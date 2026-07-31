Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлаш
Samsung компанияси 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик дастурий таъминот янгиланишларини вада қилувчи Galaxy F70 Pro ҳамёнбоп смартфонини расман тақдим етди. Мазкур қурилма 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайдиган Фулл ҲД+ рухсатидаги Супер AMOLED екран ҳамда Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфон учлик асосий камера, жумладан, 50 MP асосий датчик ва 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясига ега.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung компанияси ўзининг янги ҳамёнбоп, аммо илғор имкониятларга эга Galaxy F70 Pro смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма узоқ хизмат қилиш муддати, бақувват аккумулятори ҳамда узоқ муддатли дастурий таъминот янгиланишлари билан ўрта нарх сегментидаги харидорларнинг эътиборини тортишни мақсад қилган. Қурилманинг техник хусусиятлари, нархлари ва савдога чиқиш санаси ҳам тўлиқ ошкор этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания маълумотига кўра, янги смартфон илк бор Ҳиндистон бозорида 3-август куни сотувга чиқарилади. Ушбу модел ўз синфидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бирига айланиши кутилмоқда, чунки ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга нарх ва сифатнинг оптимал мувозанатини таклиф этмоқда. Galaxy F70 Pro нафақат кундалик вазифалар, балки узоқ муддатли фойдаланиш учун ҳам ишончли ечим сифатида лойиҳалаштирилган.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфон „тежамкор ва тезкор“ тамойили асосида яратилган бўлиб, унинг асосий қисмида Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори ўрин олган. Шунингдек, қурилма модификациясига қараб 8 GB гача бўлган тезкор LPDDR5X хотираси ҳамда 256 GB гача ички UFS 3.1 флеш-хотираси билан таъминланади. Ушбу аппарат таъминоти иловаларнинг тезкор ишлашини ва кўп вазифали режимларнинг муаммосиз бажарилишини таъминлайди.
Дисплей борасида ҳам Samsung фойдаланувчиларни ранжитмаган. Модел юқори сифатли Фулл ҲД+ рухсатига эга Супер AMOLED экран билан жиҳозланган. Экран 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвирнинг ўта силлиқ чиқишини кафолатлайди. Дисплейнинг хавфсизлиги эса мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси орқали таъминланган бўлиб, уни тирналишлар ва зарбалардан сақлайди.
Аккумулятор ва камера имкониятлариСмартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг сиғими 6000 мА/соат бўлган улкан батареясидир. Бундай аккумулятор қуввати ўртача фойдаланиш режимида қурилманинг бир қувватланишда бир неча кун давомида ишлашига имкон беради. Қўшимча равишда, батарея 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Фот имкониятларига келсак, Galaxy F70 Pro учлик асосий камера модули билан жиҳозланган. Унга кўра:
- Асосий датчик юқори аниқликдаги 50 MP камерали
- Қўшимча кенг бурчакли ёки ёрдамчи 5 MP датчик
- Макро суратлар учун мўлжалланган 2 MP сенсор
Дастурий таъминот ва нархлар сиёсатиДастурий таъминот жиҳатидан янги модел Android 16 операцион тизимида ишлайдиган One UI 8.5 интерфейси билан қути ичидан чиқади. Энг эътиборга молик жиҳат шундаки, Samsung ушбу смартфон учун нақ 6 йил давомида тизим янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни вада қилмоқда. Бу эса мазгури нархдаги қурилма учун мисли кўрилмаган узоқ муддатли қўллаб-қувватлашдир.
Қурилма харидорларга иккита рангда — Аура Греэн (яшил) ва Алпҳа Блакк (қора) вариантларида таклиф этилади. Хот ҳажмига кўра нархлар қуйидагича белгиланган:
- 6/128 GB версияси — 275 АҚШ доллари
- 8/128 GB версияси — 315 АҚШ доллари
- 8/256 GB версияси — 370 АҚШ доллари
…