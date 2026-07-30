Hongqi электромобиллари учун рекорд даражадаги тезкор батареяни намойиш этди
Электр транспорт воситалари бозорида технологик туб бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим янгилик эълон қилинди. Хитойнинг машҳур Hongqi бренди электромобилларни қувватлаш жараёнини анъанавий ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги амалиёт билан тенглаштирувчи янги авлод аккумуляторини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион батарея атиги 3 дақиқаю 41 сония ичида 10 фоиздан 70 фоизгача қувват олишга қодир. Бу кўрсаткич келгусида бутун саноат стандартларини ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда электромобил эгалари дуч келадиган асосий муаммолардан бири бу узоқ вақт давом этадиган қувватлаш жараёнидир. Hongqi томонидан тақдим этилган янги технология синовлардан муваффақиятли ўтса, мавжуд етакчи ишланмалардан ҳам ўзиб кетиш имкониятига эга. Хитойлик автоишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, ушбу аккумуляторни 97 фоиз даражагача тўлдириш учун бор-йўғи саккиз дақиқа кифоя қилади. Гарчи ҳозирча бундай натижалар фақат лаборатория шароитида қайд этилган бўлса-да, компания ҳали оммавий ишлаб чиқариш муддатларини ошкор этгани йўқ.
Янги кимёвий таркиб ва инновацион ечимларМазкур ўта тезкор қувватлаш технологияси Hongqi ҳамда Чина Аутомотиве Нев Энергй Баттерй Течнологй (КНEТ) компанияларининг қўшма саъй-ҳаракатлари натижасида яратилди. Мутахассислар элементларнинг мутлақо янги кимёвий таркибини ишлаб чиқишга муваффақ бўлишди. Хусусан, муҳандислар қаршилиги пасайтирилган такомиллаштирилган электролит ҳамда композит углерод қопламали аноддан фойдаланишди.
Ишлаб чиқарувчиларнинг тушунтиришича, қўлланилган ушбу ёндашув ячейкаларнинг ички қаршилигини тахминан 15 фоизга қисқартириш имконини берди. Айнан ички қаршиликнинг камайиши энергияни қисқа вақт ичида батареяга талафотсиз етказиб бериш ҳамда юқори оқимларда ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.
Қизиб кетиш муаммосининг хавфсиз ечимиМаълумки, ўта тезкор қувватлаш тизимларининг энг жиддий камчиликларидан бири бу батареянинг ҳаддан ташқари қизиб кетишидир. Ушбу хавфнинг олдини олиш учун Hongqi муҳандислари махсус адаптив суюқлик совутиш тизимини ишлаб чиқдилар. Ушбу тизим реал вақт режимида аккумулятор ҳароратини назорат қилиб боради, қувватлаш қувватини автоматик равишда бошқаради ва хавфсиз иссиқлик режимини сақлайди.
Лаборатория синовлари чоғида атроф-муҳит ҳарорати 25 даража бўлган шароитда алоҳида ячейбалар орасидаги ҳарорат фарқи 3 даражадан ошмагани қайд этилди. Бу эса тизимнинг ўта барқарор ва хавфсиз эканини кўрсатади.
Бозордаги рақобат ва истиқболларБугунги кунда ушбу соҳада BYD компаниясининг кўрсаткичлари етакчилардан бири бўлиб турибди. Хусусан, замонавий электромобилларда қўлланиладиган иккинчи авлод BYD Бладе батареяси фирма улкан қувватлаш станцияларига уланганда 10 фоиздан 70 фоизгача тахминан беш дақиқада қувват олади.
Hongqi томонидан тақдим этилган янги ишланма эса бу кўрсаткични янада яхшилаб, тўрт дақиқадан ҳам камроқ вақтга туширди. Агар ушбу технология яқин келажакда серияли электромобилларга жорий этилса, бу транспорт воситаларини бошқариш маданиятини бутунлай ўзгартириб юбориши аниқ.
…