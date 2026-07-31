АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқда
General Motors ва Ford компаниялари сўнгги етти йил ичидаги чораклик ҳисобот йиғилишларида електр транспорт воситалари истиқболини пандемиягача бўлган даврга нисбатан камроқ муҳокама қилмоқда. Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмасининг С&П Маркет Intelligence базасидан олинган транскриптлар ва Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида ўтказилган таҳлил шуни кўрсатдики, ушбу икки йирик автогигантнинг стратегик еътибори ўзгаргани молиявий маълумотларда яққ…
Сўнгги йилларда автомобилсозлик саноатида кескин бурилиш юз бермоқда. Илгари электр транспорт воситаларига (EV) улкан маблағ йўналтирган General Motors ва Ford компаниялари эндиликда инвесторлар билан учрашувларда бу мавзуга аввалгидек кўп эътибор қаратмай қўйди. ixbt.com ҳамда TechCrunch нашрлари ўтказган таҳлилий маълумотларга кўра, мазкур икки йирик Америка автогиганти сўнгги етти йил ичидаги чораклик ҳисобот йиғилишларида электромобиллар истиқболини пандемиягача бўлган даврга нисбатан камроқ муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ўзгариш охирги икки йилдаги янгиликларни кузатиб борганлар учун кутилмаган ҳолат эмас. Компанийлар янги электр моделларини чиқариш режаларини ўзгартирди, ортга сурди ёки бутунлай бекор қилди. Натижада заводлардаги режалар қисқартирилиб, ишдан бўшатишлар кузатилди. Шунга қарамай, GM ва Ford ҳали ҳам электромобиллар савдосини давом эттирмоқда ва келгусидаги маҳсулотлар қаторига эга, бироқ уларнинг умумий стратегик эътибори ўзгаргани молиявий маълумотларда яққол намоён бўлмоқда.
Молиявий таҳлил натижалари ва сунъий интеллектНью-Йоркда жойлашган Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмаси С&П Маркет Intelligence базасидан 2019-йилдан бери эълон қилиб келинаётган молиявий ҳисоботлар транскриптларини ўрганиб чиқди. Юқори аниқликдаги молиявий тадқиқотлар учун яратилган Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида ҳар бир жумла мавзу бўйича таҳлил қилинди. Натижада ҳар бир мавзунинг муҳокамалардаги улуши ва учрашувлардаги тилга олиниш частотаси аниқланди.
Ушбу таҳлил жараёнида Детройтнинг учлик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Stellantis четда қолдирилди. Fiat Chrysler ва Франциянинг ПСА Груп компаниялари қўшилишидан 2021-йилда ташкил топган бу автоконцерн анъанавий тарзда АҚШдаги рақобатчиларидан электромобилларга ўтиш суръати бўйича ортда қолаётган эди. Шунингдек, Stellantis жорий йилнинг биринчи чорагигача аксарият оммавий компаниялар каби йилига тўрт марта эмас, балки йилига атиги икки марта кенг қамровли ҳисобот йиғилишини ўтказиб келган.
Автомобилсозларнинг янги устувор йўналишлариGeneral Motors компанияси вакили Жим Кайннинг таҳлилий баёнотига кўра, ҳозирда "миқдор эмас, сифат муҳимроқ". Унинг таъкидлашича, компания электромобиллар келажакдаги асосий мақсад эканлигини, харидорларнинг содиқлигини ва бозор улуши ўсиб бораётганини доимий таъкидлаб келади. Шу билан бирга, йиғилишларда дастурий таъминот, хизмат кўрсатиш, автоном технологиялар каби ўсиш имкониятлари ҳамда савдо, тартибга солиш сиёсати ва операцион кўрсаткичлар каби мураккаб мавзуларга ҳам етарли вақт ажратилмоқда.
Ford вакили Давид Товар эса келгуси йилда ишга туширилиши режалаштирилган янги "Универсал Электрик Веҳикле" платформасини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, конвеердан чиқадиган илк маҳсулот — ўрта ўлчамли пикап электромобиллар бозорининг нарх, қиймат ва технология бўйича энг мақбул нуқтасига етиб боради.
Маълумот учун, General Motors ўз даврида кўплаб бошқа йирик автоконцернларга қараганда оммавий электромобилларга биринчилардан бўлиб тикиш тиккан эди. Компания Болт EV моделини 2016-йил январ ойида истеъмол электроникаси кўргазмасида тақдим этган ва уни Tesla ўзининг Модел 3 етказиб беришни бошлашидан тахминан олти ой олдин бозорга чиқарган эди.
…