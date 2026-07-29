Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қозоғистонга бир кунлик амалий ташрифи якунланди. Сафарнинг асосий воқеаси Остонада спорт ва рақамли технологияларни бирлаштирган учинчи «Келажак ўйинлари» халқаро мусобақасининг очилиш маросими бўлди.

Ташриф қисқа давом этган бўлса-да, Ўзбекистоннинг янги авлод спорти ва фижитал йўналишларга қизиқиши ортиб бораётганини яна бир бор намоён қилди.

Мирзиёев Тошкентга жўнаб кетди

29 июль куни амалий ташриф дастури якунлангач, Шавкат Мирзиёев Остона халқаро аэропортидан Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.

Аэропортда Ўзбекистон раҳбарини Қозоғистон Бош вазирининг биринчи ўринбосари Нурлибек Налибоев ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.

Шу тариқа Президентнинг Қозоғистонга навбатдаги амалий ташрифи бир кун ичида якунланди.

Сафарнинг асосий воқеаси «Барис Арена»да бўлди

Шавкат Мирзиёев Остонадаги «Барис Арена» муз саройида ўтказилган учинчи «Келажак ўйинлари»нинг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.

Тадбирда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ва бошқа хорижий меҳмонлар ҳам қатнашди. Россия Президенти Владимир Путин маросим иштирокчиларига видеомурожаат йўллади.

Ўзбекистон раҳбари халқаро мусобақа иштирокчиларини қутлаб, уларга беллашувларда муваффақият тилади.

Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?

«Келажак ўйинлари»нинг ўзига хослиги нимада?

Мусобақанинг асосий ғояси — рақамли беллашувларни анъанавий спорт ва жисмоний фаоллик билан бирлаштириш.

«Фижитал» деб аталадиган бу форматда спортчилар аввал виртуал муҳитда, кейин эса ҳақиқий спорт майдонида куч синашади. Шу тариқа иштирокчидан компьютер ўйинларидаги маҳорат билан бирга тезлик, жисмоний тайёргарлик ва жамоавий ҳаракат ҳам талаб қилинади.

Турнир 29 июлдан 9 августгача давом этади. Расмий маълумотларга кўра, мусобақада 50 дан ортиқ миллат вакиллари бўлган 800 нафардан зиёд иштирокчи саккизта йўналишда беллашади. Мукофот жамғармаси 4 миллион доллардан ошади.

Ўзбекистон қайси йўналишларда қатнашади?

Ўзбекистон вакиллари бу галги мусобақаларда қуйидаги йўналишларда иштирок этади:

  • фижитал футбол;

  • лазертаг;

  • фижитал рақс.

Фижитал футболда рақамли ўйиндаги натижа ҳақиқий майдондаги баҳс билан бирлаштирилади. Рақс йўналишида эса иштирокчилар виртуал ритм ва жонли ҳаракат уйғунлигини намойиш этади.

Ўзбекистон спортчилари учун бу турнир халқаро тажриба тўплаш, янги рақобат муҳитини синаб кўриш ва мамлакатда фижитал спортни оммалаштириш имконини беради.

Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?

Турнир учинчи бор ўтказилмоқда

Илк «Келажак ўйинлари» 2024 йилда Россиянинг Қозон шаҳрида ташкил этилган. Ўша турнирнинг очилиш маросимида ҳам Шавкат Мирзиёев иштирок этган эди.

Иккинчи мусобақа 2025 йилда Абу-Дабида ўтказилди. Остона эса мазкур янги спорт форматига мезбонлик қилаётган учинчи шаҳар бўлди.

Мусобақанинг турли мамлакатларда ташкил этилаётгани фижитал спортга халқаро қизиқиш кучайиб бораётганини кўрсатади.

Ташрифнинг рамзий аҳамияти

Шавкат Мирзиёевнинг очилиш маросимида иштирок этиши Ўзбекистоннинг спортдаги янги технологиялар, ёшлар ташаббуслари ва рақамли йўналишларга эътибор қаратаётганини англатади.

Анъанавий спортдан фарқли равишда, фижитал мусобақалар рақамли муҳитда улғаяётган ёшларни жисмоний фаолликка жалб қилишга уринади. Бу формат келажакда спортчилар, мураббийлар, дастурчилар ва киберспорт мутахассислари учун янги имкониятлар яратиши мумкин.

Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?

Асосий хулоса

Ўзбекистон Президентининг Остонага амалий ташрифи «Келажак ўйинлари» очилиш маросимидаги иштирок билан якунланди. Давлат раҳбари Тошкентга қайтиб келди, мусобақалар эса 9 августгача давом этади.

Энди ўзбекистонлик мухлислар учун асосий интрига — мамлакат вакиллари рақамли маҳорат ва жисмоний тайёргарликни бирлаштирган беллашувларда қандай натижа қайд этишида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Бугун, 11:49 Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқдаБугун, 11:34Ҳарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиҲарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиБугун, 05:16Бугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиБугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиБугун, 04:39Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиШвейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиКеча, 16:39Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиКеча, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди