AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқда

·24·Техно
AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқда
Қисқача

Жаҳон бозорида хомашё нархи ошиб бораётгани сабабли AMD компанияси график процессорлари ва хотира жамланмалари харид нархларини камида 10 фоизга оширишни режалаштирмоқда. Асосий рақобатчи бўлган NVIDIA ўз маҳсулотлари нархини 30 фоизгача ошириб юборганидан сўнг, AMD ҳам ушбу ўзгаришларни кучга киритишга қарор қилди.

Жаҳон бозорида қисмлар ва технологик хомашё қийматининг кескин ўсиб бориши фонида йирик яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчилари нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Боард Чаннелс Форуms манбаларига таяниб хабар беришича, AMD компанияси ўзининг график процессорлари ҳамда хотира жамланмалари учун харид нархларини камида 10 фоизга оширишни режалаштирмоқда. Ушбу ўзгаришлар якуний истеъмолчилар учун технологик қурилмалар қимматлашишига олиб келиши мумкинлиги боис бутун бозор эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ҳамкорлар учун мўлжалланган «GPU + хотира» тўпламлари нархининг ошиши бўйича қарор аслида ўтган ойнинг ўзидаёқ қабул қилинган эди. Бироқ ўша пайтда бозор талабининг пастлиги, дистрибюторлар омборларида маҳсулотлар етарлича захирада сақланаётгани ҳамда нарх сакраши савдоларга салбий таъсир кўрсатишидан чўчишгани сабабли AMD бу қадамни вақтинча ортга сурган эди.

Nvidia ортидан ташланган қадам

Вазиятнинг кескин тус олишига асосий рақобатчининг ҳаракатлари сабаб бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA ўз маҳсулотлари нархини сезиларли даражада — 30 фоизгача ошириб юборган. «Яшиллар» нафақат GPU ва DDR6 хотира тўпламлари, балки энг сўнгги авлодга мансуб DDR7 хотира жамланмалари қийматини ҳам кўтарган. Шундан сўнг AMD ҳам ўз нархларини ушлаб туришни маъқул топмади ва охир-оқибат ўзгартиришларни кучга киритишга қарор қилди.

Янги нарх сиёсатига кўра, Radeon видеокарталарини ишлаб чиқарувчи ҳамкорлар компонентларни қимматлашган қийматда харид қилишни бошлайдилар. Таъкидлаш жоизки, гап ҳозирча тайёр маҳсулотларнинг тавсия этилган чакана нархлари эмас, балки айнан ишлаб чиқарувчи ҳамкорлар учун мўлжалланган бутловчи қисмлар қиймати ҳақида бормоқда.

Истеъмол бозорига таъсири қандай бўлади?

Компонентлар таннархининг ошиши автоматик равишда магазинлардаги тайёр видеокарталар нархи ҳам айнан ўн фоизга қимматлашишини англатмайди. Гап шундаки, график процессор ва хотира қурилманинг умумий таннархининг фақат бир қисмини ташкил этади. Шунинг учун якуний харидор учун ўсиш кўрсаткичи бундан пастроқ бўлиши ҳам мумкин.

Бироқ мутахассислар акс садо берувчи бошқа омилларни ҳам истисно этишмаяпти. Агар бошқа зарур қисмлар, жумладан, ҳатто қадоқлаш материаллари ҳам қимматлашишда давом этса, истеъмолчилар учун нархлар кутилганидан ҳам юқорироқ даражада ўсиб кетиш эҳтимоли йўқ эмас. Бозор иштирокчилари яқин ойларда видеокарталар сегментида нархларнинг умумий қимматлашиш даврини бошдан кечиришга ҳозирлик кўрмоқда.

AMDВидеокарталарNVIDIAТехнологияларGPU
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиОлимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиБугун, 20:58АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаАҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаБугун, 20:51Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиSamsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиБугун, 20:50SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиSpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиБугун, 20:29WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаWhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаБугун, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашБугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади