Дассаулт Falcon 10X бизнес-джети яна кечиктирилди
Франциянинг Дассаулт Авиатион компанияси ўзининг янги флагман бизнес-джети — Falcon 10X самолётини харидорларга етказиб бериш муддатини расман яна узайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво кемасининг дастлабки парвозлари энди 2029-йилга мўлжалланган бўлиб, бу аввал режалаштирилган муддатдан тўрт йилга кечикишни англатади ва авиация бозорида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аслида ушбу русумдаги замонавий лайнерни 2025-йил охиридаёқ бозорга чиқариш кўзда тутилган эди. Бироқ дастлабки муддат 2027-йилга кўчирилган бўлса, эндиликда дастур яна камида икки йилга ортга сурилди. Бу ҳолат компания тарихидаги иккинчи йирик муддат ўзгариши бўлиб, турли ташқи омиллар ва ишлаб чиқариш жараёнидаги мураккабликлар билан изоҳланмоқда.
Сертификатлашдаги янги талаблар ва кечикиш сабаблариДассаулт Авиатион бош директори Эрик Траппьенинг тушунтиришича, муддатларнинг чўзилишига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган. Булар қаторига пандемия оқибатлари, бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узлуксиз муаммолар ҳамда фуқаролик авиациясидаги янги тартиб-қоидалар киради.
Boeing 737 МАХ фожиаларидан кейин бутун дунё бўйлаб ҳаво кемаларини сертификатлаш қоидалари кескин қатъийлаштирилди. Траппьенинг сўзларига кўра, Falcon 10X бутунлай янги турдаги самолёт ҳисобланиб, айнан ана шу янгиланган ва ўта қатъий талаблар асосида синовдан ўтказилмоқда. Натижада мазкур ҳуқуқий ва техник жараён олдинги Falcon 6X моделига қараганда анча кўп вақт талаб қилмоқда.
Техник имкониятлар ва синов жараёниҚийинчиликларга қарамай, Falcon 10X дастури ўзининг техник ривожланиш босқичини давом эттирмоқда. Хусусан, биринчи тажриба нусхасидаги Falcon 10X жорий йилнинг 19-июн куни муваффақиятли равишда осмонга кўтарилди. Умуман олганда, ушбу ҳаво кемасининг мукаммаллигини таъминлаш учун тўртта тажриба самолёти синов парвозларида қатнашиши кўзда тутилган.
Falcon 10X компания тарихидаги энг йирик ҳамда энг узоқ масофага учувчи бизнес-джет бўлиши кутилмоқда. Самолёт қўнмасдан туриб нақ 7500 денгиз мили (тахминан 13 890 километр) масофани босиб ўта олади ҳамда 0,925 Max тезликка эришиш имкониятига эга бўлади.
Бозордаги рақобат муҳитиЯнги бизнес-джет глобал авиация бозорида Гулфстреам G700, Гулфстреам G800 ҳамда Bombardier Global 8000 каби кучли рақобатчилар билан курашишга мажбур бўлади. Бироқ муддатларнинг кетма-кет кечиктирилиши Франциянинг Дассаулт компаниясининг ўта узоқ масофали самолётлар сегментидаги мавқеини қийинлаштириши мумкин.
Айни пайтда французистонлик ишлаб чиқарувчи ўз синовларини охирига етказаётган бир вақтда, унинг асосий рақобатчилари ўзларининг сўнгги русумдаги замонавий моделларини аллақачон буюртмачиларга етказиб беришни бошлаб юборган.
…