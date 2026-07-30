Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширди
Google компанияси ички сунъий интеллект воситалари ёрдамида Chrome браузеридаги хавфсизлик заифликларини бартараф етишда юқори натижаларга еришганини еълон қилди. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, технология гиганти июн ойида чиқарилган Chromeнинг сўнгги икки версиясида нақ 1072 та хавфсизлик хатосини тузатишга муваффақ бўлган.
Google компанияси ички сунъий интеллект воситалари ёрдамида ўзининг Chrome браузеридаги хавфсизлик заифликларини бартараф этишда мисли кўрилмаган натижаларга эришганини эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, технология гиганти июн ойида чиқарилган Chrome'нинг сўнгги икки версиясида нақ 1072 та хавфсизлик хатосини тузатишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания тақдим этган расмий маълумотларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, бу кўрсаткич охирги икки йил давомида чиқарилган олдинги 23 та версияда аниқланган жами 1036 та хатолар сонидан ҳам ошиб кетди. Катта тил моделлари пайдо бўлгандан бери киберсаховат мутахассислари сунъий интеллект тизимлари дастурлардаги камчиликларни улкан ҳажмда қидириб топишини ва бу ҳимоячиларни ҳам зудлик билан сунъий интеллектга мурожаат қилишга мажбур қилишини башорат қилишган эди.
Сунъий интеллект ва киберхавфсизликдаги бурилишGoogle томонидан эълон қилинган оқ қоғоз (вҳите папер) доирасидаги диаграмма заифликларни тезкорлик билан топиш ва уларни ямоқлаш ишларида экспоненциал ўсиш кузатилганини яққол кўрсатиб турибди. Ушбу ютуқ башоратлар шунчаки тахмин эмаслигини ва реал рақамлар билан тасдиқланаётганини кўрсатади.
Chrome муҳандислик директори Дуг Тернернинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, сунъий интеллект моделлари киберхавфсизлик иқтисодиётини тубдан ўзгартириб юборган. Заифликларни қидириш жараёни эндиликда автоматлаштирилган, саноат миқёсидаги жараёнга айланди.
"Gemini каби моделларни қўллаш орқали биз заифликларни олдиндан бартараф этяпмиз, рақобатчиларимизни ортда қолдириб, ҳар бир янгиланиш билан Chrome'ни хавфсизроқ қилиб бормоқдамиз", — дея таъкидлаган Дуг Тернер ўз баёнотида.
Бошқа технология гигантларининг ёндашувиМазкур тенденция фақат Google билан чекланиб қолмаяпти. Жорий ой бошида Microsoft ҳам ўзининг одатий ойлик янгиланишлар доирасида турли маҳсулотларидаги рекорд даражадаги 570 та хавфсизлик хатосини ямоқлаганини эълон қилди. Компания хатоларнинг кескин кўпайишини айнан сунъий интеллект технологияларидан фойдалангани билан изоҳлади.
Шу билан бирга, Apple компаниясида бундай экспоненциал ўсиш кузатилмаётгани диққатга сазовордир. Мустақил кузатувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Apple 2026-йилда ўз маҳсулотларидаги 482 та хатони тузатган бўлиб, бу ўтган йилги ва ҳатто 2015-йилдаги кўрсаткичлар билан деярли бир хил суръатни сақлаб қолаётганини кўрсатади.
…