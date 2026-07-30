Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқда
АҚШнинг Флорида штати ҳукумати електромобилларни қувватлаш стансияларини қуриш учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни електр учувчи таксилар тармоғини яратишга йўналтиришни режалаштирмоқда. Штат расмийларининг тушунтиришича, хусусий компаниялар тармоқни ривожлантириш ишларини етарли даражада бажаргани сабабли маҳаллий маъмурият федерал дастур маблағларини ўзлаштирмасдан қолдирган еди.
АҚШнинг Флорида штати ҳукумати электромобилларни қувватлаш станцияларини қуриш учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни электр учувчи таксилар тармоғини яратишга йўналтиришни режалаштирмоқда. Миами Ҳералд нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур қарор штатдаги транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда янги бурилиш ясаши мумкин, бироқ у жамоатчилик ва мутахассислар ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Штат расмийларининг тушунтиришича, Флорида АҚШда электроарлар сони бўйича энг олдинги ўринда турувчи ҳудудлардан бири бўлса-да, автомобилларга нисбатан қувватлаш нуқталари сони миллий ўрсаткичдан паст. Шунга қарамай, маҳаллий маъмурият федерал дастур маблағларини ўзлаштирмасдан қолдирди ва бунинг сабабини хусусий компаниялар тармоқни ривожлантириш ишларини етарли даражада бажаргани билан изоҳлади.
Инфратузилма маблағларининг янги йўналишиАҚШдаги Бипартисан Инфраструктуре Лав доирасидаги Натионал Электрик Веҳикле Инфраструктуре дастурига мувофиқ Флорида қарийб 200 миллион доллар маблағ ютиб олган эди. Эндиликда Флорида Транспорт департаменти бу маблағни ер усти транспорти ўрнига вертикал равишда кўтарилиб қўна оладиган электр учиш-қўниш аппаратлари, яни эВТОЛ учун мўлжалланган 32 та майдонча ва қувватлаш станцияларини қуришга сарфлашни режалаштирмоқда.
Ҳозирги кунда электр учувчи таксилар бозори ҳали ривожланиш босқичида турибди. Кўплаб стартаплар серияли ишлаб чиқаришга тайёр ҳаво кемаларини яратиш йўлида ҳаракат қилаётган бўлса-да, уларнинг айримлари эътиборини мудофаа соҳасидаги иловаларга ҳам қаратмоқда. Шунга қарамай, Флорида расмийлари одатда 4-5 йўловчини сиғдира оладиган бу кичик учиш аппаратлари штатдаги оғир тирбандликларни камайтиришига умид боғламоқда.
Штатлар тажрибаси ва келажак режалариАҚШ маъмуриятининг янгиланган кўрсатмаларига кўра, электромобил коридорларини тўлиқ шакллантирган штатларга маблағларни бошқа жамоат жойларидаги йўлларга қувватлаш инфратузилмасини қуриш учун қайта тақсимлашга рухсат берилади. Нью-Йорк ва Шимолий Каролина каби бошқа штатлар бу имкониятдан фойдаланиб, шахсий турар жойига эга бўлмаган аҳоли учун жамоат жойларида қувватлаш станцияларини ўрнатган эди.
Миами Ҳералд хабарига кўра, Флорида режаси ҳаво таксилари учун мўлжалланган қўниш майдончалари ва станцияларни гольф майдонлари, люкс даражадаги турар жой бинолари ҳамда аэропортлар ҳудудида жойлаштиришни назарда тутади. Ушбу қадам келгусида транспорт тизимини тубдан ўзгартириши кутилаётган бўлса-да, ер усти электромобиллари учун ажратилган пулларнинг бошқа соҳага ўтказилиши мутахассислар томонидан турлича баҳоланмоқда.
…