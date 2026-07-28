Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқда

·42·Спорт
Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқда

Англия терма жамоаси ва Манчестер Сити клуби ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятида кескин бурилиш ясалиши кутилмоқда. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали футболчи А Сериянинг амалдаги чемпиони Интер сафига қўшилиш бўйича оғзаки келишувга эришган ва Англия футболини тарк этишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити билан амалдаги келишуви якунига етгач, Стоунз Сан-Сиро клубига эркин агент сифатида йўл олиши кутилмоқда. Айни пайтда ҳимоячининг вакиллари Италия гранди билан икки йиллик шартнома шартларини охиригача келишиб олиш устида фаол иш олиб бормоқда.

Интер учун муҳим трансфер ва рақобатчилар

Ушбу келишув Интер бош мураббийи Кристиан Киву учун катта ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Мутахассис ўз таркибини юқори даражадаги ғалаба қозониш тажрибасига эга футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Жон Стоунзнинг Англия Премер-лигаси ҳамда халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси Милан клуби учун жуда қўл келиши кутилмоқда.

Маълум бўлишича, Италия чемпионининг бу борадаги муваффақияти Англиянинг бир қатор нуфузли жамоалари режаларига жиддий зарба бўлди. Хусусан, Арсенал ва Челси клублари тажрибали ҳимоячини ўз сафларида сақлаб қолишни истаганди. Чунончи, "Канонирлар" сафида Уилям Салиба жароҳат олгандан кейин ҳимоя чизиғини чуқурлаштиришга алоҳида эҳтиёж сезаётганди.

Бироқ фақатгина инглиз клублари эмас, балки бошқа грандлар ҳам футболчи учун кураш олиб борган. Хусусан, Ювентус раҳбарияти ҳам дам олиш кунлари футболчининг вакиллари билан алоқага чиққан эди. Туринликлар ҳимоячини ўз томонига оғдириб олишга умид қилган бўлса-да, Интер жамоасининг тезкор ва аниқ ҳаракатлари Милан томон йўлни очди.

Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва келажакдаги режалар

Жон Стоунзнинг трансфери Кристиан Киву бошчилигидаги Интер ҳимоя чизиғини янгилаш бўйича кенгроқ режанинг бир қисмидир. Ҳозирда асосий эътибор айнан инглиз футболчисига қаратилган бўлса-да, клуб Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро билан ҳам қизиқишда давом этмоқда ва у мураббийнинг асосий трансфер нишонларидан бири саналади.

Агар ёзги трансфер ойнаси вақтида Бенжамин Павар жамоани тарк этадиган бўлса, Нерадзуррилар ҳам Стоунз, ҳам Ромерони ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга бўлади. Паварнинг келажаги ҳозирча мавҳумлигича қолмоқда, унинг кетиши эса ҳимояни тубдан янгилаш учун ҳам таркибда бўш жой, ҳам молиявий эркинлик яратади. Қандай бўлмасин, ҳозирча Италия чемпиони келишувни тўлиқ якунлаш учун айнан Жон Стоунз трансферига алоҳида урғу бермоқда.

Жон СтоунзИнтерА СерияМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди