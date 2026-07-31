WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқда
Meta компаниясига қарашли WhatsApp мессенжери фойдаланувчиларнинг асосий чатлар рўйхатини тартибга солиш мақсадида йирик компаниялардан келадиган хабарлар учун алоҳида папка яратиш устида иш бошлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, янги функсия банклар ёки авиакомпаниялар каби йирик бизнес вакилларининг хабарларини автоматик равишда "Офферс & Упдатес" деб номланган махсус бўлимга ўтказиш имконини беради.
Meta компаниясига қарашли WhatsApp мессенжери фойдаланувчиларнинг асосий чатлар рўйхатини тартибга солиш мақсадида йирик компаниялардан келадиган хабарлар учун алоҳида папка яратиш устида иш бошлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу янги функция банклар ёки авиакомпаниялар каби йирик бизнес вакилларининг хабарларини автоматик равишда "Офферс & Упдатес" деб номланган махсус бўлимга ўтказиш имконини беради ва бу кундалик мулоқотни тартибли сақлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Meta таъкидлашича, фойдаланувчиларнинг шахсий ва гуруҳ чатлари турли хил тижорат хабарлари ҳамда билдиришномалар сабабли тез-тез қоришиб кетмоқда. Янги синов жараёнида хабарлар маълум вақт ўтгач, яни 24 соатгача бўлган муддат ичида автоматик равишда янги папкага кўчирилади. Компания бу борада энг мақбул вақт оралиғини аниқлаш учун турли муддатларни синаб кўрмоқда.
Янги функциянинг афзалликлари ва созламалариМазкур янгилик фойдаланувчиларга чегирма кодлари ёки етказиб бериш янгиликлари каби маълумотларни асосий лентадан олиб ташлаш имконини беради. Натижада асосий чатлар ойнаси камроқ тартибсиз бўлиб, шахсий мулоқотлар йўқолиб қолишининг олди олинади. Бизнеслар учун эса бу ўз хабарларининг барча чатлар орасида адашиб кетмасдан, аниқ бир папкада кўринишини таъминлайди.
Агар фойдаланувчилар хабарларнинг ўз вақтида умумий лентада қолишини истаса, бу созламани ўчириб қўйиши мумкин. Бироқ улар хабарларнинг қачон автоматик равишда кўчирилишини ўзлари қўлда бошқара олмайди. Ҳозирги босқичда WhatsApp Бусинесс Платформаси орқали танлаб олинган ҳамкорлар билангина синовлар бошланган бўлиб, келгусида кузатувлар натижасига кўра қамров кенгайтирилади.
Кичик бизнеслар ва олдинги чекловларҲозирги вақтда кичик бизнеслар ва WhatsApp Бусинесс иловасидан фойдаланувчи якка тартибдаги ҳисоблар ушбу функциядан озод қилинган. Шунга қарамай, келгусида кичик корхоналарнинг ҳам хабарлари мазкур янги папкага йўналтирилиши эҳтимоли кўриб чиқилиши мумкин. Сўнгги йилларда WhatsApp спам хабарларни камайтириш учун қатор қадамларни ташлаган эди.
Хусусан, 2024-йилда фойдаланувчиларга брендларнинг маркетинг хабарларидан воз кечиш имконияти берилди, ўтган йили эса бизнеслар юборадиган оммавий хабарлар сонига чекловлар ўрнатилди. 2025-йил октабр ойида эса фойдаланувчидан жавоб олмасдан туриб юборилиши мумкин бўлган хабарлар ҳажми янада қисқартирилди.
Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект хизматлариMeta раҳбари Марк Зукербергнинг иккинчи чорак молиявий ҳисоботида маълум қилишича, иловалар оиласидаги бошқа даромадлар қисми 1 миллиард доллардан ошган ва бунинг асосий қисми WhatsApp орқали тўланадиган хабарлар ҳамда обуналарга тўғри келади. Шунингдек, июн ойида бутун дунё бўйлаб тақдим этилган WhatsApp сунъий интеллект агентларидан аллақачон 1 миллиондан ортиқ бизнес фойдаланмоқда.
Зукерберг Бразилиянинг Мовида автомобил ижараси компанияси мисолида сунъий интеллект агентлари мижозларни қўллаб-қувватлаш ва савдо кўрсаткичларини оширишда ижобий натижалар бераётганини таъкидлади. 3 миллиарддан ортиқ фойдаланувчига эга бўлган мазкур мессенжер платформаси сунъий интеллект ва реклама спамларига айланиб кетмаслиги учун шахсий ҳамда бизнес хабарлари ўртасидаги мувозанатни сақлаши муҳим аҳамият касб этади.
…