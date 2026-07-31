Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирди

·29·Техно
Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирди
Қисқача

Жаҳон бозорида RAM чиплари тақчиллиги яқин йилларда ҳам ечим топмай, вазият 2027-йилда янада кескинлашиши ва таъминотдаги узилишлар камида 2028-йилгача давом етиши кутилмоқда. Дунёдаги хотира чипларининг қарийб учдан бир қисмини ишлаб чиқарувчи Samsung вакиллари тақчиллик 2028-йилгача чўзилишини билдирди.

Жаҳон бозорида RAM чиплари тақчиллиги яқин йилларда ҳам ўз ечимини топмаслиги, вазият 2027-йилда янада кескинлашиб, таъминотдаги узилишлар камида 2028-йилгача давом этиши кутилмоқда. Дунёдаги хотира чипларининг қарийб учдан бир қисмини ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи Samsung компанияси вакиллари шундай прогнозни эълон қилди. Бу ҳолат бутун технология бозорида нархларнинг ўсишига ва ишлаб чиқариш занжирларининг ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Samsung иккинчи чоракдаги молиявий ҳисобот йиғилишида сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялар зарур инфратузилмага эга бўлиш учун ўрта ва узоқ муддатли талаб прогнозларини тўғридан-тўғри кореялик технология гигантига тақдим этаётганини маълум қилган. Сунъий интеллект буму туфайли юзага келган юқори талаб компанияга узоқ муддатли шартномалар тузишга тайёр бўлган мижозларни биринчи ўринга қўйиш имконини бермоқда.

Саноатдаги янги тенденциялар

Бундай кўп йиллик аниқлик ишлаб чиқарувчига талаб кескин пасайиб кетишидан хавотирланмай, янги ускуналар ўрнатиш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш имконини беради. Натижада хотира саноатининг тарихий циклик тебранишларининг олди олинмоқда. Бироқ сунъий интеллект буму келтириб чиқарган хотира тақчиллиги охирги ойларда чиплар нархининг кескин ошишига олиб келди.

Бу ҳолат Samsung учун икки томонлама қилич бўлиб чиқди. Яримўтказгичлар бўлинмасининг савдо кўрсаткичлари иккинчи чоракда рекорд даражага етган бўлса-да, қимматлашган чиплар бутловчи қисмлар таннархини оширгани сабабли смартфон ва телевизорлар бўлинмаларининг рентабеллиги пасайди. Компания харажатларнинг бир қисмини истеъмолчилар зиммасига юклаб, Galaxy смартфонлари ва планшетлари нархини оширишга мажбур бўлди, бу эса ўз навбатида ушбу қурилмаларга бўлган талабнинг қисқаришига олиб келди.

Бозордаги умумий вазият ва таъсир

Норасмий равишда „RAMаггедон“ деб номланган мазкур тақчиллик Samsung асосий рақобатчиси бўлган Apple компаниясига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўтган ой Apple ўзининг Макбоок, Мак ва iPad қурилмалари нархини оширган эди. Шунингдек, компания сўнгги ҳисобот йиғилишида келгуси чорак учун даромадлар ўсиши прогнози пасайганини эълон қилди.

Хотира ишлаб чиқарувчилар ўз қувватларини истеъмолчилик электроникасидан сунъий интеллект маълумотлар марказларига йўналтираётгани боис, харидорлар қурилмалар қимматлашишига дуч келмоқда. Хусусан, NVIDIA истеъмолчилик график карталари нархини 20-30 фоизга ошириши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида ўйин қурилмалари, шахсий компьютерлар, консоллар ва ноутбуклар нархининг янада ошишига олиб келиши мумкин.

SamsungТехнологияларСуний интеллектСмартфонларЧиплар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиБугун, 23:23Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади