Фулхэм Реал Мадриддан 50 миллион еврога икки иқтидорли футболчини сотиб олмоқда
Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби Реал Мадрид жамоасидан умумий қиймати 50 миллион евро бўлган икки иқтидорли футболчини трансфер қилиш бўйича келишувга еришди. Мазкур келишувга кўра, Лондон клуби 22 ёшли Гонсало Гарсиянинг ҳуқуқларининг 70 фоизи учун 40 миллион евро тўлайди. Сесар Паласиос учун еса инглиз клуби 70 фоиз ҳуқуқ евазига 8 миллиондан 10 миллион еврогача маблағ сарфлайди.
Англия Премер-лигаси вакили Фулхэм клуби Испаниянинг Реал Мадрид жамоасидан умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этувчи қўшма трансфер келишувига эришди. GOAL.com нашри тарқатган хабарга кўра, Мадрид академиясининг ёрқин юлдузлари Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиос Лондоннинг Ғарбий қисмига кўчиб ўтиб, ўзларининг собиқ ёшлар мураббийи Альваро Арбелоа бошчилигидаги янги лойиҳада яна бирга тўп суришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур келишувдаги энг асосий трансфер Гонсало Гарсиянинг хариди бўлиб, Фулхэм футболчининг ҳуқуқларининг 70 фоизи учун 40 миллион евро тўлашга келишиб олди. Ушбу молиявий тузилма орқали қироллик клуби ҳужумчининг келажагидаги улушини сақлаб қолади. Испания грандлари ўз академиясининг етишиб чиққан иқтидорли битирувчиларини сотиб юборишда ушбу амалиётдан тез-тез фойдаланишади.
Гонсало Гарсиянинг Мадридни тарк этиш сабаблариГарчи 22 ёшли ҳужумчи Леганесга қарши ўртоқлик учрашувида ўзини кўрсатиб, гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, асосий жамоадаги юқори рақобат унинг майдонга тушиш имкониятларини чеклаб қўйганди. Ян Диоманденинг жамоага келиши эҳтимоли ҳамда Эндрикнинг ижара муддатидан қайтиши ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам ўйнашига тўсқинлик қиларди. Шунинг учун Гарсия ўзига асосий таркибдан кафолатланган ўрин берадиган лойиҳани қидириб, ёзда ўзининг қадрдон клубини тарк этишга қарор қилган эди.
Реал Мадрид Кастилла сафида 73 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол урган Гарсиянинг маҳорати шубҳасиздир. Marca нашрининг маълумотига кўра, Гонсало бўйича келишув тўлиқ якунланган деб ҳисобланмоқда, Сесар Паласиос бўйича эса сўнгги тафсилотлар яқин соатларда расмийлаштирилиши кутилмоқда. Паласиос учун инглиз клуби 70 фоиз ҳуқуқ эвазига 8 миллиондан 10 миллион еврогача маблағ сарфлайди.
Сесар Паласиоснинг Премер-лигадаги истиқболиСесар Паласиос ҳам Испания учинчи дивизионида ўтказган муваффақиятли мавсумидан сўнг Лондонга юқори обрў билан ташриф буюрмоқда. Марказий ярим ҳимоячи Кастилла сафини тарк этиб, ўзини янада юқори даражада синаб кўриш вақти келганини тушуниб етганди. Унга Европанинг бир нечта клубларидан таклифлар тушганига қарамай, Альваро Арбелоа қўл остида Премер-лигада ишлаш имконияти рад этиб бўлмайдиган таклиф бўлиб чиқди.
Статистик кўрсаткичлар ҳам Паласиоснинг трансфери атрофидаги ҳаяжонни тўла оқлашини кўрсатади. У ўтган мавсумни Примера РFEФ 1-гуруҳининг энг яхши тўпурарларидан бири сифатида якунлаб, 16 та гол урди ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилди. Марказдан туриб бундай натижа кўрсатиши уни Арбелоа тактик тизими учун ноёб активга айлантиради. Фулхэм мураббийининг Испания пойтахтидан яхши таниш бўлган футболчиларни атайлаб танлагани келажакдаги муваффақиятлар гарови бўлиши кутилмоқда.
…