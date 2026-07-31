Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!

·33·Спорт
Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!
Қисқача

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ўтаётган У-17 ёш тоифасидаги спорт курашлари бўйича Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Мухлиса Машарипова олтин медални қўлга киритиб, Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди. Мусобақанинг -43 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган иқтидорли курашчи ҳал қилувчи финал баҳсида германиялик Финя Страухни таслим етди.

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида спорт курашлари бўйича U-17 ёш тоифасидаги Жаҳон чемпионати қизғин палласига кирди. 30 июль кунги баҳслар Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий байрамга айланди. Иқтидорли курашчимиз Мухлиса Машарипованинг кўрсатган юксак маҳорати ва матонати эвазига Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медаль қўшилди. Бу зафар мамлакатимизда ёш спортчиларни қўллаб-қувватлаш ва пара-спортни ривожлантириш борасидаги ислоҳотларнинг амалий самарасидир.

Zamin.uz Мухлисанинг зафари ва кейинги кунги муҳим баҳслар тафсилотларини тақдим этади.

Финалдаги шиддат: Германиялик рақиб таслим этилди

-43 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Мухлиса Машарипова мусобақа давомида барқарор ва ишончли ўйин намойиш этди. Ҳал қилувчи финал баҳсида унга германиялик Финя Страух рақиблик қилди.

Учрашув жуда шиддатли ва тактик курашларга бой ўтди. Бироқ Мухлиса ўз иродаси, темир интизоми ва мураббийлари берган кўрсатмаларни аниқ бажариши эвазига рақибидан устун келди. Ишончли ғалабани қўлга киритган Машарипова шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди.

31 июль: Кураш давом этмоқда, бронза учун имконият

Ўзбекистон жамоаси учун зафарли юриш тўхтагани йўқ. Бугун, 31 июль куни, яна бир қатор спортчиларимиз гиламга чиқишади.

Саралаш баҳсларида беш нафар эркин курашчимиз Жаҳон чемпионати медали учун курашни бошлайди. Мухлисларимизнинг диққат марказида эса қизлар ўртасидаги баҳслар ҳам бўлади. Сабрина Абдураимова (-53 кг) бронза медали учун ўтиш баҳсида иштирок этади.

Бронза медали учун ўтиш баҳси жадвали:

Вазн тоифаси

Ўзбекистонлик спортчи

Рақиблар (Саралашдан ўтган)

-53 кг

Сабрина Абдураимова

Мадалина Павел (Руминия) / Валерия Станчева (Болгария)

U-17 Жаҳон чемпионати: Ўзбекистоннинг жорий натижалари

Сана

Спортчи

Вазн

Натижа

30 июль

Мухлиса Машарипова

-43 кг

Олтин (Жаҳон чемпиони)

31 июль

Сабрина Абдураимова

-53 кг

Бронза учун ўтиш баҳси (кутилмоқда)

31 июль

5 нафар эркин курашчи

Турли

Саралаш баҳслари (кутилмоқда)

Хулоса ва Таҳлил: Масъулият ва матонат зафари

Мухлиса Машарипованинг Бокудаги ғалабаси Ўзбекистон спорт курашлари мактабининг, хусусан, аёллар курашининг халқаро майдондаги юксак салоҳиятини яна бир бор исботлади. Унинг иродаси ва зафар қучишга бўлган интилиши минглаб ёш спортчилар, айниқса, имконияти чекланган ёшлар учун улкан илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади. Бу зафар давлатимиз томонидан спортга, ёшлар сиёсатига ва ижтимоий ҳимояга қаратилаётган юксак эътиборнинг бевосита натижасидир. Сабрина Абдураимова ва бошқа курашчиларимизга ҳам кейинги баҳсларда омад ёр бўлишини тилаймиз!

Ушбу муҳим спорт хабарини дўстларингиз ва кураш ишқибозларига юборинг! Кўпчилик юртдошимизнинг жаҳон миқёсидаги тарихий ғалабаси ва бўлажак муҳим баҳслар ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Мухлиса Машарипованинг бу муваффақияти Ўзбекистонда аёллар курашининг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Мухлиса МашариповаБокуЎзбекистонФиня СтраухZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58Матиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаМатиас Соуле трансфери: агент футболчини Милан клубига таклиф қилмоқдаБугун, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда