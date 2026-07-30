Фулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқда

·42·Спорт
Фулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқда
Қисқача

Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби Реал Мадрид жамоасидан умумий қиймати 50 миллион евро бўлган икки иқтидорли футболчини трансфер қилиш бўйича келишувга еришди. Мазкур келишувга кўра, Лондон клуби 22 ёшли Гонсало Гарсиянинг ҳуқуқларининг 70 фоизи учун 40 миллион евро тўлайди. Сесар Паласиос учун еса инглиз клуби 70 фоиз ҳуқуқ евазига 8 миллиондан 10 миллион еврогача маблағ сарфлайди.

Англия Премер-лигаси вакили Фулхэм клуби Испаниянинг Реал Мадрид жамоасидан умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этувчи қўшма трансфер келишувига эришди. GOAL.com нашри тарқатган хабарга кўра, Мадрид академиясининг ёрқин юлдузлари Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиос Лондоннинг Ғарбий қисмига кўчиб ўтиб, ўзларининг собиқ ёшлар мураббийи Альваро Арбелоа бошчилигидаги янги лойиҳада яна бирга тўп суришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур келишувдаги энг асосий трансфер Гонсало Гарсиянинг хариди бўлиб, Фулхэм футболчининг ҳуқуқларининг 70 фоизи учун 40 миллион евро тўлашга келишиб олди. Ушбу молиявий тузилма орқали қироллик клуби ҳужумчининг келажагидаги улушини сақлаб қолади. Испания грандлари ўз академиясининг етишиб чиққан иқтидорли битирувчиларини сотиб юборишда ушбу амалиётдан тез-тез фойдаланишади.

Гонсало Гарсиянинг Мадридни тарк этиш сабаблари

Гарчи 22 ёшли ҳужумчи Леганесга қарши ўртоқлик учрашувида ўзини кўрсатиб, гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, асосий жамоадаги юқори рақобат унинг майдонга тушиш имкониятларини чеклаб қўйганди. Ян Диоманденинг жамоага келиши эҳтимоли ҳамда Эндрикнинг ижара муддатидан қайтиши ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам ўйнашига тўсқинлик қиларди. Шунинг учун Гарсия ўзига асосий таркибдан кафолатланган ўрин берадиган лойиҳани қидириб, ёзда ўзининг қадрдон клубини тарк этишга қарор қилган эди.

Реал Мадрид Кастилла сафида 73 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол урган Гарсиянинг маҳорати шубҳасиздир. Marca нашрининг маълумотига кўра, Гонсало бўйича келишув тўлиқ якунланган деб ҳисобланмоқда, Сесар Паласиос бўйича эса сўнгги тафсилотлар яқин соатларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Паласиос учун инглиз клуби 70 фоиз ҳуқуқ эвазига 8 миллиондан 10 миллион еврогача маблағ сарфлайди.

Сесар Паласиоснинг Премер-лигадаги истиқболи

Сесар Паласиос ҳам Испания учинчи дивизионида ўтказган муваффақиятли мавсумидан сўнг Лондонга юқори обрў билан ташриф буюрмоқда. Марказий ярим ҳимоячи Кастилла сафини тарк этиб, ўзини янада юқори даражада синаб кўриш вақти келганини тушуниб етганди. Унга Европанинг бир нечта клубларидан таклифлар тушганига қарамай, Альваро Арбелоа қўл остида Премер-лигада ишлаш имконияти рад этиб бўлмайдиган таклиф бўлиб чиқди.

Статистик кўрсаткичлар ҳам Паласиоснинг трансфери атрофидаги ҳаяжонни тўла оқлашини кўрсатади. У ўтган мавсумни Примера РFEФ 1-гуруҳининг энг яхши тўпурарларидан бири сифатида якунлаб, 16 та гол урди ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилди. Марказдан туриб бундай натижа кўрсатиши уни Арбелоа тактик тизими учун ноёб активга айлантиради. Фулхэм мураббийининг Испания пойтахтидан яхши таниш бўлган футболчиларни атайлаб танлагани келажакдаги муваффақиятлар гарови бўлиши кутилмоқда.

ФулҳамРеал МадридГонсало ГарсияСесар ПаласиосАльваро Арбелоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди