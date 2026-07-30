Microsoft Anthropic ва OpenAI инвестицияларидан кўрилган даромадни маълум қилди
Microsoft корпорацияси ўзининг 2026-молия йилининг тўртинчи чораги якунлари бўйича молиявий ҳисоботини эълон қилди. Ушбу ҳисоботда компаниянинг сунъий интеллект бозоридаги иккита асосий рақобатдош лаборатория – Anthropic ва OpenAI'га киритган кўп миллиардли инвестициялари ҳолати қандай кечаётгани очиқланди. Маълумотларга кўра, мазкур давр технология гигантининг сунъий интеллект йўналишидаги молиявий кўрсаткичлари турлича натижа кўрсатганини яққол намоён этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Anthropic лойиҳасидан улкан даромадixbt.com маълумотига кўра, Microsoft ўтган чоракда Anthropic компаниясига киритган инвестициясидан нақд 3,2 миллиард доллар миқдорида соф фойда кўрди. Бу эса корпорациянинг бир акция учун тўғри келувчи суюлтирилган фойдасини (ЭПС) 33 долларга оширган. Эслатиб ўтамиз, Microsoft 2025-йил ноябрь ойида айлана битим доирасида Anthropic'га 5 миллиард доллар сармоя киритган эди. Ўша шартномага мувофиқ, мазкур сунъий интеллект лабораторияси ўз навбатида 30 миллиард долларлик Azure хизматларини харид қилиш мажбуриятини олган.
Шуни таъкидлаш жоизки, Microsoft одатда Anthropic'даги ўз улушининг қийматини ҳар чоракда мунтазам равишда янгилаб бормайди. Бироқ мазкур чоракда қайд этилган 3,2 миллиард долларлик ўсиш шунчалик салмоқли эдики, компания буни алоҳида ошкор қилишга қарор қилди. Бир чоракнинг ўзида қўлга киритилган бу даромад Microsoft учун йил давомида OpenAI'дан олинган йиллик фойда кўрсаткичлари билан деярли тенг келгани мутахассисларнинг эътиборини тортди.
OpenAI инвестициясидаги қисқа муддатли пасайишAnthropic'дан фарқли ўлароқ, Microsoft OpenAI'га киритган сармояларини ҳар чоракда муҳокама қилиб боради. Охирги ҳисобот даврида OpenAI йўналиши унчалик юқори натижа кўрсатмади ва сармоя қиймати тахминан 600 миллион долларга пасайтирилди. Бу ҳолат корпорациянинг бир акция учун тўғри келувчи фойдасини 7 долларга қисқартирган. Ҳозирги кунда Microsoft OpenAI компаниясининг тахминан 27 фоиз акциясига эгалик қилади ва даромадларни тақсимлаш механизмлари орқали тушумлар олади.
Шунга қарамай, 600 миллион долларлик бу пасайиш гигант миқёсидаги компания учун деярли сезилмас даражада кичик рақам ҳисобланади. Умуман олганда, Microsoft ўта юқори даромадли молиявий чоракни якунлаб, 90 миллиард доллар даромад ва 35,8 миллиард доллар соф фойда қайд этди. Бутун молия йили якунларига кўра эса компаниянинг умумий даромади 331,8 миллиард долларни, соф фойдаси эса 133,7 миллиард долларни ташкил этди.
Йиллик кўрсаткичлар таҳлил қилинганда, Microsoft'нинг OpenAI'га киритган инвестициялари ўзини оқлагани кўринади. Молия йили давомида ушбу сармоя 5 миллиард доллар фойда келтириб, ҳар бир акция учун қўшимча даромад таъминлади. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект технологияларига қилинган бундай улкан тикишлар қисқа муддатли тебранишларга қараматрих, Microsoft'нинг глобал бозорлардаги етакчилигини янада мустаҳкамламоқда.
…