Reddit TikTok услубидаги янги видео форматни синовдан ўтказмоқда

·16·Техно
Reddit TikTok услубидаги янги видео форматни синовдан ўтказмоқда
Қисқача

Машҳур онлайн платформа бўлган Reddit фойдаланувчиларга ўз постларини видео ва аудио форматда тақдим етишга мўлжалланган янги функсияни ишлаб чиқаётганини еълон қилди. Бош директор Стив Хаффман инвесторларга берган маълумотида фойдаланувчилар Reddit постларини бошқа платформаларда ҳам фаол равишда томоша қилаётгани ва тинглаётганини таъкидлаб ўтди.

Машҳур онлайн платформа бўлган Reddit фойдаланувчиларга ўз постларини видео ва аудио форматда тақдим этишга мўлжалланган янги функцияни ишлаб чиқаётганини эълон қилди. Бу янгилик платформадаги вирал воқеаларни мутлақо янги даражада истеъмол қилиш имконини бериб, аудитория эътиборини янада кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания бу ҳақда иккинчи чорак якунлари бўйича ўтказилган молиявий ҳисобот йиғилишида маълум қилган. Бош директор Стив Хаффман инвесторларга берган маълумотида фойдаланувчилар Reddit постларини бошқа платформаларда ҳам фаол равишда томоша қилаётгани ва тинглаётганини таъкидлаб ўтди.

Тренддаги контент шаклига мослашиш

Ҳозирги кунда интернетда, жумладан TikTok ижтимоий тармоғида Reddit мавзуси жуда оммалашган. Хусусан, платформада #реддит хештеги остида 19,6 миллиондан ортиқ, #реддитсториес хештеги билан эса яна 9,9 миллионга яқин постлар мавжудлиги бунинг яққол далилидир.

Бундай видеоларнинг аксариятида Reddit'даги машҳур ҳикоялар махсус матнни овозга айлантирувчи дастурлар орқали ўқиб эшиттирилади ва фон учун ошпазлик ёки ўйин жараёнлари тасвирлари ишлатилади. Стив Хаффманнинг фикрича, интернетда айнан Reddit матнларини подкаст форматида ўқиб эшиттиришга бўлган талаб кескин ошмоқда.

Янги формат ва синов жараёнлари

Раҳбариятнинг сўзларига кўра, янги овозли ва видео форматдаги Reddit мутлақо ўзига хос тажрибани тақдим этади. Ҳозирча бу функциялар асосий иловага қандай тарзда интеграция қилиниши тўлиқ маълум эмас, бироқ компания жорий йилнинг охиригача дастлабки синов босқичларини бошлашни режалаштирмоқда.

Мазкур қадам замонавий технология ва кўнгилочар иловаларнинг умумий тенденциясига мос келади. Сўнгги ойларда Facebook, шунингдек Netflix, Disney+, Пеакокк ва HBO Max каби стриминг хизматлари ҳамда ҳатто LinkedIn платформаси ҳам фойдаланувчилар учун TikTok услубидаги қисқа видео ленталарини жорий қилмоқда.

Шу билан бирга, Reddit платформасида июн ойида ишга туширилган изоҳларда видео улашиш функцияси ҳам дастлабки ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Унга кўра, мазкур янги имконият ҳозирнинг ўзидаёқ барча видео постларнинг 10 фоиздан ортиғини ташкил этмоқда.

RedditTikTokТехнологияВидеоФорматЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиSpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиБугун, 20:29AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаAMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаБугун, 20:27WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаWhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаБугун, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашБугун, 19:53Smallest.ai овозли сунъий интеллектни ривожлантириш учун 13 миллион доллар маблағ жалб қилдиSmallest.ai овозли сунъий интеллектни ривожлантириш учун 13 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 19:53Tesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинTesla Хитойдаги бизнесини сотиши ёки ажратиб юбориши мумкинБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади