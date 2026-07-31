Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчи
Халқаро футбол федерацияси 2030 йилги юбилей Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирокчилар сонини 64 тага етказиш имкониятларини ўрганиш бўйича расмий тендер еълон қилди. Ушбу амбицияли ташаббус дастлаб КОНМЕБОЛ президенти Александро Домингес томонидан илгари сурилган бўлиб, FIFA президенти Жанни Инфантино ҳам уни муҳокама қилишга тайёрлигини билдирган еди.
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) тарихдаги энг катта ислоҳотлардан бирига тайёргарлик кўрмоқда. Ташкилот 2030 йилги юбилей Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирокчилар сонини 64 тага етказиш имкониятларини ўрганиш бўйича расмий тендер эълон қилди. Бу ҳақда The Press Association хабар тарқатди.
Манбанинг таъкидлашича, ФИФА Жаҳон чемпионати форматини янада кенгайтириш ғоясини мустақил равишда баҳолаш учун махсус агентликни жалб этишни режалаштирмоқда. Бу шунчаки назарий ғоя эмас, балки аниқ муддатларга эга лойиҳадир.
Zamin.uz ушбу тарихий ўзгаришнинг тафсилотлари ва футбол оламига эҳтимолий таъсирини таҳлил қилиб тақдим этади.
Таҳлил 11 сентябргача тайёр бўлади: Аниқ режалар
Расмий ҳужжатларга кўра, ФИФА тендер жараёнини тезлаштирган:
Аризаларни қабул қилиш муддати: 7 августгача;
Тендер бўйича якуний қарор: 14 август куни қабул қилинади;
Мустақил агентлик томонидан таҳлилий ҳисоботни тақдим этиш муддати: 11 сентябрьга белгиланган.
Бу шундан далолат берадики, ФИФА раҳбарияти жорий йилнинг кузидаёқ ушбу масала бўйича аниқ стратегик қарор қабул қилиш учун зарур маълумотларга эга бўлишни хоҳламоқда.
Инфантино ва Домингес: Лойиҳа ортида ким турибди?
Эслатиб ўтамиз, ФИФА президенти Жанни Инфантино аввалроқ Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтириш масаласи кун тартибига қўйилиши ва муҳокама қилинишини очиқчасига маълум қилган эди.
Мазкур амбицияли ташаббус дастлаб КОНМЕБОЛ президенти Алехандро Домингес томонидан илгари сурилган. У 2030 йилги — футбол тарихидаги биринчи Жаҳон чемпионатининг 100 йиллик юбилейини айнан шу тарзда, мисли кўрилмаган даражада кенгайтирилган ва глобаллашган форматда ўтказишни таклиф этган эди. Бундай формат дунёнинг кўплаб кичик терма жамоалари (жумладан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси) учун мусобақага чиқиш имкониятини кескин оширади.
Космик рақамлар: Формат қандай ўзгаради?
USA Today нашрининг ёзишича, агар ушбу лойиҳа амалга оширилса, Жаҳон чемпионатида ўйинлар сони тасаввур қилиб бўлмас даражага етади.
Мавжуд режага кўра:
Жамоалар сони: 2026 йилдаги 48 тадан 2030 йилда 64 тагача ортади.
Ўйинлар сони: 2026 йилдаги 104 та баҳс ўрнига, 2030 йилда 128 та учрашув ўтказилади!
Янги формат: Терма жамоалар 4 тадан 16 та гуруҳга ажратилади. Ҳар бир гуруҳдан иккитадан энг кучли жамоа плей-офф (1/32 финал) босқичига йўл олади. Энг муҳими, ФИФА ҳар бир жамоа учун ўйинлар сонини оширмасликни режалаштирган: финалчи жамоалар гуруҳ босқичида учта ва плей-оффда бешта ўйингача (жами 8 та) майдонга тушади, деб ёзади USA Today. Бу футболчиларнинг соғлиғига салбий таъсир этмаслиги учун муҳим омилдир.
Жаҳон чемпионати форматининг эволюцияси
Кўрсаткич
2022 (Қатар)
2026 (АҚШ/Канада/Мексика)
2030 (Тахминий лойиҳа)
Жамоалар сони
32
48
64
Жами ўйинлар
64
104
128
Гуруҳлар сони
8 ta (4 тадан)
12 ta (4 тадан)
16 ta (4 тадан)
Ғолибнинг ўйинлар сони
7
8
8
Хулоса ва Таҳлил: Тарихий имкониятми ёки сифатнинг пасайиши?
Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтириш ғояси футбол оламида икки хил муносабатни келтириб чиқармоқда. Бир томондан, бу кичикроқ мамлакатлар (жумладан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси) учун мусобақага чиқиш ва ўзларини кўрсатиш учун тарихий имконият яратади. Бу ФИФАнинг футболни глобаллаштириш миссиясига мос келади ва ташкилот учун тижорий даромадларни космик даражага кўтаради.
Иккинчи томондан, танқидчилар мусобақада иштирокчилар сонининг ҳаддан ташқари кўпайиши ўйинлар савиясининг пасайишига ва мухлисларнинг қизиқиши сусайишига олиб келишидан хавотирдалар. 128 та ўйинни ўтказиш учун зарур бўлган инфратузилма фақатгина жуда бой ва катта мамлакатлар учунгина мавжуд бўлиши мумкин.
ФИФАнинг мустақил агентликни жалб этиши, ушбу икки хил қарашни илмий ва иқтисодий жиҳатдан асослаш ҳамда 2030 йилги юбилей чемпионати учун энг мақбул қарорни қабул қилиш истагидан далолат беради. Агар лойиҳа маъқулланса, 2030 йилда биз футбол тарихидаги энг шов-шувли инқилобнинг гувоҳи бўламиз.
Ушбу муҳим футбол хабарини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ЖЧ-2030даги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Жаҳон чемпионатида 64 та жамоа ўйнаши тўғрими? Бу турнир савиясига қандай таъсир қилади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…