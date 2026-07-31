SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайди

·32·Техно
SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайди
Қисқача

SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI маълумотлар марказларини қувватлаб турган рухсациз газ турбиналарини тўлиқ олиб ташлаш муддатини 2027-йилнинг июлигача узайтирди. Ушбу қарор доимий 1,2 гигаваттлик табиий газ електр стансиясига босқичма-босқич ўтиш жараёни билан изоҳланмоқда. Ҳозирда Колоссус деб номланган маълумотлар марказларини енергия билан таъминлаш учун 69 та газ турбинаси ишлатилмоқда.

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI маълумотлар марказларини қувватлантириб турган рухсатсиз газ турбиналарини тўлиқ олиб ташлаш муддатини 2027-йилнинг июльигача узайтирди. Ушбу қарор доимий 1,2 гигаваттлик табиий газ электр станциясига босқичма-босқич ўтиш жараёни билан изоҳланмоқда, гарчи бу ҳолат экологик ташкилотлар ва маҳаллий аҳоли эътирозларига сабаб бўлаётган бўлса ҳам. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, айни пайтда Колоссус деб номланган маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш учун 69 та газ турбинаси ишлатилмоқда ва уларнинг аксарияти ойлар давомида узлуксиз ишлаб келмоқда. Бироқ НААКП (Рангли танли кишилар тараққиёти миллий ассоциацияси) ҳамда Жанубий экологик ҳуқуқ маркази мазкур рухсатсиз турбиналардан фойдаланилаётгани юзасидан xAI компаниясини судга берган эди.

Экологик хавотирлар ва қонуний баҳслар

Миссиссиппи штатининг Теннессее чегарасига яқин жанубий қисмида жойлашган бу ҳудуд АҚШдаги энг кўп ифлосланган минтақалардан бири саналади. xAI ишлатаётган газ турбиналари йилига 2,000 тоннадан ортиқ смог ҳосил қилувчи азот оксидларини (НОх) чиқариш салоҳиятига эга эканлиги аниқланган.

SpaceX вакиллари мавжуд турбиналарни рухсатномасиз ишлатиш мумкинлигини, чунки улар ўзлари ташиб келинган трейлерларнинг ўзида турганини даъво қилишмоқда. Шунга қарамай, федерал қоидалар ўлчами ва фойдаланиш мақсадидан келиб чиққан ҳолда, ҳар қандай ҳолатда ҳам бундай турбиналар учун тегишли рухсатномалар талаб қилинишини белгилайди.

Келгусидаги режалар ва янги станция

Ўтган ойда Адлия вазирлиги ушбу иш бўйича SpaceX томонини қўллаб-қувватлаб, рухсатсиз турбиналар «миллий, иқтисодий ва энергетика хавфсизлиги» масаласи эканлигини таъкидлаган эди. Шунингдек, феврал ойида xAI компаниясини сотиб олган SpaceX ўзининг IPO ҳужжатларида келгуси уч йил ичида маълумотлар марказлари учун 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини сотиб олишни режалаштираётганини маълум қилган.

Миссиссиппи штати берган рухсатнома ҳужжатларига асосан, қурилаётган янги электр станцияси 16,48 мегаваттдан 50 мегаваттгача бўлган 41 та газ турбинасидан иборат бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қурилмалар ҳозирда фойдаланилаётган 69 та турбинадан фарқ қилади ва янги парк бошқа эълон қилинмаган лойиҳага мўлжалланган бўлиши мумкин.

SpaceXxAIElon MuskТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиОлимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиБугун, 20:58АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаАҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаБугун, 20:51Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиSamsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиБугун, 20:50AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаAMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаБугун, 20:27WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаWhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаБугун, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашБугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади