Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!

·32·Спорт
Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!
Қисқача

Хитойнинг Гонконг шаҳрида ўтказилган рапид ва блис йўналишларидаги Осиё чемпионатида ўзбекистонлик Умида Омонова блис баҳсларида бронза медалини қўлга киритди. 14 давлатдан 178 нафар шахматчи қатнашган нуфузли мусобақада Умида блис йўналишида 9,5 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни егаллади ва рапид баҳсларида 7,5 очко билан 5-ўринга лойиқ кўрилди.

Гонконг (Хитой)да эркаклар ва аёллар ўртасида рапид ва блиц йўналишлари бўйича навбатдаги Осиё чемпионати ўз якунига етди. 14 давлатдан 178 нафар энг кучли шахматчи иштирок этган ушбу нуфузли мусобақада Ўзбекистон шарафини уч нафар ёш ва иқтидорли вакил ҳимоя қилди. Биз учун энг қувончлиси, блиц баҳсларида ҳамюртимиз Умида Омонова Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди.

Zamin.uz «шахмат маликалари»мизнинг ушбу муваффақияти ва мусобақа тафсилотларини таҳлил қилиб тақдим этади.

Шахмат маликалари зафари: Умида Омонова — Блиц йўналишида Осиё бронзаси соҳиби!

Осиё шахмат оламининг энг йирик воқеаларидан бири бўлган ушбу чемпионат 28-30 июль кунлари Гонконг (Хитой)да бўлиб ўтди. Мусобақанинг Блиц (тезкор шахмат) йўналиши аёллар ўртасидаги баҳсларда ўзбекистонлик ёш иқтидор соҳибаси Умида Омонова ҳақиқий матонат ва юксак маҳорат намойиш этди.

Умида Омонова кескин ва муросасиз кечган баҳслар якунида 9,5 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Бу натижа унинг фахрли 3-ўринни эгаллашини ва Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлишини таъминлади. Ушбу ғалаба Ўзбекистон шахмат мактабининг нуфузи ва хотин-қизлар орасида шахматнинг ривожланаётганидан далолат беради.

Муросасиз баҳслар: Афруза Ҳамдамова — Кучли тўртликда, Умида Рапид йўналишида 5-ўринга лойиқ кўрилди

Чемпионат фақат Умиданинг бронзаси билан чекланиб қолмади. Блиц баҳсларида иштирок этган яна бир ҳамюртимиз — Афруза Ҳамдамова ҳам ажойиб ўйин кўрсатди. У муросасиз курашлар якунида мусобақани 4-ўринда якунлади ва медалдан жуда яқин келди. Афрузанинг ушбу натижаси унинг келажакдаги катта муваффақиятларидан нишонадир.

Бундан ташқари, Рапид (тезкор шахмат) йўналишидаги баҳсларда ҳам ўзбекистонлик шахматчилар ўз омадларини синаб кўришди. Блицда бронза олган Умида Омонова Рапид йўналишида 7,5 очко билан мусобақани 5-ўринда якунлади. Кучли бешликдан жой олиш — Осиё даражасидаги бундай нуфузли мусобақада юқори натижа ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаМатиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда