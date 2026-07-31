Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!
Хитойнинг Гонконг шаҳрида ўтказилган рапид ва блис йўналишларидаги Осиё чемпионатида ўзбекистонлик Умида Омонова блис баҳсларида бронза медалини қўлга киритди. 14 давлатдан 178 нафар шахматчи қатнашган нуфузли мусобақада Умида блис йўналишида 9,5 очко жамғариб, фахрли 3-ўринни егаллади ва рапид баҳсларида 7,5 очко билан 5-ўринга лойиқ кўрилди.
Гонконг (Хитой)да эркаклар ва аёллар ўртасида рапид ва блиц йўналишлари бўйича навбатдаги Осиё чемпионати ўз якунига етди. 14 давлатдан 178 нафар энг кучли шахматчи иштирок этган ушбу нуфузли мусобақада Ўзбекистон шарафини уч нафар ёш ва иқтидорли вакил ҳимоя қилди. Биз учун энг қувончлиси, блиц баҳсларида ҳамюртимиз Умида Омонова Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди.
Zamin.uz «шахмат маликалари»мизнинг ушбу муваффақияти ва мусобақа тафсилотларини таҳлил қилиб тақдим этади.
Шахмат маликалари зафари: Умида Омонова — Блиц йўналишида Осиё бронзаси соҳиби!
Осиё шахмат оламининг энг йирик воқеаларидан бири бўлган ушбу чемпионат 28-30 июль кунлари Гонконг (Хитой)да бўлиб ўтди. Мусобақанинг Блиц (тезкор шахмат) йўналиши аёллар ўртасидаги баҳсларда ўзбекистонлик ёш иқтидор соҳибаси Умида Омонова ҳақиқий матонат ва юксак маҳорат намойиш этди.
Умида Омонова кескин ва муросасиз кечган баҳслар якунида 9,5 очко жамғаришга муваффақ бўлди. Бу натижа унинг фахрли 3-ўринни эгаллашини ва Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлишини таъминлади. Ушбу ғалаба Ўзбекистон шахмат мактабининг нуфузи ва хотин-қизлар орасида шахматнинг ривожланаётганидан далолат беради.
Муросасиз баҳслар: Афруза Ҳамдамова — Кучли тўртликда, Умида Рапид йўналишида 5-ўринга лойиқ кўрилди
Чемпионат фақат Умиданинг бронзаси билан чекланиб қолмади. Блиц баҳсларида иштирок этган яна бир ҳамюртимиз — Афруза Ҳамдамова ҳам ажойиб ўйин кўрсатди. У муросасиз курашлар якунида мусобақани 4-ўринда якунлади ва медалдан жуда яқин келди. Афрузанинг ушбу натижаси унинг келажакдаги катта муваффақиятларидан нишонадир.
Бундан ташқари, Рапид (тезкор шахмат) йўналишидаги баҳсларда ҳам ўзбекистонлик шахматчилар ўз омадларини синаб кўришди. Блицда бронза олган Умида Омонова Рапид йўналишида 7,5 очко билан мусобақани 5-ўринда якунлади. Кучли бешликдан жой олиш — Осиё даражасидаги бундай нуфузли мусобақада юқори натижа ҳисобланади.
…