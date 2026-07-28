Дассаулт Falcon 10X бизнес-джети яна кечиктирилди

·35·Техно
Дассаулт Falcon 10X бизнес-джети яна кечиктирилди

Франциянинг Дассаулт Авиатион компанияси ўзининг янги флагман бизнес-джети — Falcon 10X самолётини харидорларга етказиб бериш муддатини расман яна узайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво кемасининг дастлабки парвозлари энди 2029-йилга мўлжалланган бўлиб, бу аввал режалаштирилган муддатдан тўрт йилга кечикишни англатади ва авиация бозорида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аслида ушбу русумдаги замонавий лайнерни 2025-йил охиридаёқ бозорга чиқариш кўзда тутилган эди. Бироқ дастлабки муддат 2027-йилга кўчирилган бўлса, эндиликда дастур яна камида икки йилга ортга сурилди. Бу ҳолат компания тарихидаги иккинчи йирик муддат ўзгариши бўлиб, турли ташқи омиллар ва ишлаб чиқариш жараёнидаги мураккабликлар билан изоҳланмоқда.

Сертификатлашдаги янги талаблар ва кечикиш сабаблари

Дассаулт Авиатион бош директори Эрик Траппьенинг тушунтиришича, муддатларнинг чўзилишига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган. Булар қаторига пандемия оқибатлари, бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узлуксиз муаммолар ҳамда фуқаролик авиациясидаги янги тартиб-қоидалар киради.

Boeing 737 МАХ фожиаларидан кейин бутун дунё бўйлаб ҳаво кемаларини сертификатлаш қоидалари кескин қатъийлаштирилди. Траппьенинг сўзларига кўра, Falcon 10X бутунлай янги турдаги самолёт ҳисобланиб, айнан ана шу янгиланган ва ўта қатъий талаблар асосида синовдан ўтказилмоқда. Натижада мазкур ҳуқуқий ва техник жараён олдинги Falcon 6X моделига қараганда анча кўп вақт талаб қилмоқда.

Техник имкониятлар ва синов жараёни

Қийинчиликларга қарамай, Falcon 10X дастури ўзининг техник ривожланиш босқичини давом эттирмоқда. Хусусан, биринчи тажриба нусхасидаги Falcon 10X жорий йилнинг 19-июн куни муваффақиятли равишда осмонга кўтарилди. Умуман олганда, ушбу ҳаво кемасининг мукаммаллигини таъминлаш учун тўртта тажриба самолёти синов парвозларида қатнашиши кўзда тутилган.

Falcon 10X компания тарихидаги энг йирик ҳамда энг узоқ масофага учувчи бизнес-джет бўлиши кутилмоқда. Самолёт қўнмасдан туриб нақ 7500 денгиз мили (тахминан 13 890 километр) масофани босиб ўта олади ҳамда 0,925 Max тезликка эришиш имкониятига эга бўлади.

Бозордаги рақобат муҳити

Янги бизнес-джет глобал авиация бозорида Гулфстреам G700, Гулфстреам G800 ҳамда Bombardier Global 8000 каби кучли рақобатчилар билан курашишга мажбур бўлади. Бироқ муддатларнинг кетма-кет кечиктирилиши Франциянинг Дассаулт компаниясининг ўта узоқ масофали самолётлар сегментидаги мавқеини қийинлаштириши мумкин.

Айни пайтда французистонлик ишлаб чиқарувчи ўз синовларини охирига етказаётган бир вақтда, унинг асосий рақобатчилари ўзларининг сўнгги русумдаги замонавий моделларини аллақачон буюртмачиларга етказиб беришни бошлаб юборган.

Дассаулт Falcon 10XБизнес-джетАвиацияСамолётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб