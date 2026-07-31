Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!
Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ўтаётган У-17 ёш тоифасидаги спорт курашлари бўйича Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Мухлиса Машарипова олтин медални қўлга киритиб, Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди. Мусобақанинг -43 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган иқтидорли курашчи ҳал қилувчи финал баҳсида германиялик Финя Страухни таслим етди.
Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида спорт курашлари бўйича U-17 ёш тоифасидаги Жаҳон чемпионати қизғин палласига кирди. 30 июль кунги баҳслар Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий байрамга айланди. Иқтидорли курашчимиз Мухлиса Машарипованинг кўрсатган юксак маҳорати ва матонати эвазига Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медаль қўшилди. Бу зафар мамлакатимизда ёш спортчиларни қўллаб-қувватлаш ва пара-спортни ривожлантириш борасидаги ислоҳотларнинг амалий самарасидир.
Zamin.uz Мухлисанинг зафари ва кейинги кунги муҳим баҳслар тафсилотларини тақдим этади.
Финалдаги шиддат: Германиялик рақиб таслим этилди
-43 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Мухлиса Машарипова мусобақа давомида барқарор ва ишончли ўйин намойиш этди. Ҳал қилувчи финал баҳсида унга германиялик Финя Страух рақиблик қилди.
Учрашув жуда шиддатли ва тактик курашларга бой ўтди. Бироқ Мухлиса ўз иродаси, темир интизоми ва мураббийлари берган кўрсатмаларни аниқ бажариши эвазига рақибидан устун келди. Ишончли ғалабани қўлга киритган Машарипова шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди.
31 июль: Кураш давом этмоқда, бронза учун имконият
Ўзбекистон жамоаси учун зафарли юриш тўхтагани йўқ. Бугун, 31 июль куни, яна бир қатор спортчиларимиз гиламга чиқишади.
Саралаш баҳсларида беш нафар эркин курашчимиз Жаҳон чемпионати медали учун курашни бошлайди. Мухлисларимизнинг диққат марказида эса қизлар ўртасидаги баҳслар ҳам бўлади. Сабрина Абдураимова (-53 кг) бронза медали учун ўтиш баҳсида иштирок этади.
Бронза медали учун ўтиш баҳси жадвали:
Вазн тоифаси
Ўзбекистонлик спортчи
Рақиблар (Саралашдан ўтган)
-53 кг
Сабрина Абдураимова
Мадалина Павел (Руминия) / Валерия Станчева (Болгария)
U-17 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистоннинг жорий натижалари
Сана
Спортчи
Вазн
Натижа
30 июль
Мухлиса Машарипова
-43 кг
Олтин (Жаҳон чемпиони)
31 июль
Сабрина Абдураимова
-53 кг
Бронза учун ўтиш баҳси (кутилмоқда)
31 июль
5 нафар эркин курашчи
Турли
Саралаш баҳслари (кутилмоқда)
Хулоса ва Таҳлил: Масъулият ва матонат зафари
Мухлиса Машарипованинг Бокудаги ғалабаси Ўзбекистон спорт курашлари мактабининг, хусусан, аёллар курашининг халқаро майдондаги юксак салоҳиятини яна бир бор исботлади. Унинг иродаси ва зафар қучишга бўлган интилиши минглаб ёш спортчилар, айниқса, имконияти чекланган ёшлар учун улкан илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу зафар давлатимиз томонидан спортга, ёшлар сиёсатига ва ижтимоий ҳимояга қаратилаётган юксак эътиборнинг бевосита натижасидир. Сабрина Абдураимова ва бошқа курашчиларимизга ҳам кейинги баҳсларда омад ёр бўлишини тилаймиз!
Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва кураш ишқибозларига юборинг! Кўпчилик юртдошимизнинг жаҳон миқёсидаги тарихий ғалабаси ва бўлажак муҳим баҳслар ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Мухлиса Машарипованинг бу муваффақияти Ўзбекистонда аёллар курашининг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…