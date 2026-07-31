АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқда

·34·Техно
АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқда
Қисқача

General Motors ва Ford компаниялари сўнгги етти йил ичидаги чораклик ҳисобот йиғилишларида електр транспорт воситалари истиқболини пандемиягача бўлган даврга нисбатан камроқ муҳокама қилмоқда. Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмасининг С&П Маркет Intelligence базасидан олинган транскриптлар ва Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида ўтказилган таҳлил шуни кўрсатдики, ушбу икки йирик автогигантнинг стратегик еътибори ўзгаргани молиявий маълумотларда яққ…

Сўнгги йилларда автомобилсозлик саноатида кескин бурилиш юз бермоқда. Илгари электр транспорт воситаларига (EV) улкан маблағ йўналтирган General Motors ва Ford компаниялари эндиликда инвесторлар билан учрашувларда бу мавзуга аввалгидек кўп эътибор қаратмай қўйди. ixbt.com ҳамда TechCrunch нашрлари ўтказган таҳлилий маълумотларга кўра, мазкур икки йирик Америка автогиганти сўнгги етти йил ичидаги чораклик ҳисобот йиғилишларида электромобиллар истиқболини пандемиягача бўлган даврга нисбатан камроқ муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ўзгариш охирги икки йилдаги янгиликларни кузатиб борганлар учун кутилмаган ҳолат эмас. Компанийлар янги электр моделларини чиқариш режаларини ўзгартирди, ортга сурди ёки бутунлай бекор қилди. Натижада заводлардаги режалар қисқартирилиб, ишдан бўшатишлар кузатилди. Шунга қарамай, GM ва Ford ҳали ҳам электромобиллар савдосини давом эттирмоқда ва келгусидаги маҳсулотлар қаторига эга, бироқ уларнинг умумий стратегик эътибори ўзгаргани молиявий маълумотларда яққол намоён бўлмоқда.

Молиявий таҳлил натижалари ва сунъий интеллект

Нью-Йоркда жойлашган Ҳудсон Лабс молиявий тадқиқот фирмаси С&П Маркет Intelligence базасидан 2019-йилдан бери эълон қилиб келинаётган молиявий ҳисоботлар транскриптларини ўрганиб чиқди. Юқори аниқликдаги молиявий тадқиқотлар учун яратилган Ко-Аналйст сунъий интеллект воситаси ёрдамида ҳар бир жумла мавзу бўйича таҳлил қилинди. Натижада ҳар бир мавзунинг муҳокамалардаги улуши ва учрашувлардаги тилга олиниш частотаси аниқланди.

Ушбу таҳлил жараёнида Детройтнинг учлик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Stellantis четда қолдирилди. Fiat Chrysler ва Франциянинг ПСА Груп компаниялари қўшилишидан 2021-йилда ташкил топган бу автоконцерн анъанавий тарзда АҚШдаги рақобатчиларидан электромобилларга ўтиш суръати бўйича ортда қолаётган эди. Шунингдек, Stellantis жорий йилнинг биринчи чорагигача аксарият оммавий компаниялар каби йилига тўрт марта эмас, балки йилига атиги икки марта кенг қамровли ҳисобот йиғилишини ўтказиб келган.

Автомобилсозларнинг янги устувор йўналишлари

General Motors компанияси вакили Жим Кайннинг таҳлилий баёнотига кўра, ҳозирда "миқдор эмас, сифат муҳимроқ". Унинг таъкидлашича, компания электромобиллар келажакдаги асосий мақсад эканлигини, харидорларнинг содиқлигини ва бозор улуши ўсиб бораётганини доимий таъкидлаб келади. Шу билан бирга, йиғилишларда дастурий таъминот, хизмат кўрсатиш, автоном технологиялар каби ўсиш имкониятлари ҳамда савдо, тартибга солиш сиёсати ва операцион кўрсаткичлар каби мураккаб мавзуларга ҳам етарли вақт ажратилмоқда.

Ford вакили Давид Товар эса келгуси йилда ишга туширилиши режалаштирилган янги "Универсал Электрик Веҳикле" платформасини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, конвеердан чиқадиган илк маҳсулот — ўрта ўлчамли пикап электромобиллар бозорининг нарх, қиймат ва технология бўйича энг мақбул нуқтасига етиб боради.

Маълумот учун, General Motors ўз даврида кўплаб бошқа йирик автоконцернларга қараганда оммавий электромобилларга биринчилардан бўлиб тикиш тиккан эди. Компания Болт EV моделини 2016-йил январ ойида истеъмол электроникаси кўргазмасида тақдим этган ва уни Tesla ўзининг Модел 3 етказиб беришни бошлашидан тахминан олти ой олдин бозорга чиқарган эди.

ЭлектромобилларGeneral MotorsFordАвтомобилсозликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади