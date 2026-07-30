Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширди

·27·Техно
Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширди
Қисқача

Google компанияси ички сунъий интеллект воситалари ёрдамида Chrome браузеридаги хавфсизлик заифликларини бартараф етишда юқори натижаларга еришганини еълон қилди. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, технология гиганти июн ойида чиқарилган Chromeнинг сўнгги икки версиясида нақ 1072 та хавфсизлик хатосини тузатишга муваффақ бўлган.

Google компанияси ички сунъий интеллект воситалари ёрдамида ўзининг Chrome браузеридаги хавфсизлик заифликларини бартараф этишда мисли кўрилмаган натижаларга эришганини эълон қилди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, технология гиганти июн ойида чиқарилган Chrome'нинг сўнгги икки версиясида нақ 1072 та хавфсизлик хатосини тузатишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания тақдим этган расмий маълумотларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, бу кўрсаткич охирги икки йил давомида чиқарилган олдинги 23 та версияда аниқланган жами 1036 та хатолар сонидан ҳам ошиб кетди. Катта тил моделлари пайдо бўлгандан бери киберсаховат мутахассислари сунъий интеллект тизимлари дастурлардаги камчиликларни улкан ҳажмда қидириб топишини ва бу ҳимоячиларни ҳам зудлик билан сунъий интеллектга мурожаат қилишга мажбур қилишини башорат қилишган эди.

Сунъий интеллект ва киберхавфсизликдаги бурилиш

Google томонидан эълон қилинган оқ қоғоз (вҳите папер) доирасидаги диаграмма заифликларни тезкорлик билан топиш ва уларни ямоқлаш ишларида экспоненциал ўсиш кузатилганини яққол кўрсатиб турибди. Ушбу ютуқ башоратлар шунчаки тахмин эмаслигини ва реал рақамлар билан тасдиқланаётганини кўрсатади.

Chrome муҳандислик директори Дуг Тернернинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, сунъий интеллект моделлари киберхавфсизлик иқтисодиётини тубдан ўзгартириб юборган. Заифликларни қидириш жараёни эндиликда автоматлаштирилган, саноат миқёсидаги жараёнга айланди.

"Gemini каби моделларни қўллаш орқали биз заифликларни олдиндан бартараф этяпмиз, рақобатчиларимизни ортда қолдириб, ҳар бир янгиланиш билан Chrome'ни хавфсизроқ қилиб бормоқдамиз", — дея таъкидлаган Дуг Тернер ўз баёнотида.

Бошқа технология гигантларининг ёндашуви

Мазкур тенденция фақат Google билан чекланиб қолмаяпти. Жорий ой бошида Microsoft ҳам ўзининг одатий ойлик янгиланишлар доирасида турли маҳсулотларидаги рекорд даражадаги 570 та хавфсизлик хатосини ямоқлаганини эълон қилди. Компания хатоларнинг кескин кўпайишини айнан сунъий интеллект технологияларидан фойдалангани билан изоҳлади.

Шу билан бирга, Apple компаниясида бундай экспоненциал ўсиш кузатилмаётгани диққатга сазовордир. Мустақил кузатувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Apple 2026-йилда ўз маҳсулотларидаги 482 та хатони тузатган бўлиб, бу ўтган йилги ва ҳатто 2015-йилдаги кўрсаткичлар билан деярли бир хил суръатни сақлаб қолаётганини кўрсатади.

GoogleChromeСунъий интеллектКиберхавфсизликGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиSpotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди