Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилди

·32·Техно
Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилди

Microsoft корпорацияси ўзининг 2026-молия йилининг тўртинчи чораги якунлари бўйича молиявий ҳисоботини эълон қилди. Ушбу ҳисоботда компаниянинг сунъий интеллект бозоридаги иккита асосий рақобатдош лаборатория – Anthropic ва OpenAI'га киритган кўп миллиардли инвестициялари ҳолати қандай кечаётгани очиқланди. Маълумотларга кўра, мазкур давр технология гигантининг сунъий интеллект йўналишидаги молиявий кўрсаткичлари турлича натижа кўрсатганини яққол намоён этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Anthropic лойиҳасидан улкан даромад

ixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ўтган чоракда Anthropic компаниясига киритган инвестициясидан нақд 3,2 миллиард доллар миқдорида соф фойда кўрди. Бу эса корпорациянинг бир акция учун тўғри келувчи суюлтирилган фойдасини (ЭПС) 33 долларга оширган. Эслатиб ўтамиз, Microsoft 2025-йил ноябрь ойида айлана битим доирасида Anthropic'га 5 миллиард доллар сармоя киритган эди. Ўша шартномага мувофиқ, мазкур сунъий интеллект лабораторияси ўз навбатида 30 миллиард долларлик Azure хизматларини харид қилиш мажбуриятини олган.

Шуни таъкидлаш жоизки, Microsoft одатда Anthropic'даги ўз улушининг қийматини ҳар чоракда мунтазам равишда янгилаб бормайди. Бироқ мазкур чоракда қайд этилган 3,2 миллиард долларлик ўсиш шунчалик салмоқли эдики, компания буни алоҳида ошкор қилишга қарор қилди. Бир чоракнинг ўзида қўлга киритилган бу даромад Microsoft учун йил давомида OpenAI'дан олинган йиллик фойда кўрсаткичлари билан деярли тенг келгани мутахассисларнинг эътиборини тортди.

OpenAI инвестициясидаги қисқа муддатли пасайиш

Anthropic'дан фарқли ўлароқ, Microsoft OpenAI'га киритган сармояларини ҳар чоракда муҳокама қилиб боради. Охирги ҳисобот даврида OpenAI йўналиши унчалик юқори натижа кўрсатмади ва сармоя қиймати тахминан 600 миллион долларга пасайтирилди. Бу ҳолат корпорациянинг бир акция учун тўғри келувчи фойдасини 7 долларга қисқартирган. Ҳозирги кунда Microsoft OpenAI компаниясининг тахминан 27 фоиз акциясига эгалик қилади ва даромадларни тақсимлаш механизмлари орқали тушумлар олади.

Шунга қарамай, 600 миллион долларлик бу пасайиш гигант миқёсидаги компания учун деярли сезилмас даражада кичик рақам ҳисобланади. Умуман олганда, Microsoft ўта юқори даромадли молиявий чоракни якунлаб, 90 миллиард доллар даромад ва 35,8 миллиард доллар соф фойда қайд этди. Бутун молия йили якунларига кўра эса компаниянинг умумий даромади 331,8 миллиард долларни, соф фойдаси эса 133,7 миллиард долларни ташкил этди.

Йиллик кўрсаткичлар таҳлил қилинганда, Microsoft'нинг OpenAI'га киритган инвестициялари ўзини оқлагани кўринади. Молия йили давомида ушбу сармоя 5 миллиард доллар фойда келтириб, ҳар бир акция учун қўшимча даромад таъминлади. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект технологияларига қилинган бундай улкан тикишлар қисқа муддатли тебранишларга қараматрих, Microsoft'нинг глобал бозорлардаги етакчилигини янада мустаҳкамламоқда.

MicrosoftAnthropicOpenAIТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб