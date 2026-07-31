SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайди
SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI маълумотлар марказларини қувватлаб турган рухсациз газ турбиналарини тўлиқ олиб ташлаш муддатини 2027-йилнинг июлигача узайтирди. Ушбу қарор доимий 1,2 гигаваттлик табиий газ електр стансиясига босқичма-босқич ўтиш жараёни билан изоҳланмоқда. Ҳозирда Колоссус деб номланган маълумотлар марказларини енергия билан таъминлаш учун 69 та газ турбинаси ишлатилмоқда.
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси Мемфис яқинидаги xAI маълумотлар марказларини қувватлантириб турган рухсатсиз газ турбиналарини тўлиқ олиб ташлаш муддатини 2027-йилнинг июльигача узайтирди. Ушбу қарор доимий 1,2 гигаваттлик табиий газ электр станциясига босқичма-босқич ўтиш жараёни билан изоҳланмоқда, гарчи бу ҳолат экологик ташкилотлар ва маҳаллий аҳоли эътирозларига сабаб бўлаётган бўлса ҳам. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, айни пайтда Колоссус деб номланган маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш учун 69 та газ турбинаси ишлатилмоқда ва уларнинг аксарияти ойлар давомида узлуксиз ишлаб келмоқда. Бироқ НААКП (Рангли танли кишилар тараққиёти миллий ассоциацияси) ҳамда Жанубий экологик ҳуқуқ маркази мазкур рухсатсиз турбиналардан фойдаланилаётгани юзасидан xAI компаниясини судга берган эди.
Экологик хавотирлар ва қонуний баҳсларМиссиссиппи штатининг Теннессее чегарасига яқин жанубий қисмида жойлашган бу ҳудуд АҚШдаги энг кўп ифлосланган минтақалардан бири саналади. xAI ишлатаётган газ турбиналари йилига 2,000 тоннадан ортиқ смог ҳосил қилувчи азот оксидларини (НОх) чиқариш салоҳиятига эга эканлиги аниқланган.
SpaceX вакиллари мавжуд турбиналарни рухсатномасиз ишлатиш мумкинлигини, чунки улар ўзлари ташиб келинган трейлерларнинг ўзида турганини даъво қилишмоқда. Шунга қарамай, федерал қоидалар ўлчами ва фойдаланиш мақсадидан келиб чиққан ҳолда, ҳар қандай ҳолатда ҳам бундай турбиналар учун тегишли рухсатномалар талаб қилинишини белгилайди.
Келгусидаги режалар ва янги станцияЎтган ойда Адлия вазирлиги ушбу иш бўйича SpaceX томонини қўллаб-қувватлаб, рухсатсиз турбиналар «миллий, иқтисодий ва энергетика хавфсизлиги» масаласи эканлигини таъкидлаган эди. Шунингдек, феврал ойида xAI компаниясини сотиб олган SpaceX ўзининг IPO ҳужжатларида келгуси уч йил ичида маълумотлар марказлари учун 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини сотиб олишни режалаштираётганини маълум қилган.
Миссиссиппи штати берган рухсатнома ҳужжатларига асосан, қурилаётган янги электр станцияси 16,48 мегаваттдан 50 мегаваттгача бўлган 41 та газ турбинасидан иборат бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қурилмалар ҳозирда фойдаланилаётган 69 та турбинадан фарқ қилади ва янги парк бошқа эълон қилинмаган лойиҳага мўлжалланган бўлиши мумкин.
…