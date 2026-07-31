Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишди

·49·Техно
Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишди
Қисқача

АҚШлик тадқиқотчилар ўрмон ёнғинларига қарши курашиш учун сув ва зарарли кимёвий моддаларсиз ишлайдиган суюқ азотли роботлаштирилган тизимни синовдан ўтказишмоқда. Ушбу ғоя 2008-йилда Шимоли-Шарқий университет профессори Яннис Левендис ва унинг ҳамкасблари ёнаётган резина қолдиғи устига тасодифан суюқ азот тўкиб юборганида пайдо бўлган.

АҚШлик олимлар ўрмон ёнғинларига қарши курашишнинг мутлақо ўзгача ва кутилмаган усулини ўртага ташлашди. Ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар сув ва зарарли кимёвий моддаларсиз ишлайдиган махсус роботлаштирилган тизимни синовдан ўтказишмоқда. Мазкур инновацион ёндашув келгусида йирик табиий кулфатларнинг олдини олишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ғоя тасодифан туғилган бўлиб, унинг тарихи 2008-йилги лаборатория тажрибаларига бориб тақалади. Шимоли-Шарқий университет профессори Яннис Левендис ва унинг ҳамкасблари ўша пайтда ёнаётган резина қолдиғи устига суюқ азот тўкиб юборишган. Шунда олов деярли бир зумда ўчиб қолгани олимларни ҳайратда қолдирган ва бу ҳолат кўп йиллик илмий изланишларга асос солган.

Инқилобий технологиянинг ишлаш принципи

Янги технологиянинг таъсир механизми анъанавий ёнғин хавфсизлиги усулларидан кескин фарқ қилади. Суюқ азот ўчоққа тушиши билан жуда тез буғланиб, ўз ҳажмини тахминан ўн баробар кенгайтиради. Бунда у ёнғин учун зарур бўлган кислородни сиқиб чиқаради ҳамда оловни дарҳол салбий ҳароратгача совутади.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, модда тўлиқ буғлангач, атроф-муҳитда мутлақо зарарсиз оддий азот газининг ўзи қолади. Бу эса атроф-табиат ва экологияга ҳеч қандай салбий таъсир кўрсатмаслигини таъминлайди. Анъанавий кимёвий ўт ўчирувчи воситалардан фарқли ўлароқ, бу усул бутунлай тоза ҳисобланади.

Махсус робот ва унинг имкониятлари

Амалиётда синаб кўриш мақсадида тадқиқотчилар гусеницали шассисга эга компакт роботни яратишди. Ушбу ақлли машина криоген резервуарлар ва суюқ азотни узатиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, ҳам автоматлаштирилган, ҳам масофадан туриб бошқариш режимларида ишлай олади.

Лойиҳа муҳандислик факультети талабалари билан ҳамкорликда Гордон ва Бетти Мур жамғармасининг молиявий кўмагида амалга оширилди. Ҳозирги босқичда яратилган махсус робот йирик ёнғинлар билан курашишга мўлжалланмаган. Унинг асосий вазифаси – қутқарувчилар учун хавфли бўлган қийин ҳудудлардаги кичик ўчоқларни ўз вақтида аниқлаб бартараф этишдир.

Ҳозирги кунда тизим АҚШнинг ғарбий ҳудудларига хос бўлган ўрмон ёнғинлари шароитини симуляция қилувчи махсус полигонда синовдан ўтказилмоқда. Келгусида олимлар технологияни янада кенгайтириб, криоген резервуарли йирик юк машиналари ва махсус ёнғин хавфсизлиги техникаларини яратиш имкониятларини ҳам кўриб чиқмоқдалар.

Суюқ азотЎрмон ёнғиниЯнги технологияИлмий кашфиётЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади