳт Ливе” ва “Лове Исланд УСА” шоулари, “Лав & Ордер: СВУ” сериали ҳамда Браво телеканалининг Те Реал Ҳоусевивес франшизаси каби рейтингли лойиҳалар киради. Барча контент YouTube тажрибасига тўғридан-тўғри интеграция қилиниб, томошабинларга қидирув ва томоша қилиш жараёнини янада қулайлаштиради.

Стриминг хизматлари бозори ва тарқатиш стратегияси

Мазкур ҳамкорлик YouTube учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг обуна хизматини янада жозибадор қилади ва платформани ягона йирик стриминг марказига айлантириш стратегиясини қўллаб-қувватлайди. Ҳозирда истеъмолчиларнинг вақтини фаол равишда эгаллаб келаётган YouTube ва TikTok каби платформалар билан рақобат шароитида медиа гигантлари ўсиш учун янги йўлларни изламоқда. Бозордаги бошқа йирик компаниялар йирик қўшилишлар орқали ўзгаришларга интилаётган бир пайтда, Пеакокк кенг тарқатиш ва мавжуд аудитория олдига бориш йўлини танлади.

Ҳозирги кунда Пеакокк ўз контентини томошабинлар аллақачон фойдаланиб келаётган платформаларга жойлаштириш сиёсатини изчил давом эттирмоқда. Хусусан, компания аввалроқ Amazon ҳамда Apple билан ҳамкорлик ўрнатган эди. YouTube билан имзоланган глобал битим эса Пеакокк учун бу борадаги энг йирик қадам бўлиб хизмат қилади. Ушбу янгилик компания ўзининг илк чораклик фойдасига эришгани ҳақидаги хабарлар ортидан амалга оширилмоқда.

Халқаро бозор ва обуна имкониятлари

Таъкидлаш жоизки, мазкур стратегик шериклик фақат АҚШ бозори билан чекланиб қолмайди. НБКУниверсал компаниясининг халқаро стриминг хизматлари ҳисобланган Универсал+ ва Ҳаю ҳам айрим танланган бозорларда YouTube Премиум орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Бу эса хизматнинг глобал миқёсдаги қамровини сезиларли даражада кенгайтиради.

Шунингдек, жорий ёз охиридан бошлаб Пеакокк Премиум хизматини YouTube Приметиме Чаннелс орқали алоҳида қўшимча обуна сифатида ҳам расман расмийлаштириш мумкин бўлади. Ҳозирда Пеакокк Премиум ойлик 10.99 доллар нархланувчи рекламали режимда ишлайди, Пеакокк Премиум Plus пакети эса июн ойи охиридан буён YouTube Приметиме Чаннелс орқали фойдаланувчиларга тақдим этиб келинмоқда.

ПеакоккYouTubeСтримингТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиClaude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб