Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлаш

·28·Техно
Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлаш
Қисқача

Samsung компанияси 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик дастурий таъминот янгиланишларини вада қилувчи Galaxy F70 Pro ҳамёнбоп смартфонини расман тақдим етди. Мазкур қурилма 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайдиган Фулл ҲД+ рухсатидаги Супер AMOLED екран ҳамда Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфон учлик асосий камера, жумладан, 50 MP асосий датчик ва 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясига ега.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung компанияси ўзининг янги ҳамёнбоп, аммо илғор имкониятларга эга Galaxy F70 Pro смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилма узоқ хизмат қилиш муддати, бақувват аккумулятори ҳамда узоқ муддатли дастурий таъминот янгиланишлари билан ўрта нарх сегментидаги харидорларнинг эътиборини тортишни мақсад қилган. Қурилманинг техник хусусиятлари, нархлари ва савдога чиқиш санаси ҳам тўлиқ ошкор этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания маълумотига кўра, янги смартфон илк бор Ҳиндистон бозорида 3-август куни сотувга чиқарилади. Ушбу модел ўз синфидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бирига айланиши кутилмоқда, чунки ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга нарх ва сифатнинг оптимал мувозанатини таклиф этмоқда. Galaxy F70 Pro нафақат кундалик вазифалар, балки узоқ муддатли фойдаланиш учун ҳам ишончли ечим сифатида лойиҳалаштирилган.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфон „тежамкор ва тезкор“ тамойили асосида яратилган бўлиб, унинг асосий қисмида Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори ўрин олган. Шунингдек, қурилма модификациясига қараб 8 GB гача бўлган тезкор LPDDR5X хотираси ҳамда 256 GB гача ички UFS 3.1 флеш-хотираси билан таъминланади. Ушбу аппарат таъминоти иловаларнинг тезкор ишлашини ва кўп вазифали режимларнинг муаммосиз бажарилишини таъминлайди.

Дисплей борасида ҳам Samsung фойдаланувчиларни ранжитмаган. Модел юқори сифатли Фулл ҲД+ рухсатига эга Супер AMOLED экран билан жиҳозланган. Экран 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса тасвирнинг ўта силлиқ чиқишини кафолатлайди. Дисплейнинг хавфсизлиги эса мустаҳкам Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси орқали таъминланган бўлиб, уни тирналишлар ва зарбалардан сақлайди.

Аккумулятор ва камера имкониятлари

Смартфоннинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг сиғими 6000 мА/соат бўлган улкан батареясидир. Бундай аккумулятор қуввати ўртача фойдаланиш режимида қурилманинг бир қувватланишда бир неча кун давомида ишлашига имкон беради. Қўшимча равишда, батарея 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Фот имкониятларига келсак, Galaxy F70 Pro учлик асосий камера модули билан жиҳозланган. Унга кўра:

  • Асосий датчик юқори аниқликдаги 50 MP камерали
  • Қўшимча кенг бурчакли ёки ёрдамчи 5 MP датчик
  • Макро суратлар учун мўлжалланган 2 MP сенсор
Ушбу камералар мажмуаси кундалик ҳаётдаги муҳим лаҳзаларни яхши сифатда муҳрлаб олиш имконини беради.

Дастурий таъминот ва нархлар сиёсати

Дастурий таъминот жиҳатидан янги модел Android 16 операцион тизимида ишлайдиган One UI 8.5 интерфейси билан қути ичидан чиқади. Энг эътиборга молик жиҳат шундаки, Samsung ушбу смартфон учун нақ 6 йил давомида тизим янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни вада қилмоқда. Бу эса мазгури нархдаги қурилма учун мисли кўрилмаган узоқ муддатли қўллаб-қувватлашдир.

Қурилма харидорларга иккита рангда — Аура Греэн (яшил) ва Алпҳа Блакк (қора) вариантларида таклиф этилади. Хот ҳажмига кўра нархлар қуйидагича белгиланган:

  • 6/128 GB версияси — 275 АҚШ доллари
  • 8/128 GB версияси — 315 АҚШ доллари
  • 8/256 GB версияси — 370 АҚШ доллари

SamsungGalaxy F70 ProСмартфонAndroid 16Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиОлимлар оловни сув ўрнига суюқ азот билан ўчиришни таклиф қилишдиБугун, 20:58АҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаАҚШнинг етакчи автокроссоверлари электромобиллар ҳақида камроқ гапирмоқдаБугун, 20:51Samsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиSamsung хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача чўзилишини билдирдиБугун, 20:50SpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиSpaceX xAI маълумотлар маркази турбиналарини 2027-йилгача олиб ташламайдиБугун, 20:29AMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаAMD ҳам видеокарталар учун компонентлар нархини ошириши кутилмоқдаБугун, 20:27WhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаWhatsApp йирик компаниялар хабарлари учун махсус папкани синовдан ўтказмоқдаБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади