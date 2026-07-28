Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олди

·38·Техно
Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олди

Термоядро энергиясини тижорий мақсадларда жорий этишга интилаётган Теа Энергй стартапи АҚШ Энергетика вазирлигидан 20 миллион доллар миқдорида йирик федерал грант ютиб олди. Ушбу маблағ юқори ҳароратли ўта ўтказувчан (ҲТС) магнидларни ишлаб чиқариш жараёнини молиялаштиришга йўналтирилади ва келажакдаги энергия манбаларини яратишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг маълумот қилишича, мазкур молиялаштириш АҚШ Энергетика вазирлиги қошидаги Илғор тадқиқот лойиҳалари агентлиги (АРПА-Э) томонидан тақдим этилган. Қаттиқ технологиялар (ҳард-теч) билан шуғулланувчи стартаплар учун ишлаб чиқариш ҳар доим катта молиявий харажатларни талаб қилган, шу боис бу грант компания учун муҳим кўмак ҳисобланади.

Магнитли қамраш ва стелларатор технологияси

Магнитли қамраш реакторлари термоядро энергиясини ҳосил қилишнинг асосий икки усулидан бири бўлиб, уларда кучли магнит майдонлари плазмани ушлаб туради ва сиқади. Заррачалар ёқилғи қўшилиб бирлашгунга қадар қиздирилади ва улкан миқдордаги энергия ажралиб чиқади. Бу жараёнда ҲТС магнидлари энг қимматли, аммо ҳал қилувчи компонентлар сирасига киради.

Теа Энергй компаниясининг реактори стелларатор деб номланувчи дизайнга асосланган. Stellarаторлар эгри-бугри шаклдаги велосипед камераси шинасини эслатиб, плазмани самаралироқ чеклашга ёрдам беради. Одатда бундай қурилмалар учун магнитлар мураккаб шаклларда ясалади, бу эса уларнинг таннархини кескин ошириб юборади.

Харажатларни камайтиришнинг инновацион ёндашуви

Ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш мақсадида Теа ўзига хос ечимни қўллаган. Компания реакторида асосий вазифани бажарувчи 12 та йирик магнит атиги тўрт хил андозадан ясалган. Плазмани аниқ созлаш учун ишлатиладиган 300 дан ортиқ кичик магнитларнинг барчаси эса ўзаро бир хил шаклга эга.

Мазкур кичик магнитлар реактор периметри бўйлаб компьютер экранидаги пикселлар каби тақсимланган. Уларнинг дастурий таъминот ёрдамида бошқарилиши қурилиш жараёнида йўл қўйиладиган хатоликларга нисбатан бардошлиликни оширади ва охир-оқибат умумий харажатларни сезиларли даражада камайтиради.

Ҳозирги кунда Теа Энергй энг кўп маблағ жалб қилган термоядро стартапларидан бири саналади. Жорий йилнинг май ойида компания 100 миллион доллар сармоя йиғган эди, 2024-йил бошида эса 20 миллион долларлик Сериес А раундини муваффақиятли якунлаган. Саноатдаги бошқа кўплаб ҳамкасблари қатори, Теа ҳам 2040-йилларнинг ўрталарига бориб тижорат миқёсидаги биринчи термоядро электр станциясини қуришни режалаштирмоқда.

Теа ЭнергйТермоядро энергиясиАРПА-ЭҲТС магнитлариТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиClaude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб