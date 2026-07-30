Эгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирди

·77·Дунё
Эгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирди
Қисқача

Доғистондаги хонадонлардан бирида тез ёрдам ходимлари бемор аёлга томир орқали дори юбораётган вақтда унинг севимли мушуги барчанинг еътиборини тортди. Муолажа давомида мушук бир лаҳза ҳам егасининг ёнидан жилмай, ҳатто фелдшер аёлнинг қўлига текканда норози оҳангда миёвлаб уни ҳимоя қилишга уринди.

Доғистондаги хонадонлардан бирига чақирув асосида етиб борган тез ёрдам ходимлари бемор аёлга томир орқали дори юбориш учун муолажани бошлаган. Айнан шу пайтда аёлнинг севимли мушуги ўзининг кутилмаган ҳаракатлари билан барчанинг эътиборини тортган.

Видео лавҳада мушук эгасининг ёнига келиб, укол қилинаётган қўли олдида сокин ўтиргани ва тиббиёт ходимларининг ҳар бир ҳаракатини синчковлик билан кузатаётгани акс этган. Фельдшер аёлнинг қўлига тегиши билан мушук норози оҳангда миёвлаб, гўё эгасини ҳимоя қилмоқчи бўлгандек таассурот уйғотган.

Муолажа давомида мушук бир лаҳза ҳам эгасининг ёнидан жилмаган. Ҳатто дори томчилатилиши тугаб, тез ёрдам ходимлари уйдан чиқиб кетгунига қадар унинг ёнида қолган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу видео қисқа вақт ичида юз минглаб томошаларни йиғди. Фойдаланувчилар мушукнинг садоқати ва эгасига бўлган меҳрини олқишлаб, изоҳларда уни “энг садоқатли қўриқчи”, “ҳақиқий оила аъзоси” дея таърифлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 20:33Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 20:31Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Бугун, 20:20Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиБугун, 18:36Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Бугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда