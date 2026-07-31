WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқда

·28·Техно
WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқда
Қисқача

Meta компаниясига қарашли WhatsApp мессенжери фойдаланувчиларнинг асосий чатлар рўйхатини тартибга солиш мақсадида йирик компаниялардан келадиган хабарлар учун алоҳида папка яратиш устида иш бошлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, янги функсия банклар ёки авиакомпаниялар каби йирик бизнес вакилларининг хабарларини автоматик равишда "Офферс & Упдатес" деб номланган махсус бўлимга ўтказиш имконини беради.

Meta компаниясига қарашли WhatsApp мессенжери фойдаланувчиларнинг асосий чатлар рўйхатини тартибга солиш мақсадида йирик компаниялардан келадиган хабарлар учун алоҳида папка яратиш устида иш бошлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу янги функция банклар ёки авиакомпаниялар каби йирик бизнес вакилларининг хабарларини автоматик равишда "Офферс & Упдатес" деб номланган махсус бўлимга ўтказиш имконини беради ва бу кундалик мулоқотни тартибли сақлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Meta таъкидлашича, фойдаланувчиларнинг шахсий ва гуруҳ чатлари турли хил тижорат хабарлари ҳамда билдиришномалар сабабли тез-тез қоришиб кетмоқда. Янги синов жараёнида хабарлар маълум вақт ўтгач, яни 24 соатгача бўлган муддат ичида автоматик равишда янги папкага кўчирилади. Компания бу борада энг мақбул вақт оралиғини аниқлаш учун турли муддатларни синаб кўрмоқда.

Янги функциянинг афзалликлари ва созламалари

Мазкур янгилик фойдаланувчиларга чегирма кодлари ёки етказиб бериш янгиликлари каби маълумотларни асосий лентадан олиб ташлаш имконини беради. Натижада асосий чатлар ойнаси камроқ тартибсиз бўлиб, шахсий мулоқотлар йўқолиб қолишининг олди олинади. Бизнеслар учун эса бу ўз хабарларининг барча чатлар орасида адашиб кетмасдан, аниқ бир папкада кўринишини таъминлайди.

Агар фойдаланувчилар хабарларнинг ўз вақтида умумий лентада қолишини истаса, бу созламани ўчириб қўйиши мумкин. Бироқ улар хабарларнинг қачон автоматик равишда кўчирилишини ўзлари қўлда бошқара олмайди. Ҳозирги босқичда WhatsApp Бусинесс Платформаси орқали танлаб олинган ҳамкорлар билангина синовлар бошланган бўлиб, келгусида кузатувлар натижасига кўра қамров кенгайтирилади.

Кичик бизнеслар ва олдинги чекловлар

Ҳозирги вақтда кичик бизнеслар ва WhatsApp Бусинесс иловасидан фойдаланувчи якка тартибдаги ҳисоблар ушбу функциядан озод қилинган. Шунга қарамай, келгусида кичик корхоналарнинг ҳам хабарлари мазкур янги папкага йўналтирилиши эҳтимоли кўриб чиқилиши мумкин. Сўнгги йилларда WhatsApp спам хабарларни камайтириш учун қатор қадамларни ташлаган эди.

Хусусан, 2024-йилда фойдаланувчиларга брендларнинг маркетинг хабарларидан воз кечиш имконияти берилди, ўтган йили эса бизнеслар юборадиган оммавий хабарлар сонига чекловлар ўрнатилди. 2025-йил октабр ойида эса фойдаланувчидан жавоб олмасдан туриб юборилиши мумкин бўлган хабарлар ҳажми янада қисқартирилди.

Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект хизматлари

Meta раҳбари Марк Зукербергнинг иккинчи чорак молиявий ҳисоботида маълум қилишича, иловалар оиласидаги бошқа даромадлар қисми 1 миллиард доллардан ошган ва бунинг асосий қисми WhatsApp орқали тўланадиган хабарлар ҳамда обуналарга тўғри келади. Шунингдек, июн ойида бутун дунё бўйлаб тақдим этилган WhatsApp сунъий интеллект агентларидан аллақачон 1 миллиондан ортиқ бизнес фойдаланмоқда.

Зукерберг Бразилиянинг Мовида автомобил ижараси компанияси мисолида сунъий интеллект агентлари мижозларни қўллаб-қувватлаш ва савдо кўрсаткичларини оширишда ижобий натижалар бераётганини таъкидлади. 3 миллиарддан ортиқ фойдаланувчига эга бўлган мазкур мессенжер платформаси сунъий интеллект ва реклама спамларига айланиб кетмаслиги учун шахсий ҳамда бизнес хабарлари ўртасидаги мувозанатни сақлаши муҳим аҳамият касб этади.

WhatsAppТехнологияMetaМессенгерБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиОлимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиБугун, 20:58АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаАҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаБугун, 20:51Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиSamsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиБугун, 20:50SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиSpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиБугун, 20:29AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаAMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаБугун, 20:27Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашБугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади