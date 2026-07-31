Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирди
Жаҳон бозорида RAM чиплари тақчиллиги яқин йилларда ҳам ечим топмай, вазият 2027-йилда янада кескинлашиши ва таъминотдаги узилишлар камида 2028-йилгача давом етиши кутилмоқда. Дунёдаги хотира чипларининг қарийб учдан бир қисмини ишлаб чиқарувчи Samsung вакиллари тақчиллик 2028-йилгача чўзилишини билдирди.
Жаҳон бозорида RAM чиплари тақчиллиги яқин йилларда ҳам ўз ечимини топмаслиги, вазият 2027-йилда янада кескинлашиб, таъминотдаги узилишлар камида 2028-йилгача давом этиши кутилмоқда. Дунёдаги хотира чипларининг қарийб учдан бир қисмини ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи Samsung компанияси вакиллари шундай прогнозни эълон қилди. Бу ҳолат бутун технология бозорида нархларнинг ўсишига ва ишлаб чиқариш занжирларининг ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Samsung иккинчи чоракдаги молиявий ҳисобот йиғилишида сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялар зарур инфратузилмага эга бўлиш учун ўрта ва узоқ муддатли талаб прогнозларини тўғридан-тўғри кореялик технология гигантига тақдим этаётганини маълум қилган. Сунъий интеллект буму туфайли юзага келган юқори талаб компанияга узоқ муддатли шартномалар тузишга тайёр бўлган мижозларни биринчи ўринга қўйиш имконини бермоқда.
Саноатдаги янги тенденцияларБундай кўп йиллик аниқлик ишлаб чиқарувчига талаб кескин пасайиб кетишидан хавотирланмай, янги ускуналар ўрнатиш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имконини беради. Натижада хотира саноатининг тарихий циклик тебранишларининг олди олинмоқда. Бироқ сунъий интеллект буму келтириб чиқарган хотира тақчиллиги охирги ойларда чиплар нархининг кескин ошишига олиб келди.
Бу ҳолат Samsung учун икки томонлама қилич бўлиб чиқди. Яримўтказгичлар бўлинмасининг савдо кўрсаткичлари иккинчи чоракда рекорд даражага етган бўлса-да, қимматлашган чиплар бутловчи қисмлар таннархини оширгани сабабли смартфон ва телевизорлар бўлинмаларининг рентабеллиги пасайди. Компания харажатларнинг бир қисмини истеъмолчилар зиммасига юклаб, Galaxy смартфонлари ва планшетлари нархини оширишга мажбур бўлди, бу эса ўз навбатида ушбу қурилмаларга бўлган талабнинг қисқаришига олиб келди.
Бозордаги умумий вазият ва таъсирНорасмий равишда „RAMаггедон“ деб номланган мазкур тақчиллик Samsung асосий рақобатчиси бўлган Apple компаниясига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўтган ой Apple ўзининг Макбоок, Мак ва iPad қурилмалари нархини оширган эди. Шунингдек, компания сўнгги ҳисобот йиғилишида келгуси чорак учун даромадлар ўсиши прогнози пасайганини эълон қилди.
Хотира ишлаб чиқарувчилар ўз қувватларини истеъмолчилик электроникасидан сунъий интеллект маълумотлар марказларига йўналтираётгани боис, харидорлар қурилмалар қимматлашишига дуч келмоқда. Хусусан, NVIDIA истеъмолчилик график карталари нархини 20-30 фоизга ошириши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида ўйин қурилмалари, шахсий компьютерлар, консоллар ва ноутбуклар нархининг янада ошишига олиб келиши мумкин.
…