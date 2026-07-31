Reddit TikTok услубидаги янги видео форматни синовдан ўтказмоқда
Машҳур онлайн платформа бўлган Reddit фойдаланувчиларга ўз постларини видео ва аудио форматда тақдим етишга мўлжалланган янги функсияни ишлаб чиқаётганини еълон қилди. Бош директор Стив Хаффман инвесторларга берган маълумотида фойдаланувчилар Reddit постларини бошқа платформаларда ҳам фаол равишда томоша қилаётгани ва тинглаётганини таъкидлаб ўтди.
Машҳур онлайн платформа бўлган Reddit фойдаланувчиларга ўз постларини видео ва аудио форматда тақдим этишга мўлжалланган янги функцияни ишлаб чиқаётганини эълон қилди. Бу янгилик платформадаги вирал воқеаларни мутлақо янги даражада истеъмол қилиш имконини бериб, аудитория эътиборини янада кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания бу ҳақда иккинчи чорак якунлари бўйича ўтказилган молиявий ҳисобот йиғилишида маълум қилган. Бош директор Стив Хаффман инвесторларга берган маълумотида фойдаланувчилар Reddit постларини бошқа платформаларда ҳам фаол равишда томоша қилаётгани ва тинглаётганини таъкидлаб ўтди.
Тренддаги контент шаклига мослашишҲозирги кунда интернетда, жумладан TikTok ижтимоий тармоғида Reddit мавзуси жуда оммалашган. Хусусан, платформада #реддит хештеги остида 19,6 миллиондан ортиқ, #реддитсториес хештеги билан эса яна 9,9 миллионга яқин постлар мавжудлиги бунинг яққол далилидир.
Бундай видеоларнинг аксариятида Reddit'даги машҳур ҳикоялар махсус матнни овозга айлантирувчи дастурлар орқали ўқиб эшиттирилади ва фон учун ошпазлик ёки ўйин жараёнлари тасвирлари ишлатилади. Стив Хаффманнинг фикрича, интернетда айнан Reddit матнларини подкаст форматида ўқиб эшиттиришга бўлган талаб кескин ошмоқда.
Янги формат ва синов жараёнлариРаҳбариятнинг сўзларига кўра, янги овозли ва видео форматдаги Reddit мутлақо ўзига хос тажрибани тақдим этади. Ҳозирча бу функциялар асосий иловага қандай тарзда интеграция қилиниши тўлиқ маълум эмас, бироқ компания жорий йилнинг охиригача дастлабки синов босқичларини бошлашни режалаштирмоқда.
Мазкур қадам замонавий технология ва кўнгилочар иловаларнинг умумий тенденциясига мос келади. Сўнгги ойларда Facebook, шунингдек Netflix, Disney+, Пеакокк ва HBO Max каби стриминг хизматлари ҳамда ҳатто LinkedIn платформаси ҳам фойдаланувчилар учун TikTok услубидаги қисқа видео ленталарини жорий қилмоқда.
Шу билан бирга, Reddit платформасида июн ойида ишга туширилган изоҳларда видео улашиш функцияси ҳам дастлабки ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Унга кўра, мазкур янги имконият ҳозирнинг ўзидаёқ барча видео постларнинг 10 фоиздан ортиғини ташкил этмоқда.
…