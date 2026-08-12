Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очди

·28·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очди
Қисқача

Жозе Моуринью Netflix ҳужжатли филмида 2010-йилда Реал Мадридга келган даври, жамоа ичидаги муҳит ва Икер Касиляс билан юзага келган зиддиятлар ҳақида сўзлади. Унинг айтишича, футболчиларнинг имтиёзлари ва одатлари қатъий интизом тамойилларига зид бўлган. Икер Касиляс Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам бериш, машғулотларни бир соатга кечиктириш ва ўйинолди йиғилишларини стадионда ўтказишни таклиф қилган.

Таниқли футбол мураббийи Жозе Моуринью ўз фаолиятидаги энг шов-шувли даврлардан бири —Реал Мадридни бошқарган пайтидаги воқеаларни яна бир бор ёдга олди. Netflix телеканалида намойиш этилган ҳужжатли фильмда португалиялик мутахассис қироллик клубидаги илк учрашувлари, юлдузли футболчиларнинг талаблари ва жамоа сардори Икер Касиляс билан юзага келган кескин зиддиятлар ҳақида батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги картинада Моуриньюнинг 2010-йилда Мадрид клубига келгани ва кийиниш хонасидаги муҳит билан тўқнаш келгани асосий мавзулардан бири сифатида ёритилган. Мураббий ўша даврда жамоа футболчиларининг ўзига хос одатлари ва имтиёзлари унинг қатъий интизом тамойилларига мутлақо зид келганини таъкидлаган.

Икер Касиляс билан дастлабки суҳбатлар

Жозе Моуриньюнинг сўзларига кўра, у Икер Касиляс билан ўтказган дастлабки учта мулоқотиёқ жамоада ҳал этилиши лозим бўлган жиддий муаммолар борлигини кўрсатган. Тажрибали дарвозабон ва сардор мураббийга бир нечта ўзига хос талаблар билан чиққан.

Хусусан, Касиляс Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам олиш кунлари берилишини сўраган. Шунингдек, Мадрид шаҳридаги тирбандликларни баҳона қилиб, машғулот вақтини бир соатга кечиктиришни ва ўйинлар олдидан анъанавий равишда меҳмонхонада йиғилиш ўрнига тўғридан-тўғри стадионда учрашишни таклиф қилган.

Моуринью бу ҳақда шундай деган: "Қисқа вақт ичида уларнинг эркалатиб юборилганини тушуниб етдим". Ушбу иқтибос мутахассиснинг ўша пайтдаги кайфиятини ва юлдузлар билан ишлаш фалсафасини яққол очиб беради.

Классико ва терма жамоадаги келишмовчиликлар

Ҳужжатли фильмда шунингдек, Моуринью ва Касиляс ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашишига сабаб бўлган бошқа омиллар ҳам тилга олинган. Хусусан, зиддият Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги ўйинлардаги таранглик Испания терма жамоаси муҳитига ҳам таъсир кўрсатгач янада кучайган.

Ўша пайтда Икер Касиляс икки жамоа ўйинчилари орасидаги муносабатларни юмшатиш мақсадида Барселона сардори Хави Эрнандес билан боғланишга ҳаракат қилган. Бу қадам эса Моуриньюнинг кескин норозилигига сабаб бўлган ва мураббий билан сардор ўртасидаги қарама-қаршиликни янада чуқурлаштирган эди.

Жозе МоуриньюРеал МадридИкер КасилясБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди