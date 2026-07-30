Hongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этди

·36·Техно
Hongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этди

Электр транспорт воситалари бозорида технологик туб бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим янгилик эълон қилинди. Хитойнинг машҳур Hongqi бренди электромобилларни қувватлаш жараёнини анъанавий ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги амалиёт билан тенглаштирувчи янги авлод аккумуляторини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион батарея атиги 3 дақиқаю 41 сония ичида 10 фоиздан 70 фоизгача қувват олишга қодир. Бу кўрсаткич келгусида бутун саноат стандартларини ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда электромобил эгалари дуч келадиган асосий муаммолардан бири бу узоқ вақт давом этадиган қувватлаш жараёнидир. Hongqi томонидан тақдим этилган янги технология синовлардан муваффақиятли ўтса, мавжуд етакчи ишланмалардан ҳам ўзиб кетиш имкониятига эга. Хитойлик автоишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, ушбу аккумуляторни 97 фоиз даражагача тўлдириш учун бор-йўғи саккиз дақиқа кифоя қилади. Гарчи ҳозирча бундай натижалар фақат лаборатория шароитида қайд этилган бўлса-да, компания ҳали оммавий ишлаб чиқариш муддатларини ошкор этгани йўқ.

Янги кимёвий таркиб ва инновацион ечимлар

Мазкур ўта тезкор қувватлаш технологияси Hongqi ҳамда Чина Аутомотиве Нев Энергй Баттерй Течнологй (КНEТ) компанияларининг қўшма саъй-ҳаракатлари натижасида яратилди. Мутахассислар элементларнинг мутлақо янги кимёвий таркибини ишлаб чиқишга муваффақ бўлишди. Хусусан, муҳандислар қаршилиги пасайтирилган такомиллаштирилган электролит ҳамда композит углерод қопламали аноддан фойдаланишди.

Ишлаб чиқарувчиларнинг тушунтиришича, қўлланилган ушбу ёндашув ячейкаларнинг ички қаршилигини тахминан 15 фоизга қисқартириш имконини берди. Айнан ички қаршиликнинг камайиши энергияни қисқа вақт ичида батареяга талафотсиз етказиб бериш ҳамда юқори оқимларда ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.

Қизиб кетиш муаммосининг хавфсиз ечими

Маълумки, ўта тезкор қувватлаш тизимларининг энг жиддий камчиликларидан бири бу батареянинг ҳаддан ташқари қизиб кетишидир. Ушбу хавфнинг олдини олиш учун Hongqi муҳандислари махсус адаптив суюқлик совутиш тизимини ишлаб чиқдилар. Ушбу тизим реал вақт режимида аккумулятор ҳароратини назорат қилиб боради, қувватлаш қувватини автоматик равишда бошқаради ва хавфсиз иссиқлик режимини сақлайди.

Лаборатория синовлари чоғида атроф-муҳит ҳарорати 25 даража бўлган шароитда алоҳида ячейбалар орасидаги ҳарорат фарқи 3 даражадан ошмагани қайд этилди. Бу эса тизимнинг ўта барқарор ва хавфсиз эканини кўрсатади.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Бугунги кунда ушбу соҳада BYD компаниясининг кўрсаткичлари етакчилардан бири бўлиб турибди. Хусусан, замонавий электромобилларда қўлланиладиган иккинчи авлод BYD Бладе батареяси фирма улкан қувватлаш станцияларига уланганда 10 фоиздан 70 фоизгача тахминан беш дақиқада қувват олади.

Hongqi томонидан тақдим этилган янги ишланма эса бу кўрсаткични янада яхшилаб, тўрт дақиқадан ҳам камроқ вақтга туширди. Агар ушбу технология яқин келажакда серияли электромобилларга жорий этилса, бу транспорт воситаларини бошқариш маданиятини бутунлай ўзгартириб юбориши аниқ.

HongqiЭлектромобилБатареяТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиHuawei 2027 йилда шиша асосли микрочиплар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 05:57AMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси эркин савдога чиқмайдиБугун, 05:29Microsoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаMicrosoft ва сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучаймоқдаБугун, 05:28Росатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиРосатом ядро реакторлари ишлаб чиқаришда тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 04:56Марк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиМарк Зукерберг яқин беш йилда миллиардлаб одамлар шахсий сунъий интеллект агентига эга бўлишини айтдиБугун, 04:26ЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиЛГ компанияси 2 миллион долларлик ўз литография ускунасини сотувга чиқардиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб