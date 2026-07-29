Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қозоғистонга бир кунлик амалий ташрифи якунланди. Сафарнинг асосий воқеаси Остонада спорт ва рақамли технологияларни бирлаштирган учинчи «Келажак ўйинлари» халқаро мусобақасининг очилиш маросими бўлди.
Ташриф қисқа давом этган бўлса-да, Ўзбекистоннинг янги авлод спорти ва фижитал йўналишларга қизиқиши ортиб бораётганини яна бир бор намоён қилди.
Мирзиёев Тошкентга жўнаб кетди
29 июль куни амалий ташриф дастури якунлангач, Шавкат Мирзиёев Остона халқаро аэропортидан Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.
Аэропортда Ўзбекистон раҳбарини Қозоғистон Бош вазирининг биринчи ўринбосари Нурлибек Налибоев ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
Шу тариқа Президентнинг Қозоғистонга навбатдаги амалий ташрифи бир кун ичида якунланди.
Сафарнинг асосий воқеаси «Барис Арена»да бўлди
Шавкат Мирзиёев Остонадаги «Барис Арена» муз саройида ўтказилган учинчи «Келажак ўйинлари»нинг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.
Тадбирда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ва бошқа хорижий меҳмонлар ҳам қатнашди. Россия Президенти Владимир Путин маросим иштирокчиларига видеомурожаат йўллади.
Ўзбекистон раҳбари халқаро мусобақа иштирокчиларини қутлаб, уларга беллашувларда муваффақият тилади.
«Келажак ўйинлари»нинг ўзига хослиги нимада?
Мусобақанинг асосий ғояси — рақамли беллашувларни анъанавий спорт ва жисмоний фаоллик билан бирлаштириш.
«Фижитал» деб аталадиган бу форматда спортчилар аввал виртуал муҳитда, кейин эса ҳақиқий спорт майдонида куч синашади. Шу тариқа иштирокчидан компьютер ўйинларидаги маҳорат билан бирга тезлик, жисмоний тайёргарлик ва жамоавий ҳаракат ҳам талаб қилинади.
Турнир 29 июлдан 9 августгача давом этади. Расмий маълумотларга кўра, мусобақада 50 дан ортиқ миллат вакиллари бўлган 800 нафардан зиёд иштирокчи саккизта йўналишда беллашади. Мукофот жамғармаси 4 миллион доллардан ошади.
Ўзбекистон қайси йўналишларда қатнашади?
Ўзбекистон вакиллари бу галги мусобақаларда қуйидаги йўналишларда иштирок этади:
фижитал футбол;
лазертаг;
фижитал рақс.
Фижитал футболда рақамли ўйиндаги натижа ҳақиқий майдондаги баҳс билан бирлаштирилади. Рақс йўналишида эса иштирокчилар виртуал ритм ва жонли ҳаракат уйғунлигини намойиш этади.
Ўзбекистон спортчилари учун бу турнир халқаро тажриба тўплаш, янги рақобат муҳитини синаб кўриш ва мамлакатда фижитал спортни оммалаштириш имконини беради.
Турнир учинчи бор ўтказилмоқда
Илк «Келажак ўйинлари» 2024 йилда Россиянинг Қозон шаҳрида ташкил этилган. Ўша турнирнинг очилиш маросимида ҳам Шавкат Мирзиёев иштирок этган эди.
Иккинчи мусобақа 2025 йилда Абу-Дабида ўтказилди. Остона эса мазкур янги спорт форматига мезбонлик қилаётган учинчи шаҳар бўлди.
Мусобақанинг турли мамлакатларда ташкил этилаётгани фижитал спортга халқаро қизиқиш кучайиб бораётганини кўрсатади.
Ташрифнинг рамзий аҳамияти
Шавкат Мирзиёевнинг очилиш маросимида иштирок этиши Ўзбекистоннинг спортдаги янги технологиялар, ёшлар ташаббуслари ва рақамли йўналишларга эътибор қаратаётганини англатади.
Анъанавий спортдан фарқли равишда, фижитал мусобақалар рақамли муҳитда улғаяётган ёшларни жисмоний фаолликка жалб қилишга уринади. Бу формат келажакда спортчилар, мураббийлар, дастурчилар ва киберспорт мутахассислари учун янги имкониятлар яратиши мумкин.
Асосий хулоса
Ўзбекистон Президентининг Остонага амалий ташрифи «Келажак ўйинлари» очилиш маросимидаги иштирок билан якунланди. Давлат раҳбари Тошкентга қайтиб келди, мусобақалар эса 9 августгача давом этади.
Энди ўзбекистонлик мухлислар учун асосий интрига — мамлакат вакиллари рақамли маҳорат ва жисмоний тайёргарликни бирлаштирган беллашувларда қандай натижа қайд этишида.
…