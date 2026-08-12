Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очди
Жозе Моуринью Netflix ҳужжатли филмида 2010-йилда Реал Мадридга келган даври, жамоа ичидаги муҳит ва Икер Касиляс билан юзага келган зиддиятлар ҳақида сўзлади. Унинг айтишича, футболчиларнинг имтиёзлари ва одатлари қатъий интизом тамойилларига зид бўлган. Икер Касиляс Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам бериш, машғулотларни бир соатга кечиктириш ва ўйинолди йиғилишларини стадионда ўтказишни таклиф қилган.
Таниқли футбол мураббийи Жозе Моуринью ўз фаолиятидаги энг шов-шувли даврлардан бири —Реал Мадридни бошқарган пайтидаги воқеаларни яна бир бор ёдга олди. Netflix телеканалида намойиш этилган ҳужжатли фильмда португалиялик мутахассис қироллик клубидаги илк учрашувлари, юлдузли футболчиларнинг талаблари ва жамоа сардори Икер Касиляс билан юзага келган кескин зиддиятлар ҳақида батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги картинада Моуриньюнинг 2010-йилда Мадрид клубига келгани ва кийиниш хонасидаги муҳит билан тўқнаш келгани асосий мавзулардан бири сифатида ёритилган. Мураббий ўша даврда жамоа футболчиларининг ўзига хос одатлари ва имтиёзлари унинг қатъий интизом тамойилларига мутлақо зид келганини таъкидлаган.
Икер Касиляс билан дастлабки суҳбатларЖозе Моуриньюнинг сўзларига кўра, у Икер Касиляс билан ўтказган дастлабки учта мулоқотиёқ жамоада ҳал этилиши лозим бўлган жиддий муаммолар борлигини кўрсатган. Тажрибали дарвозабон ва сардор мураббийга бир нечта ўзига хос талаблар билан чиққан.
Хусусан, Касиляс Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам олиш кунлари берилишини сўраган. Шунингдек, Мадрид шаҳридаги тирбандликларни баҳона қилиб, машғулот вақтини бир соатга кечиктиришни ва ўйинлар олдидан анъанавий равишда меҳмонхонада йиғилиш ўрнига тўғридан-тўғри стадионда учрашишни таклиф қилган.
Моуринью бу ҳақда шундай деган: "Қисқа вақт ичида уларнинг эркалатиб юборилганини тушуниб етдим". Ушбу иқтибос мутахассиснинг ўша пайтдаги кайфиятини ва юлдузлар билан ишлаш фалсафасини яққол очиб беради.
Классико ва терма жамоадаги келишмовчиликларҲужжатли фильмда шунингдек, Моуринью ва Касиляс ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашишига сабаб бўлган бошқа омиллар ҳам тилга олинган. Хусусан, зиддият Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги ўйинлардаги таранглик Испания терма жамоаси муҳитига ҳам таъсир кўрсатгач янада кучайган.
Ўша пайтда Икер Касиляс икки жамоа ўйинчилари орасидаги муносабатларни юмшатиш мақсадида Барселона сардори Хави Эрнандес билан боғланишга ҳаракат қилган. Бу қадам эса Моуриньюнинг кескин норозилигига сабаб бўлган ва мураббий билан сардор ўртасидаги қарама-қаршиликни янада чуқурлаштирган эди.
…