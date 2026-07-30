Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқда

·23·Техно
Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқда
Қисқача

АҚШнинг Флорида штати ҳукумати електромобилларни қувватлаш стансияларини қуриш учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни електр учувчи таксилар тармоғини яратишга йўналтиришни режалаштирмоқда. Штат расмийларининг тушунтиришича, хусусий компаниялар тармоқни ривожлантириш ишларини етарли даражада бажаргани сабабли маҳаллий маъмурият федерал дастур маблағларини ўзлаштирмасдан қолдирган еди.

АҚШнинг Флорида штати ҳукумати электромобилларни қувватлаш станцияларини қуриш учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни электр учувчи таксилар тармоғини яратишга йўналтиришни режалаштирмоқда. Миами Ҳералд нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур қарор штатдаги транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда янги бурилиш ясаши мумкин, бироқ у жамоатчилик ва мутахассислар ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Штат расмийларининг тушунтиришича, Флорида АҚШда электроарлар сони бўйича энг олдинги ўринда турувчи ҳудудлардан бири бўлса-да, автомобилларга нисбатан қувватлаш нуқталари сони миллий ўрсаткичдан паст. Шунга қарамай, маҳаллий маъмурият федерал дастур маблағларини ўзлаштирмасдан қолдирди ва бунинг сабабини хусусий компаниялар тармоқни ривожлантириш ишларини етарли даражада бажаргани билан изоҳлади.

Инфратузилма маблағларининг янги йўналиши

АҚШдаги Бипартисан Инфраструктуре Лав доирасидаги Натионал Электрик Веҳикле Инфраструктуре дастурига мувофиқ Флорида қарийб 200 миллион доллар маблағ ютиб олган эди. Эндиликда Флорида Транспорт департаменти бу маблағни ер усти транспорти ўрнига вертикал равишда кўтарилиб қўна оладиган электр учиш-қўниш аппаратлари, яни эВТОЛ учун мўлжалланган 32 та майдонча ва қувватлаш станцияларини қуришга сарфлашни режалаштирмоқда.

Ҳозирги кунда электр учувчи таксилар бозори ҳали ривожланиш босқичида турибди. Кўплаб стартаплар серияли ишлаб чиқаришга тайёр ҳаво кемаларини яратиш йўлида ҳаракат қилаётган бўлса-да, уларнинг айримлари эътиборини мудофаа соҳасидаги иловаларга ҳам қаратмоқда. Шунга қарамай, Флорида расмийлари одатда 4-5 йўловчини сиғдира оладиган бу кичик учиш аппаратлари штатдаги оғир тирбандликларни камайтиришига умид боғламоқда.

Штатлар тажрибаси ва келажак режалари

АҚШ маъмуриятининг янгиланган кўрсатмаларига кўра, электромобил коридорларини тўлиқ шакллантирган штатларга маблағларни бошқа жамоат жойларидаги йўлларга қувватлаш инфратузилмасини қуриш учун қайта тақсимлашга рухсат берилади. Нью-Йорк ва Шимолий Каролина каби бошқа штатлар бу имкониятдан фойдаланиб, шахсий турар жойига эга бўлмаган аҳоли учун жамоат жойларида қувватлаш станцияларини ўрнатган эди.

Миами Ҳералд хабарига кўра, Флорида режаси ҳаво таксилари учун мўлжалланган қўниш майдончалари ва станцияларни гольф майдонлари, люкс даражадаги турар жой бинолари ҳамда аэропортлар ҳудудида жойлаштиришни назарда тутади. Ушбу қадам келгусида транспорт тизимини тубдан ўзгартириши кутилаётган бўлса-да, ер усти электромобиллари учун ажратилган пулларнинг бошқа соҳага ўтказилиши мутахассислар томонидан турлича баҳоланмоқда.

ФлоридаЭлектр транспортэВТОЛТехнологияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди