Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқда
Англия терма жамоаси ва Манчестер Сити клуби ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятида кескин бурилиш ясалиши кутилмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали футболчи А Сериянинг амалдаги чемпиони Интер сафига қўшилиш бўйича оғзаки келишувга эришган ва Англия футболини тарк этишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити билан амалдаги келишуви якунига етгач, Стоунз Сан-Сиро клубига эркин агент сифатида йўл олиши кутилмоқда. Айни пайтда ҳимоячининг вакиллари Италия гранди билан икки йиллик шартнома шартларини охиригача келишиб олиш устида фаол иш олиб бормоқда.
Интер учун муҳим трансфер ва рақобатчиларУшбу келишув Интер бош мураббийи Кристиан Киву учун катта ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Мутахассис ўз таркибини юқори даражадаги ғалаба қозониш тажрибасига эга футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Жон Стоунзнинг Англия Премер-лигаси ҳамда халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси Милан клуби учун жуда қўл келиши кутилмоқда.
Маълум бўлишича, Италия чемпионининг бу борадаги муваффақияти Англиянинг бир қатор нуфузли жамоалари режаларига жиддий зарба бўлди. Хусусан, Арсенал ва Челси клублари тажрибали ҳимоячини ўз сафларида сақлаб қолишни истаганди. Чунончи, "Канонирлар" сафида Уилям Салиба жароҳат олгандан кейин ҳимоя чизиғини чуқурлаштиришга алоҳида эҳтиёж сезаётганди.
Бироқ фақатгина инглиз клублари эмас, балки бошқа грандлар ҳам футболчи учун кураш олиб борган. Хусусан, Ювентус раҳбарияти ҳам дам олиш кунлари футболчининг вакиллари билан алоқага чиққан эди. Туринликлар ҳимоячини ўз томонига оғдириб олишга умид қилган бўлса-да, Интер жамоасининг тезкор ва аниқ ҳаракатлари Милан томон йўлни очди.
Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва келажакдаги режаларЖон Стоунзнинг трансфери Кристиан Киву бошчилигидаги Интер ҳимоя чизиғини янгилаш бўйича кенгроқ режанинг бир қисмидир. Ҳозирда асосий эътибор айнан инглиз футболчисига қаратилган бўлса-да, клуб Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро билан ҳам қизиқишда давом этмоқда ва у мураббийнинг асосий трансфер нишонларидан бири саналади.
Агар ёзги трансфер ойнаси вақтида Бенжамин Павар жамоани тарк этадиган бўлса, Нерадзуррилар ҳам Стоунз, ҳам Ромерони ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга бўлади. Паварнинг келажаги ҳозирча мавҳумлигича қолмоқда, унинг кетиши эса ҳимояни тубдан янгилаш учун ҳам таркибда бўш жой, ҳам молиявий эркинлик яратади. Қандай бўлмасин, ҳозирча Италия чемпиони келишувни тўлиқ якунлаш учун айнан Жон Стоунз трансферига алоҳида урғу бермоқда.
…